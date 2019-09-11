Аксана Гатауллина: У моих шестов есть имена – Стив и Елена 

«НЫНЕШНИЙ ПРЫЖОК НЕ ПРИНОСИТ РЕЗУЛЬТАТ»

– Вы сказали, что летний сезон закончен. Почему вычеркнули из своего графика чемпионат мира в Дохе (27 сентября – 6 октября. – Прим. ред.)?

Аксана Гатауллина: – Сезон сложился совсем не так, как мы планировали. И по результатам, и по настрою. К тому же чемпионат мира пройдет непривычно поздно. Летний сезон получается очень длинным. Мы с папой еще не научились в течение такого длительного периода держать хорошую форму. Хотя изначально чемпионат мира в уме держали.

Радион Гатауллин: Если ехать на чемпионат, нужно понимать, для чего туда едешь. Туристом – нет смысла. Если б Россия ехала в Катар своей командой, другое дело. Раньше принято было брать молодых на такие турниры, чтобы они пообтерлись, приобрели опыт.

– Сколько собираетесь отдыхать?

Аксана Гатауллина: – Отпуск уже закончился, он продлился пять дней. Мало? Мне уже самой надоело отдыхать, хотелось побыстрее приступить к тренировкам.

Радион Гатауллин: – Поскольку сезон получился не очень удачным, не было смысла его продолжать. Сейчас лучше сосредоточиться на работе над устранением ошибок. Следующий сезон гораздо более важный.

– В чем заключались ошибки?

Аксана Гатауллина: В понимании происходящего. Неправильное понимание с моей стороны, как выглядит прыжок. Я прыгала так, как научилась в детстве. И сейчас стало понятно, что такой прыжок не годится, он не приносит результата.

– Получается, вам теперь нужно перестаивать всю технику прыжка?

Аксана Гатауллина: – У меня был детский прыжок. Я была слабой физически, плохо бежала. Но для моего тогдашнего возраста, веса он подходил. Это было три года назад. Сейчас я по-другому бегу, я стала выше, тяжелее. И тот прыжок мне больше не подходит.

Радион Гатауллин: – Аксана выросла из коротких штанишек, и пока мы не знаем, что с этим делать. В прыжках с шестом нет особенной техники. Есть индивидуальные особенности спортсмена и к ним приходится приспосабливаться. Она большая, высокая – с ростом 1 м 80 см прыгуний почти не бывает. Например, Светлана Феофанова миниатюрная, к тому же она мастер спорта международного класса по гимнастике. Поэтому какие-то вещи естественные для Светланы, не подходят Аксане.

Минус ли высокий рост? По-разному. С таким ростом можно сразу брать высокий хват. Минус – при таком росте соответственный вес.

– Физически вы ближе к Елене Исинбаевой?

Аксана Гатауллина: – Нет, мы с ней разные. У Елены рост в районе метр семидесяти двух. Кстати, она тоже из гимнастики пришла.

– К Исинбаевой обращались за советом, как исправить ситуацию?

Аксана Гатауллина: – С ней – нет. Но советовалась с Анной Чичеровой, Марией Ласицкене. Мы вместе тренировались в ЦСКА. Но это были больше советы психологического характера. Мне нравится техника прыжка Максима Тарасова.

– И когда вы планируете поставить новый прыжок?

Радион Гатауллин: – Нет конкретного срока, будем учиться. Но при этом будем планировать какие-то соревнования. Бесконечно долго мы не можем не выступать. Все-таки Аксана получает зарплату члена сборной, а тоже на ставке тренера.

Конечно, мы хотим попасть на Олимпиаду в Токио. Но для этого нужно прыгнуть норматив 4,70. То есть, прибавить почти 30 см. Потому что в этом сезоне лучший прыжок Аксаны был на 4,41. Но это не все – еще нужно выиграть отбор, конкуренция в России очень серьезная. Помимо нашего лидера Анжелики Сидоровой, перед нами еще пять человек. Не все из них пока допущены, но ведь они могут допуск получить. Сейчас уже есть допуск у Ольги Муллиной, Алёны Лутковской, Елизаветы Бондаренко, Анжелики Сидоровой.

