Вице-президент Федерации водного поло России: Нам попались сильные соперники

Вице-президент Федерации водного поло России Евгений Шаронов прокомментировал невыход мужской сборной на Олимпийские игры в Токио.

«Мне понравилось, как они боролись, как играли, как бились. Сильные соперники, что говорить. Хорватия, Греция и Черногория - одни из лучших команд мира. Нам не повезло немного, оставили хорошее впечатление. Надо анализировать все. Подготовку и выступление», - приводит слова Шаронова ТАСС.

Напомним, что сегодня сборная России проиграла по пенальти в матче за третье место Олимпийского квалификационного турнира команде Хорватии, тем самым не попав на Олимпиаду.

Последний раз мужская сборная России по водному полу была на Олимпиаде в 2004 году в Афинах, где выиграла бронзовые медали.