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21 февраля 23:32
автор: Максим Скороходов

Российская команда может заменить сборную ЮАР на Олимпийских играх

Все решится после подачи заявок на турнир.

Главный тренер мужской сборной России Сергей Евстегнеев думает, что его команда еще может попасть на Олимпиаду, заменив сборную ЮАР.

«Теоретически мы еще можем получить одно место на Играх, которое до этого полагалось африканским командам, поскольку африканские команды никогда не участвовали на Олимпиадах. В таком случае по итогам квалификации в Играх примет участие четыре команды, а не три, - цитирует Евстигнеева ТАСС. - В середине марта все команды - участницы Игр должны отправить свои заявки на турнир, тогда и посмотрим».

Напомним, что сегодня сборная России проиграла по пенальти в матче за третье место Олимпийского квалификационного турнира команде Хорватии.

Последний раз мужская сборная России по водному полу была на Олимпиаде в 2004 году в Афинах, где выиграла бронзовые медали.

источник: ТАСС
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