Мы планировали в этом сезоне прибавить несколько сантиметров к лучшему результаты Аксаны, который составлял 4,55 м, но что-то пошло не так. В спорте невозможно составлять графики результатов, здесь это не работает. Чтобы показать какой-то приличный результат, нужно достичь уровня определенной готовности. И в физическом смысле, и в психологическом.

Аксана Гатауллина: – В шесте очень важна психология. На последних соревнованиях я чувствовала себя очень плохо. Но очень хотела показать хороший результат, и мне это удалось. Прыгала на морально-волевых качествах. В предыдущих сезонах я выступала в старшем юниорском возрасте, результаты были неплохие – 4,40, 4,45. Но я при этом два раза провалила чемпионаты Европы. И причина этого в чистой психологии.

«НА СТАДИОНЕ НЕТ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, ЕСТЬ СПОРТСМЕНЫ»

– Есть мужская психология и женская. И это разные вещи.

Радион Гатауллин: – На стадионе нет мужчин и женщин, есть спортсмены. И если ты «включаешь девушку», на стадионе делать тебе нечего. Если я что-то такое замечаю, сразу говорю Аксане: «Выключай девушку». Я видел, как работают художественные гимнастки, там девушек нет. Все очень жестко. Не существует в прыжках с шестом женской или мужской техники. Все определяет уровень физической готовности.

– Получается «выключить девушку»?

Аксана Гатауллина: – У меня все это еще в детстве пересекли.

– У Елены Исинбаевой был психологический метод – набрасывать полотенце на голову. Аксана его пробовала?

Аксана Гатауллина: – Пробовала, мне не помогло. Я пока не нашла для себя что-то чтобы все время это срабатывало.

Радион Гатауллин: – Кто бы что ни говорил, все спортсмены суеверны. Верят: вчера примета сработала, значит, сработает и сегодня. Но не срабатывает. Я постоянно эти приметы менял.

Аксана Гатауллина: – Порой доходит до абсурда. Разбираем чемоданы в гостинице, и кто-то кричит: «Я этот топик не надену, я в нем никогда хорошо не прыгала!». Если б было все так просто –надела счастливый топик и иди, побеждай.

– С шестами разговариваете?

Аксана Гатауллина: – Разговариваю и у них даже есть имена. Один, самый мягкий, почему-то Стив. Не знаю, почему. Другой вообще носит женское имя – Елена. И тоже не могу объяснить, почему дала этому шесту такое имя. А еще я на них рисую смайлики.

– Когда вы полюбили прыжки с шестом, или у вас не было выбора?

Аксана Гатауллина: – Был, я ведь бегала с барьерами, прыгала в длину и одновременно с шестом. Как-то на детском первенстве Москвы выиграла сразу три медали в этих дисциплинах. Но всё-таки пришлось определяться. А насчёт полюбила? Я и сейчас то люблю, то нет. Шучу, конечно же, люблю!

– Если тренировка не задалась. Можете сказать тренеру: «Давай завтра попрыгаем, а сегодня только лёгкая пробежка»?

Аксана Гатауллина: – Обычно это папа мне говорит, а я – давай еще попрыгаем. Он порой мне даже сектор для прыжков перекрывает, чтобы, наконец, остановить.

«СОПЕРНИЦЫ ВПАЛИ В СТУПОР, МНЕ ИХ БЫЛО ЖАЛКО»

– На молодежном чемпионате Европы вы победили с результатом 4,36 м. Какова была тактика на турнир?

Аксана Гатауллина: – Я настраивалась поэтапно. Вначале я хотела пройти квалификацию, и не затратить на нее слишком много сил. Потом настраивалась на финал. Я понимала: если прыгну 4,26 – буду в призах. Оставалось лишь аккуратно сделать свое дело. И это получилось.

