Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия- : -Чехия
Гандбол  Голландия- : -Дания
Баскетбол  Панатинаикос- : -Фенербахче
Биатлон  Спринт. Женщины
Баскетбол  ЦСКА- : -Барселона
Гандбол  Норвегия- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шнурок для Винни-Пуха. Дзичковский – о финансовых перспективах «Динамо»

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Шнурок для Винни-Пуха. Дзичковский – о финансовых перспективах «Динамо»
Источник: ФК «Динамо» (Москва)

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Дзичковский – о невеселых финансовых перспективах «Динамо».

ТЯНИ-ТОЛКАЙ

У бело-голубых снова весело. Банк ВТБ, являющийся (пока) основным акционером футбольного клуба, устал от этой ноши и хочет уступить свою долю, то есть три четверти клубных акций, хоть кому-нибудь. Проблема в том, что очередь невелика. А если точнее, равна нулю желающих. Поэтому ВТБ пытается передать, продать, вручить, отдать, подарить свои акции Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо», которое и владеет остатками пакета.

Процесс идет нескучно. Единственное затруднение в том, что он, собственно, и не идет. Стороны лишь обозначили намерения: одна — избавиться, другая — ни в коем случае не овладеть. Друзья, прекрасен наш футбол: войти в него легко, а выйти подчас почти невозможно. Засасывает и не отпускает. Даже по-хорошему.

Впрочем, насколько хорошим можно назвать динамовский тяни-толкай, сейчас поговорим. Следите за руками.

Ясно, что акции тяготят ВТБ не сами по себе. На клубе висит, по данным «Советского спорта», долг в размере 13 миллиардов рублей. И тот, кто главный по акцизным тарелочкам, обязан, по логике, этот долг обслуживать и сокращать. Но логика имеет в нашем футболе ограниченное хождение. Поэтому вокруг акций происходят элегантные па.

Банком ВТБ владеет Российская Федерация в лице Росимущества и Минфина (доля владения - 61 процент). На днях хозяин, то есть наша с вами страна, издала распоряжение, выработала поручение, дала разрешение банку (официальная формулировка - на сайте ВТБ) избавиться от 74 процентов динамовских акций.

Выкинуть такое богатство нельзя, это было бы антидинамовски и вообще бесчеловечно. Поэтому немного жаль, что аналогичное указание не получило и ВФСО тоже, а без приказа наш бизнес идет со скрипом. Но предложение обществу банк сделал. Сначала рыночную стоимость акций оценят — затем будут готовы уступить.

За большие деньги или безвозмездно, как шнурок для Винни-Пуха, - вопрос. Но здравый смысл подсказывает: не может иметь рыночную стоимость то, на что нет никакого спроса, а есть, напротив, антиспрос. Не удивлюсь, если эксперты, как следует потрудившись, выдадут вердикт: рыночная стоимость акций — 1 рубль. Такая сумма, по крайней мере, уже упоминалась применительно к акциям «Динамо». Вносите, расписывайтесь, принимайте.

Будни «Динамо»: теперь без ВТБ, но в ожидании «Барселоны»

УЖИН И ТАНЦЫ

Я поговорил вчера с двумя источниками. Один из общества «Динамо», второй - ВТБ. Вот их версии происходящего - в порядке появления в данном повествовании.

Общество в лице своего нового руководства понимает: если сейчас оно станет полноценным владельцем клуба, никто и никогда не расплатится с долгами — ни старое руководство, ни прежние акционеры. Ищи, клуб, спонсоров, уговаривай их выложить 13 миллиардов в обмен на приобщение к славному бренду. Сюжет, как вы понимаете, апокалиптический.

Отсюда у ВФСО внутренний протест. Да и внешний тоже. Не надо нам, граждане, вашей резаной бумаги, помогите лучше материально. А ВТБ шибко помогать желанием не горит. Напротив, финансовая поддержка клуба в 2017 году будет сокращена с 70 до 10 миллионов долларов. А может, евро — сейчас почти все равно.

Что делать обществу? Оно не знает. Ведь помимо основного долга есть еще операционный — по зарплатам и прочей мелочевке, который, между прочим, каждодневно растет. ВФСО поупирается сейчас с акциями - потом видно будет.

