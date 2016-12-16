Шнурок для Винни-Пуха. Дзичковский – о финансовых перспективах «Динамо»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Дзичковский – о невеселых финансовых перспективах «Динамо».

ТЯНИ-ТОЛКАЙ

У бело-голубых снова весело. Банк ВТБ, являющийся (пока) основным акционером футбольного клуба, устал от этой ноши и хочет уступить свою долю, то есть три четверти клубных акций, хоть кому-нибудь. Проблема в том, что очередь невелика. А если точнее, равна нулю желающих. Поэтому ВТБ пытается передать, продать, вручить, отдать, подарить свои акции Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо», которое и владеет остатками пакета.

Процесс идет нескучно. Единственное затруднение в том, что он, собственно, и не идет. Стороны лишь обозначили намерения: одна — избавиться, другая — ни в коем случае не овладеть. Друзья, прекрасен наш футбол: войти в него легко, а выйти подчас почти невозможно. Засасывает и не отпускает. Даже по-хорошему.

Впрочем, насколько хорошим можно назвать динамовский тяни-толкай, сейчас поговорим. Следите за руками.

Ясно, что акции тяготят ВТБ не сами по себе. На клубе висит, по данным «Советского спорта», долг в размере 13 миллиардов рублей. И тот, кто главный по акцизным тарелочкам, обязан, по логике, этот долг обслуживать и сокращать. Но логика имеет в нашем футболе ограниченное хождение. Поэтому вокруг акций происходят элегантные па.

Банком ВТБ владеет Российская Федерация в лице Росимущества и Минфина (доля владения - 61 процент). На днях хозяин, то есть наша с вами страна, издала распоряжение, выработала поручение, дала разрешение банку (официальная формулировка - на сайте ВТБ) избавиться от 74 процентов динамовских акций.

Выкинуть такое богатство нельзя, это было бы антидинамовски и вообще бесчеловечно. Поэтому немного жаль, что аналогичное указание не получило и ВФСО тоже, а без приказа наш бизнес идет со скрипом. Но предложение обществу банк сделал. Сначала рыночную стоимость акций оценят — затем будут готовы уступить.

За большие деньги или безвозмездно, как шнурок для Винни-Пуха, - вопрос. Но здравый смысл подсказывает: не может иметь рыночную стоимость то, на что нет никакого спроса, а есть, напротив, антиспрос. Не удивлюсь, если эксперты, как следует потрудившись, выдадут вердикт: рыночная стоимость акций — 1 рубль. Такая сумма, по крайней мере, уже упоминалась применительно к акциям «Динамо». Вносите, расписывайтесь, принимайте.

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УЖИН И ТАНЦЫ

Я поговорил вчера с двумя источниками. Один из общества «Динамо», второй - ВТБ. Вот их версии происходящего - в порядке появления в данном повествовании.

Общество в лице своего нового руководства понимает: если сейчас оно станет полноценным владельцем клуба, никто и никогда не расплатится с долгами — ни старое руководство, ни прежние акционеры. Ищи, клуб, спонсоров, уговаривай их выложить 13 миллиардов в обмен на приобщение к славному бренду. Сюжет, как вы понимаете, апокалиптический.

Отсюда у ВФСО внутренний протест. Да и внешний тоже. Не надо нам, граждане, вашей резаной бумаги, помогите лучше материально. А ВТБ шибко помогать желанием не горит. Напротив, финансовая поддержка клуба в 2017 году будет сокращена с 70 до 10 миллионов долларов. А может, евро — сейчас почти все равно.

Что делать обществу? Оно не знает. Ведь помимо основного долга есть еще операционный — по зарплатам и прочей мелочевке, который, между прочим, каждодневно растет. ВФСО поупирается сейчас с акциями - потом видно будет.

Теперь позиция ВТБ. 13 миллиардов — миф. На самом деле клуб должен «лишь» 70 миллионов евро структурам Бориса Ротенберга - за пять игроков, купленных в свое время у «Анжи». Остальное — вексельные расписки, проценты и прочие так называемые бумажные долги, с которыми дело можно уводить в крутой затяг. По сути, как я понял, банк с надеждами их вернуть мысленно уже распрощался.

Но есть еще тот самый операционный долг, который сейчас капает на основного акционера, чего он активно не хочет. ВТБ не отказывается платить 10 миллионов спонсорских в год, оставшись в стороне от владения, и вины своей в накопившихся долгах не видит. По словам банковского источника, кто бы ни владел акциями, клубом реально управляло только ВФСО. Вот пусть оно и разруливает ситуацию.

Еще один посыл от ВТБ: сами по себе акции ничего не значат. Долг вместе с ними ниоткуда не переходит и нигде не появляется. Потому что висит, внимание, не на банке и не на обществе. На клубе!

Тут наступает самое интересное. Пока две структуры спорят, что им делать с акциями, совершенно неясно, что клубу делать с долгами. Это юридическое лицо пользовалось большим спросом, когда его надо было ужинать. Но танцует теперь «Динамо» само с собой. Отцы есть у трансферов, долг — всегда сирота.

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И ВСЕ-ТАКИ БАНКРОТСТВО

Другие мелкие детали опущу, чтобы сформулировать главное. Банкротство клуба в сложившейся ситуации становится уже не планом Б, и даже не планом А, - оно становится единственным вариантом. Других выходов просто не существует, если, конечно, кто-нибудь не даст команду во имя неясных целей покрыть клубные долги из госбюджета.

«Динамо» пока остается владельцем 25 процентов акций управляющей компании «ВТБ-Арена», но клубный офис уже переехал в Новогорск: частью шикарного здания на улице Лесной пришлось расплатиться с кредиторами, чтобы было на что жить. Дальше — больше: «если и когда ваш мальчик выздоровеет», то есть «Динамо» поднимется в премьер-лигу, потребуется пройти лицензирование. А для этого нужна реструктуризация долга, то есть отсрочка выплат на следующий год. Даже если Ротенберг и ВТБ на это пойдут, отсрочка лишь загонит проблему в угол, нисколько ее не решив. Потому что живого спонсора на клуб с такими долгами найти невозможно. Если только потешного, которого сколько ни дои — все равно в лес смотрит.

Банкроство, как ни странно, выгодно и ВТБ. Банк выкинет на помойку акции, свою головную боль и надежду вернуть долги. «Динамо» начнет возрождение со второго дивизиона. Через пару лет окажется в высшем. Затем Кураньи, Вальбуэна, Самба… В общем, как обычно.

И вот это по-настоящему пугает. Национальный футбол, в котором можно обналичить 13 миллиардов в обмен на пару-тройку лет жизни клуба, и ничего за это никому не будет, порочен и даже опасен. Он рождает соблазны, он толкает на повторение. Трать, кути, устраивай карусель директоров, не плати по обязательствам, задерживай зарплату, лишайся еврокубков, туда попав… Устроишь потом бумажный шелест, обнулишь проблему, спрячешь 13 миллиардов в тень — делов-то. Никто не пострадает. Разведешь руками, скажешь «не шмогла».

В интересное время мы живем. И будем жить. Поскольку сами его таким делаем.

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