– Судя по результатам, уровень соперниц был не очень высоким…

Радион Гатауллин: – В день финала был сильный ливень, организаторы даже приостановили соревнования, но потом включили таймер, и пришлось прыгать. Что касается уровня соперниц, они показывали в сезоне приличные результаты. Но это были прыжки в комфортных условиях, в своих странах.

Аксана Гатауллина: – На таких турнирах молодые девочки впадают в ступор. Как было со мной на предыдущих чемпионатах. Мне даже было жалко соперниц. У многих лучший результат сезона – 3,90, а на чемпионате это была начальная высота. Ещё и дождь, шесты мокнут, хват и дорожка становятся скользкими, это опасно. Плюс психологическое давление. Семь девочек не прыгнули ничего, ещё пять – только одну высоту, и только трое – ещё что-то. Я была ко всему этому готова, так что на меня это не сильно повлияло.

– Когда вы пробежали с пледом вместо российского флага, окружающие поняли идею вашего флеш-моба?

Аксана Гатауллина: – Не все, иностранцам понять это труднее.

«Я МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА, ЧТО Я МОГУ СКАЗАТЬ КОУ?»

– Аксана, оказавшись перед Себастьяном Коу (президентом ИААФ. – Прим. ред.), что вы ему скажите?

Аксана Гатауллина: – Ой, не знаю, что я, маленькая девочка, могу ему сказать, – смеется Аксана. – Сказала бы, что мне приятно с ним познакомиться.

– Может, попросили бы его как-то помягче относиться к нашим спортсменам…

Аксана Гатауллина: – Как вы себе это представляете? «Разрешите нам выступать под российским флагом!» Намного авторитетнее меня люди его об этом просили. И никакого толку.

Радион Гатауллин: – Уверен, что Лена Исинбаева к нему не раз обращалась, у нее была такая возможность. Но там ситуация более сложная, и не только в спортивной составляющей дело. Там политика замешана.

– В прошлом году в ВАДА передали много проб из Московской антидопинговой лаборатории. Ласицкене высказала опасение, что могут опубликовать положительные анализы этих проб перед Играми в Токио и это станет поводом не пустить российских легкоатлетов на Олимпиаду. Как думаете, такое возможно?

Радион Гатауллин: – Мне кажется, что ИААФ должно принять принципиальное решение: русские уже достаточно наказаны, хватит! Но процесс все равно идет. У некоторых тренеров и спортсменов желание быстро получить результат, превалирует над здравым смыслом. В России с начала года уже выявлено 38 положительных допинг-проб. Там многие из той старой базы Московской лаборатории, но это может стать поводом для принятия жестких мер против России. К примеру, в прошлом году было 36 проб, а сейчас на две больше. Значит, вы недостаточно хорошо боретесь с допингом. Так можно бесконечно продлевать отстранение ВФЛА.

Много проб из регионов, они взяты на соревнованиях местного уровня. Контролировать это тяжело. У местных тренеров есть соблазн: если их спортсмен выполнит норму кандидата в мастера спорта, а тем более мастера, тренер получит неплохую прибавку к зарплате. А если у него таких мастеров пятеро?!

– Каков размер прибавки?

Радион Гатауллин: – Приличный. За мастера тренеру могут доплачивать ежемесячно до 20 тысяч, при условии призового места на первенстве России. А если у него трое мастеров – получается уже плюс 60 тысяч. А если еще КМС несколько человек, то до 100 тысяч набегает. Эти деньги могут подтолкнуть человека пойти на риск.

«ДОПИНГ-ОФИЦЕРЫ ПРИХОДЯТ В СЕМЬ УТРА»

– Аксана, вы внимательно работаете с системой Адамс?