Теперь позиция ВТБ. 13 миллиардов — миф. На самом деле клуб должен «лишь» 70 миллионов евро структурам Бориса Ротенберга - за пять игроков, купленных в свое время у «Анжи». Остальное — вексельные расписки, проценты и прочие так называемые бумажные долги, с которыми дело можно уводить в крутой затяг. По сути, как я понял, банк с надеждами их вернуть мысленно уже распрощался.

Но есть еще тот самый операционный долг, который сейчас капает на основного акционера, чего он активно не хочет. ВТБ не отказывается платить 10 миллионов спонсорских в год, оставшись в стороне от владения, и вины своей в накопившихся долгах не видит. По словам банковского источника, кто бы ни владел акциями, клубом реально управляло только ВФСО. Вот пусть оно и разруливает ситуацию.

Еще один посыл от ВТБ: сами по себе акции ничего не значат. Долг вместе с ними ниоткуда не переходит и нигде не появляется. Потому что висит, внимание, не на банке и не на обществе. На клубе!

Тут наступает самое интересное. Пока две структуры спорят, что им делать с акциями, совершенно неясно, что клубу делать с долгами. Это юридическое лицо пользовалось большим спросом, когда его надо было ужинать. Но танцует теперь «Динамо» само с собой. Отцы есть у трансферов, долг — всегда сирота.

Андрей Перегудов: Правильно, что у «Динамо» будет один хозяин

И ВСЕ-ТАКИ БАНКРОТСТВО

Другие мелкие детали опущу, чтобы сформулировать главное. Банкротство клуба в сложившейся ситуации становится уже не планом Б, и даже не планом А, - оно становится единственным вариантом. Других выходов просто не существует, если, конечно, кто-нибудь не даст команду во имя неясных целей покрыть клубные долги из госбюджета.

«Динамо» пока остается владельцем 25 процентов акций управляющей компании «ВТБ-Арена», но клубный офис уже переехал в Новогорск: частью шикарного здания на улице Лесной пришлось расплатиться с кредиторами, чтобы было на что жить. Дальше — больше: «если и когда ваш мальчик выздоровеет», то есть «Динамо» поднимется в премьер-лигу, потребуется пройти лицензирование. А для этого нужна реструктуризация долга, то есть отсрочка выплат на следующий год. Даже если Ротенберг и ВТБ на это пойдут, отсрочка лишь загонит проблему в угол, нисколько ее не решив. Потому что живого спонсора на клуб с такими долгами найти невозможно. Если только потешного, которого сколько ни дои — все равно в лес смотрит.

Банкроство, как ни странно, выгодно и ВТБ. Банк выкинет на помойку акции, свою головную боль и надежду вернуть долги. «Динамо» начнет возрождение со второго дивизиона. Через пару лет окажется в высшем. Затем Кураньи, Вальбуэна, Самба… В общем, как обычно.

И вот это по-настоящему пугает. Национальный футбол, в котором можно обналичить 13 миллиардов в обмен на пару-тройку лет жизни клуба, и ничего за это никому не будет, порочен и даже опасен. Он рождает соблазны, он толкает на повторение. Трать, кути, устраивай карусель директоров, не плати по обязательствам, задерживай зарплату, лишайся еврокубков, туда попав… Устроишь потом бумажный шелест, обнулишь проблему, спрячешь 13 миллиардов в тень — делов-то. Никто не пострадает. Разведешь руками, скажешь «не шмогла».

В интересное время мы живем. И будем жить. Поскольку сами его таким делаем.

