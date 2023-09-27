«Мы выполнили все условия». Глава РУСАДА — о взаимоотношениях с WADA

Деятельность РУСАДА в декабре 2019 года была признана исполкомом WADA не соответствующей кодексу организации. С тех пор российское агентство не может восстановить свой статус в международной организации.

27 сентября в Госдуме прошло заседание комитета по спорту, которое было посвящено обсуждению статуса соответствия РУСАДА. После заседания глава агентства Вероника Логинова пообщалась с корреспондентом «Советского спорта». В интервью она подвела итоги встречи, а также высказалась по поводу слушаний по делу Камилы Валиевой.

— Можете подвести итоги заседания с комитетом Госдумы по спорту? Насколько продуктивной и полезной оно оказалось для агентства?

— С точки зрения российского антидопингового агентства такие встречи жизненно необходимы, нужно быть в контакте с правительством, потому что эта та площадка, которая позволяет нам высказать свою позицию по мнению о необходимости внесения изменений в законодательство. Чётко сформулировать и обосновать те пункты которые мы просим поменять и ещё раз внимательно изучить с точки зрения нашей операционной деятельности. Например, сегодня мы говорили про определения соревновательного периода, про возможность отправки пробы в одобренные лаборатории.

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Мы не являемся участником законотворческого процесса, поэтому мы не можем иметь доступ к позициям которые федеральные органы исполнительной власти направляют в том числе в адрес комитета физической культуры и спорта при разработке ими проекта федеральных законов. Поэтому услышать эти мнения мы можем на таких площадках. Многие, я думаю, даже поменяли свою позицию, услышав аргументы в том числе от нас, от многих экспертов юриспруденции. Эта площадка нужна и важна для нас с точки зрения обсуждения проблем.

— Можете рассказать, были ли выплачены запрашиваемые CAS деньги со стороны РУСАДА в этом году?

— РУСАДА выплатило все необходимые суммы. Общая сумма — 273 миллиона. Но WADA уже затронуло вопрос, что сама оценка условий восстановления потребует оплаты этой процедуры. Пока счёт не получили. Мы проинформировали, что все условия выполнили. Сообщили, что если РУСАДА может сделать что-то еще, мы готовы работать дальше. Но наша позиция, что мы все выполнили.

— Сейчас довольно остро стоит вопрос транспортировки проб россиян в иностранные лаборатории. В данный момент нам помогает Турция, как я понимаю есть вариант в Египте. Есть ли ещё какие-то варианты?

— Вопрос транспортировки проб для нас сейчас актуален. Наша лаборатория не может анализировать допинг пробы спортсменов, внешнеполитическая ситуация вызывает проблемы с логистикой. Также ряд анализов требует доставки проб в сжатые сроки, поэтому мы учитываем несколько факторов при выборе лаборатории. Подумав, мы пришли к выводу, что турецкие лаборатории на данный момент оптимальный вариант. Финансовые издержки по транспортировке невысокие, нормальные деловые отношения с коллегами из Турции — вот на что мы опираемся.

Рассматриваем разные варианты, не уверены сейчас, что готовы добавлять конкретные лаборатории. Но мы продолжаем работать с лабораториями из других стран. Мы ведём мониторинг, некоторые европейские лаборатории с нами продолжают работать, налажено хорошее сотрудничество.

— Ранее американский фигурист Винсент Чжоу обвинил МОК, Спортивный арбитражный суд и WADA в том, что они не защищают его интересы в деле Камилы Валиевой. Как относитесь к его заявлению?

— Мы изучаем первоисточник, на котором была опубликована информация. В том числе интервью фигуриста, его позицию. После изучения всех материалов мы проведём необходимую работу, и будет принято решение о возможных дальнейших шагах. Сроки мы не ставим, отдел расследований РУСАДА изучает его заявление.

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— Как раз сейчас проходят слушания по делу Камилы Валиевой. Что можете пожелать нашей фигуристке и другим участникам процесса?

— Я желаю всем участникам процесса спокойствия и конструктивного диалога. Чтобы каждая позиция была услышана и все смогли объективно предоставить информацию.