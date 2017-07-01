Никита Михайлов: За тренировкой Роналду смотрел с удовольствием
Источник: ФК «Рубин»Комментарии
Защитник «молодежки» «Рубина» Никита Михайлов рассказал о
том, как проходит казанский сбор команды.
«Вторую неделю тренируемся, все хорошо. До этого был отпуск,
около трех недель. В отпуске тоже играл в футбол с друзьями. Удалось сходить на
два матча Кубка Конфедераций, очень понравилась атмосфера на стадионе, побольше
бы таких матчей.
И, конечно, хотелось
бы самому оказаться на поле в такой игре. Удалось ли поймать Роналду? Нет, но
за их тренировками на базе смотрел с большим удовольствием», - сказал Михайлов.
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