Умирающее «Динамо» и топ-10 великих клубов-банкротов

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
День в истории. Трехкратному чемпиону мира Алексею Терещенко - 36!День в истории. Трехкратному чемпиону мира Алексею Терещенко - 36!Сегодня исполняется 36 лет трехкратному чемпиону мира, российскому хоккеисту Алексею Терещенко.Умирающее «Динамо» и топ-10 великих клубов-банкротовУмирающее «Динамо» и топ-10 великих клубов-банкротовПриближающееся банкротство «Динамо» заставляет вспомнить о ярких исторических примерах великих клубов, которые становились банкротами.Будни «Динамо»: теперь без ВТБ, но в ожидании «Барселоны»Будни «Динамо»: теперь без ВТБ, но в ожидании «Барселоны»Четверг подарил болельщикам московского «Динамо» несколько новостей: как хороших, так и не очень.«Динамо» рассмотрит возможность покупки собственных акций за рубль 22 декабряКак уже сообщал «Советский спорт», банк ВТБ, владеющий 74 процентами акций футбольного «Динамо», предложил выкупить их Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо», которому принадлежат остальные акции.Андрей Перегудов: Правильно, что у «Динамо» будет один хозяинСтарший вице-президент банка ВТБ Андрей Перегудов подтвердил появившуюся информацию, что банк прекращает сотрудничество с футбольным «Динамо» и передаст акции клуба одноименному физкультурно-спортивному обществу.Андрей Перегудов: «Динамо» планирует сыграть товарищеский матч с «Барселоной»Старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов рассказал, что летом 2018 года «Динамо» планирует провести товарищеский матч с «Барселоной», приуроченный к открытию нового стадиона.ВТБ принял решение выйти из числа акционеров «Динамо»Банк ВТБ прекратит участие в акционерном обществе ФК «Динамо-Москва», передав 74% акций Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо», согласно решению наблюдательного совета банка.Скончался бывший нападающий «Динамо» и «Томи» Сергей ЛемешкоБывший нападающий московского «Динамо» и «Томи» Сергей Лемешко скончался на 45-м году жизни, сообщается на официальном сайте томской команды.Владимир Габулов может возобновить карьеру в тульском «Арсенале»Бывший вратарь сборной России и московского «Динамо» Владимир Габулов может возобновить карьеру в тульском «Арсенале», информирует «Спортфакт».Хохлов займет должность советника гендиректора «Динамо»Бывший футболист и тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов войдет в административный штаб московского клуба.День в истории. 30 лет назад киевское «Динамо» в 12-й раз стало чемпионом СССРДень в истории. 30 лет назад киевское «Динамо» в 12-й раз стало чемпионом СССР7 декабря 1986 года киевское «Динамо» обеспечило себе золотые медали чемпионата Советского Союза.РФС в пятницу рассмотрит заявления Погребняка, Дьякова и Денисова к «Динамо»Палата по разрешению споров РФС в пятницу рассмотрит заявления Павла Погребняка, Виталия Дьякова и Игоря Денисова в адрес московского «Динамо», сообщили «Р-Спорт» в палате.ВТБ продаст акции «Динамо» за один рубльПредседатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский заявил, что руководство банка ВТБ предложило ВФСО выкупить у него 74 процента акций футбольного клуба «Динамо» за символический рубль.Кирилл Панченко: Надеюсь, Еременко переборет эту ситуацию и не сломается психологическиНападающий ЦСКА Кирилл Панченко, выступающий за «Динамо» на правах аренды, прокомментировал двухлетнюю дисквалификация полузащитника армейцев Романа Еременко.Кирилл Панченко: Клонировал бы себя, чтобы играть и за ЦСКА, и за «Динамо»Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, выступающий на правах аренды за московское «Динамо», рассказал о своих дальнейших планах.Андрей Кобелев: Купить Погребняка в «Динамо» было моим решениемБывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о том, как в клубе оказался нападающий Павел Погребняк.Евгений Кречетов стал заместителем гендиректора московского «Динамо».Евгений Кречетов назначен на пост заместителя генерального директора московского футбольного клуба «Динамо», сообщили ТАСС в пресс-службе бело-голубых.День в истории. Франсишку Коштинье – 42 года!1 декабря исполнилось 42 года бывшему полузащитнику сборной Португалии и московского «Динамо» Франсишку Коштинье.Сергей Силкин: Работал в «Динамо» без выходных, но это никому не нужноСергей Силкин, работавший в последнее время в московском «Динамо» директором по подготовке резерва, подтвердил информацию, что он покинул клуб.Силкин вновь покинул «Динамо»Директор по подготовке резерва московского «Динамо» Сергей Силкин покинул команду, сообщает Fcdin.

Динамо
Динамокалендарьстатистика