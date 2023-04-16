Турецкая штангистка Пелинсу потеряла сознание на чемпионате Европы (видео)

Турецкая тяжелоатлетка Баяв Пелинсу потеряла сознание на чемпионате Европы, который проходит в Армении.

Инцидент с участием 21-летней спортсменки произошел во время подхода к штанге. Пелинсу откинула снаряд и упала без сознания.

К спортсменке из Турции незамедлительно подбежали врачи. Медики оказали Баяв всю необходимую первую помощь.

Ранее на открытии соревнования подожгли флаг Азербайджана.

Отметим, что в турнире не принимают участие российские и белорусские тяжелоатлеты.