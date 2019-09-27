Дадим жару в Катаре? Главные надежды России на чемпионате мира

Загрузка...

Второй раз подряд сборной России официально не будет на чемпионате мира. Конгресс ИААФ, собравшийся в столице Катара за два дня до старта турнира, оставил отстранение ВФЛА в силе – на фоне нового витка скандала вокруг РУСАДА было бы странно, если бы этого не случилось. Так что россияне продолжат выступать в нейтральном статусе, к которому теперь добавилась неопределенность по возможному участию в будущих Олимпийских играх… Но до Токио еще далеко. А чемпионат мира – вот он, начинается сегодня в Дохе. И ровно 30 наших атлетов поборются на нем за медали.

К слову, это почти вдвое больше, чем в Лондоне два года назад – тогда допуск к турниру получили лишь 17 россиян. Зато шестеро из них взяли награды – Мария Ласицкене выиграла золото, еще пять человек – серебро. Правда, это не значит, что теперь количество медалей тоже вырастет вдвое. Несмотря на расширенный состав делегации, реальных претендентов на пьедестал почета у нас не так много.

МАРИЯ ЛАСИЦКЕНЕ (ПРЫЖОК В ВЫСОТУ)

Мария – пожалуй главная наша надежда на золото и единственный безусловный фаворит в своем виде, имеющий паспорт России. Она совсем не проигрывает на крупных турнирах в последние годы, дважды выигрывала чемпионат планеты (в Пекине-2015 и Лондоне-2017), царит в Бриллиантовой лиге, удерживает лучший результат сезона (он же личный рекорд – 206 см) и наверняка бы стала олимпийской чемпионкой Рио, если бы ее туда пустили (на тех Играх, если не помните, из всех наших легкоатлетов участвовала только Клишина). Ласицкене – безусловно, сильнейшая прыгунья в высоту в мире и должна подтверждать этот статус в Катаре. Однако есть «но» – последние два старта Мария провела несколько ниже привычного уровня. В Минске, в матчевом турнире между сборными США и Европы, впервые за долгое время не смогла выиграть – с результатом 198 см осталась только третьей. Это случилось 10 сентября. А в Польше, 14 сентября, на мемориале имени Камилы Скалимовской, хоть и победила, но с еще более скромными цифрами – 194 см.

И то, как тяжело давались ей прыжки, разумеется, вызывает вопросы по форме Ласицкене.

Впрочем, будем надеяться, это либо случайность, либо запланированный и короткий спад в рамках интенсивной подготовки к главному турниру. Объективно, соперниц у Марии в ее лучшем состоянии нет. И пусть сразу шесть девушек в текущем сезоне покоряли планку на высоте 200 см (а две их них – и 202 см), победить Ласицкене им будет непросто. Главное, чтобы россиянка показала свой истинный уровень.

СЕРГЕЙ ШУБЕНКОВ (БЕГ НА 110 М С БАРЬЕРАМИ)

Мы по привычке считаем Сергея одним из главных претендентов на победу, но, если честно, текущий сезон пока отнюдь не лучший в карьере россиянина. С одной стороны, он выиграл крупные старты в Рабате и Риме, в Марокко пробежав дистанцию за 13,12 с. С другой – этот его результат является лишь пятым в мире в текущем году, и вряд ли такие цифры позволят забежать в тройку в Дохе. Конкуренцию со старым соперником Омаром Маклеодом из Ямайки (который опередил Шубенкова на предыдущем ЧМ в Лондоне), испанцем Орландо Ортегой и молодыми американцами Грантом Холлоуэем и Дэниэлем Робертсом выдержать будет непросто. Но на стороне Сергея – опыт. И характер, который он проявляет в самые важные моменты.

АНЖЕЛИКА СИДОРОВА (ПРЫЖОК С ШЕСТОМ)

Анжелика неудачно выступала на предыдущих чемпионатах мира, но в этом году удивляет стабильностью. Причем, удивляет приятно! Она не сходит с подиумов на этапах Бриллиантовой лиги и других крупных стартах, на чемпионате России в Чебоксарах в июле прыгнула на 4,86 м (второй результат сезона в мире) и в Доху приехала с единственной целью – выиграть главную медаль в карьере! Соперницы грозные, но вполне посильные – американки Дженнифер Шур и Сэнди Моррис, новозеландка Элиза Маккартни, гречанка Екатерина Стефаниди. Все девушки опытные, давно нам известные (возможно, за исключением Моррис). Но ни одна из них не способна покорить высоту, которую не смогла бы взять Сидорова. Тут многое будет зависеть не столько от физической формы, сколько от уверенности в своих силах. Не повлияют ли на Анжелику ее предыдущие неудачи на чемпионатах?

ИЛЬЯ ИВАНЮК И МИХАИЛ АКИМЕНКО (ПРЫЖОК В ВЫСОТУ)

У России всегда все хорошо с прыжками в высоту! Неважно, кто лучший в стране в данный момент – он обязательно поборется за золото чемпионата мира. Ярослав Рыбаков, Андрей Сильнов, Иван Ухов, потом – Данил Лысенко – вот вам неполный список парней, бравших медали (в том числе золотые) на крупнейших турнирах (включая Олимпийские игры) за последние 10-15 лет. Продолжить этот список способны Иванюк и Акименко. Пока Лысенко отстранен от стартов (из-за пропущенных допинг-тестов и вероятной подделки медицинской справки), Иван и Михаил успешно отобрались в Доху, прыгнув на 233 см каждый. Выше «улетал» лишь белорус Максим Недосеков (235 см), который, видимо, и будет основным фаворитом в столице Катара. Но если Иванюк и Акименко вдвоем поднимутся на подиум, это, по сути, никого не удивит. При этом шансы более молодого Максима (ему – 23 года, Илье – 26) на победу чуть выше. В текущем сезоне он выступал постабильнее.

ДАРЬЯ КЛИШИНА (ПРЫЖОК В ДЛИНУ)

Никто не знает, в каком состоянии ныне находится Дарья. Она отказалась от выступлений в Бриллиантовой лиге, почти не появлялась на международных стартах, а на чемпионате России прыгнула на 6,84 м – результат неплохой, но не выдающийся, который вряд ли позволит попасть в медали в Дохе. Клишина сосредоточилась на самоподготовке, и будем надеяться, она даст плоды. В конце концов, от Дарьи мало кто ждал серебра на предыдущем чемпионате мира в Лондоне. Однако она ведь до него допрыгнула! Может, и в этот раз приятно удивит?