Никита Михайлов: За тренировкой Роналду смотрел с удовольствием

Защитник «молодежки» «Рубина» Никита Михайлов рассказал о том, как проходит казанский сбор команды.

«Вторую неделю тренируемся, все хорошо. До этого был отпуск, около трех недель. В отпуске тоже играл в футбол с друзьями. Удалось сходить на два матча Кубка Конфедераций, очень понравилась атмосфера на стадионе, побольше бы таких матчей.

И, конечно, хотелось бы самому оказаться на поле в такой игре. Удалось ли поймать Роналду? Нет, но за их тренировками на базе смотрел с большим удовольствием», - сказал Михайлов.