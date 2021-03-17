Следственный комитет требует ареста президента Федерации водного поло России Власенко

Следственный комитет направил в суд ходатайство об аресте Алексея Власенко, который возглавляет Федерацию водного поло России, Российскую федерацию прыжков в воду и Федерацию синхронного плавания России.
Об этом сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на пресс-службу Басманного суда города Москвы.
По информации источников «РИА Новости», 56-летнему Власенко вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Данное обвинение не связано с его деятельностью в качестве руководителя федераций.
источник: МК-Спорт