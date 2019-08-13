Стали известны имена отстраненных тяжелоатлетов - Советский спорт
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13 августа 2019 14:39Тяжелая атлетикаЛипкин Антон

Стали известны имена отстраненных тяжелоатлетов

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) открыла пять допинговых дел на основе данных Московской лаборатории.

Портал Inside The Games назвал имена отстраненных тяжелоатлетов из России, в отношении которых Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) открыла допинговое разбирательство.

В список пяти отстраненных вошли двукратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр Руслан Албегов, чемпионка мира Тима Туриева, призеры чемпионатов мира и Европы Давид Беджанян и Олег Чен, а также призер чемпионата Европы Егор Климонов.

Основанием для отстранения послужили данные, полученные из московской антидопинговой лаборатории.

«Это пробы 2012 и 2014 года. Ведется расследование», – приводит «Р-Спорт» слова председателя антидопинговой комиссии Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров.

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