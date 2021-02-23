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23 февраля 16:54
автор: Максим Скороходов

Сборная ЮАР не намерена отказываться от участия в Олимпиаде

Надежды главного тренера сборной России оказались напрасными.

Мужская сборная ЮАР по водному полу собирается подавать заявку на участие в Олимпийских играх в Токио.

«Наш национальный олимпийский комитет и спортивная конфедерация во второй половине 2019 года приняли решение, согласно которому все спортивные команды, включая ватерполистов, участвуют в Олимпийских играх в Токио. Международный олимпийский комитет знает о нашем решении направить на Олимпийские игры как мужские, так и женские команды», - цитирует представителя Федерации водных видов спорта ЮАР ТАСС.

ЮАР отобралась на Олимпийские игры по континентальной квоте. Последним шансом поехать на Олимпиаду для мужской сборной России по водному полу был Олимпийский квалификационный турнир, для этого надо было попасть в тройку лучших команд. Сборная России на турнире заняла 4 место, таким образом не попав на четвертую Олимпиаду подряд.

источник: ТАСС
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