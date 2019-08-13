Международная федерация тяжелой атлетики открыла 5 допинговых дел в отношении спортсменов из России Имена их не называются, ни они отстранены от участия в соревнованиях.

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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) открыла расследование в отношении пяти российских спортсменов на основании данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории, сообщает официальный сайт организации.

«IWF сожалеет о новых допинговых случаях в нашем виде спорта, произошедших несколько лет назад, – говорится в заявлении президента организации Тамаша Аяна. – Мы без удовлетворения отмечаем, что тяжелая атлетика стала далеко не единственным видом спорта, который пострадал от больших допинговых нарушений России, о которых стало известно благодаря осведомителям, средствам массовой информации и WADA.

Однако мы можем быть удовлетворены тем, что IWF проявил решительность в защите чистого спорта и продвижения чистых спортсменов. Мы не колебались в принятии правильных решений».

Отметим, что имена спортсменов, в отношении которых открыты допинговые дела, не называются. При этом они временно отстранены от участия в соревнованиях.

Стали известны имена отстраненных тяжелоатлетов