Аксана Гатауллина: – Конечно, но скажу, что эта система очень сложно устроена и создает много неудобств. Например, тот пароль, который я вводила месяц назад, почему-то уже недействителен. Если захочешь зайти с телефона в приложение, то пишут – сервер недоступен. А если тебе срочно нужно отправить новые данные о твоем местонахождении, потому что изменились обстоятельства! Правда, можно позвонить и сообщить, но пока до этого не доходило, удавалось разбираться самой.

– К вам домой в шесть утра приходили допинг-офицеры?

Аксана Гатауллина: – Конечно, приходили, но не в шесть, они обычно приходят в семь. Причем удивительно, как они проникают в подъезд. Как-то их не было полгода. Я указала один день для возможной сдачи допинг-пробы и поставила время – 5 часов утра. Мне рано утром улетать на соревнования, и что вы думаете: полгода их не было, и вот они, голубчики, именно в этот день звонят в дверь. Но все закончилось хорошо: успела сдать пробу и не опоздала на самолет.

– Чем занимаетесь в свободное время?

Аксана Гатауллина: – Много чем. Смотрю аниме, играю в компьютерные игры. Снимаю видео, иногда, по настроению, могу сделать какую-нибудь странную фотографию. Открыть свой канал на ютьюбе? Думала об этом, потому и освоила программу редактора видео. Планировала снимать, как спортсмены готовятся к стартам. Думаю, это будет интересно, но в последнее время мне было не до этого. Сама никакие каналы в ютьюбе не смотрю.

– Но аниме любите…

Аксана Гатауллина: – Японцы очень классные сюжеты придумывают. Мне один мультик помог с настроем на чемпионате Европы. Там главный герой такой крикливый мальчик: «Хочу тренироваться, давайте потренируемся». Или: «Ты самый сильный человек в мире? Я сражусь с тобой через год!» Посмотрела мультик перед самым финалом, и не стала загонять себя: «Мне надо выиграть, я должна». Я, как этот мальчик, про себя кричала: «Соревновашки! Как же это здорово! Быстрее прыгать» Так разгрузила голову. Возможно, просмотр аниме теперь станет моей новой приметой.

Радион Гатауллин: – Почему в прошлом году у Аксаны не получилось на чемпионате Европы? Мы ее воспитали очень ответственной. И она отнеслась к чемпионату, как к главному турниру в своей жизни. Перегрузила голову: должна, обязана и т.д. Спорт – это игра, не надо погибать за победу даже в самом важном турнире. Соревнования – это праздник, а не тяжелая работа, и ты должен получать удовольствие от пребывания в секторе.

Аксана Гатауллина: – Уже в call-room (комната, где собирают спортсменов перед соревнованиями. – Прим. ред.) можно понять, кто и как выступит. Кто-то трясется, кто-то явно не здесь мыслями. На недавно прошедшем Чемпионате Европы было весело: Организаторы заклеивали все логотипы фирм, кроме тех, которые являлись спонсором соревнований. Одной девочке заклеили знак на носках. У трёх других девочек были зонтики. Итог: их почти полностью замотали скотчем. Я смотрела на это всё и не могла сдержать смех. Они подозрительно озирались: что за сумасшедшая? Эта сцена в call-room здорово помогла раскрепоститься.

– Есть такой фильм «Движение вверх». Он должен помогать настраиваться?

Аксана Гатауллина: – Отличный фильм, мне очень понравился. Когда пошли финальные титры, весь зал стоя аплодировал. Редко такое увидишь.

– Писали, что вы любите караоке…

Аксана Гатауллина: – Полюбила не так давно, на сборах в Сочи. Какую музыку люблю? Imagine Dragons, Queen, и особенно Muse – знаю все их песни, а процентов девяносто могу спеть.

– В вашем инстаграме есть свежее фото, где вы на фоне «Авроры». Любите Питер?

– Обожаю! Я же родилась в Питере. Наша мама из Питера, там осталось много родственников. Мы с мамой, как туда выбираемся, гуляем целый день, за день проходим по 10 километров.