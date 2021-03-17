Олег Жолобов – об аресте Власенко: Хочется верить, что это недоразумение

Вице-президент Федерации водного поло России Олег Жолобов высказался на тему задержания главы организации Алексея Власенко.

Ранее появилась информация, что следственный комитет направил в суд ходатайство об аресте 56-летнего специалиста за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Данное обвинение не связано с его деятельностью в качестве руководителя федераций.

– Хочется верить, что это недоразумение, стороны разберутся в ситуации и человек окажется на свободе. Искренне хочу, чтобы у Алексея все разрешилось. Понятно, что сейчас для всех это шок. Все-таки это серьезные обвинения. Если дело затянется, то федерации необходимо будет решать организационные вопросы. Плюс на носу Олимпийские игры, где выступит наша женская сборная, – приводит слова Жолобова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Власенко занимает свой пост с декабря 2016 года.