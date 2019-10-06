Выдохнули в Дохе. Кошмарный по организации чемпионат мира принес России 6 наград - Советский спорт
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06 октября 2019 22:22Легкая атлетикаМысин Николай

Выдохнули в Дохе. Кошмарный по организации чемпионат мира принес России 6 наград

Чемпионат мира в Дохе принес российским атлетам шесть медалей, из них – две золотые. «Советский спорт» - об основных итогах последних дней турнира в Катаре.

ПРОВАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Чемпионат в Дохе вышел провальным. Нет, не для сборной России (которой как бы и нет, но все-таки она есть!). У нас как раз все относительно успешно – насколько это возможно в той ситуации, в которой находятся наши легкоатлеты. По общему количеству медалей мы повторили результат Лондона-2017 – завоевали шесть наград. Качество изменилось, но, скорее, в лучшую сторону: два года назад было 1 золото (Марии Ласицкене) и 5 серебра. Сейчас – 2 золота (у той же Ласицкене, плюс Анжелики Сидоровой), 3 серебра и 1 бронза. И это еще Сергей Шкуренев обидно остался четвертым среди всех многоборцев! Так что приятных эмоций хватало.

Провальной выдалась организация.

Это касалось всего, а вина равноценно лежит и на катарской стороне, и на ИААФ, которая решила – известно, по каким причинам – отдать право проведения турнира в одну из самых жарких стран (тем более – в это время года!). Люди – в первую очередь, спортсмены – страдали от невыносимой жары. И от ужасной влажности, из-за которой «плюс 30» ощущалось, как «плюс 50», дышать было нечем, а бег по городу напоминал бег в сауне. На стадионе хотя бы работали кондиционеры, а ходокам и марафонцам не повезло совсем…

Страдали от плохой еды. И от плохих отелей – во многих из которых шел ремонт, не было необходимого сервиса, а кондиционеры засасывали внутрь пыль и вонь с улиц. Страдали от скуки и недостатка развлечений, ведь в Дохе некуда пойти и нечем праздновать победы (алкоголь под запретом!). Страдали, наконец, и от пустых трибун. Казалось бы – крупнейший турнир просто обязан вызвать интерес у зрителей! Но многим до Катара добираться далеко и дорого, а местная публика чемпионат проигнорировала. Хотя, казалось бы, и свои звезды у них есть. И этапы Бриллиантовой лиги проводятся. То есть, легкая атлетика тут всем известна – чай, не сноуборд или бобслей… Но стадион так и остался полупустым на протяжении почти всех дней чемпионата. А организаторы так и не поняли, ни как привлечь публику, ни как ее удержать.

ДВОЙНОЙ ПОДИУМ ПРЫГУНОВ

Яркий пример последнего – церемония награждения прыгунов в высоту. Обернувшаяся полным фарсом.

Традиционно на таких турнирах спортсменов чествуют на следующий день после финала. Чтобы сами атлеты моги отдохнуть, а организаторы – закончить оформление медалей (выгравировать на них имена, например). Но ради прыгунов решили сделать исключение. Поскольку главным фаворитом здесь был Мутаз Баршим. Почти легенда и однозначно – главная звезда местной сборной. Чемпион мира (2017), дважды – призер Олимпиад (бронза Лондона, серебро Рио). Тот человек, который прыгал на 2.43 – и ближе всех в истории подобрался к Хавьеру Сотомайору с его вечным рекордом (2.45)! Пусть сам Баршим в этом сезоне боролся с травмами и выступал неровно, все понимали - на домашнем турнире он по-прежнему основной фаворит.

Так что, во-первых, на него придет публика: и это правда – публика пришла! Стадион, пожалуй, единственный вечер был действительно заполнен почти полностью. А во-вторых – если Баршим возьмет медаль, то лучше сразу провести церемонию. Чтобы не чествовать его потом, на следующий день – при вновь полупустых трибунах.

Мутаз никого не подвел! С большим трудом взял высоту 2.33 (только с третьей попытки). Зато потом легко, с первого же раза, преодолел и 2.35, и 2.37! У нас в тот вечер был свой повод для гордости – два россиянина попали на подиум. Максим Акименко и Илья Иванюк тоже перелетели планку на высоте 2.35. Но Иванюк – только с третьего раза. Поэтому он и остался с бронзой. Акименко же взял серебро. На 2.37 никто из них прыгнуть не смог (хотя наши ребята и так побили личные рекорды!). В отличие от Баршима.

И знаете, что? Пока дошло до награждения, стадион… опустел.

Вместо переполненных трибун, ревущих от восторга, Мутаза и двух россиян встретило несколько десятков человек – в основном, друзей и родных чемпиона. Болельщики то ли не знали, что им стоит остаться. То ли решили, что в этом нет смысла. Даже и ради собственной звезды.

Что сделали организаторы? Не поверите – они все отменили!

- Нас вывели, мы постояли. Поболтали о жизни. А потом нам сказали: «Давайте, завтра все проведем». Людей на стадионе уже не было – не считая знакомых Баршима. Нам даже не стали ничего объяснять. Перенесли церемонию, а нам пришлось менять билеты, поскольку мы должны были улетать в субботу днем, - рассказывал потом Иванюк.

Вряд ли эта история серьезно испортила настроение нашим атлетам – для каждого из них эта медаль стала самой главной в карьере! Но это просто иллюстрация, как все «грамотно» устроено в Дохе. И как «права» бала ИААФ, отдавая в столицу Катара проведения такого турнира…

СЕРЕБРО В ХОДЬБЕ И ТРАВМА КЛИШИНОЙ

В тот пятничный вечер нас ждала еще одна медаль. Последняя для несуществующей российской сборной. Но оттого не менее приятная. Серебро в ходьбе на 20 км завоевал Василий Мизинов.

Он не входил в пул фаворитов в Дохе, хотя и выиграл недавно юниорский чемпионат Европы. Он не входил в топ-3 на первой половине дистанции. Но удержался за лидерами. Обогнал шведа Персеуса Карлстрема. И стал вторым – после японца Тосикадзу Яманиси. Принеся своей команде шестую награду турнира.

И как же тяжело она далась!

- Было очень жарко. Душно. Было нечем дышать, - рассказывал Мизинов «Р-Спорту». – Мы испытывали свой организм на прочность. Но я справился. Хотя было пару моментов, когда, казалось, силы покинули совсем. На 10-м километре у меня прихватило бок – стало колоть. Пришлось перетерпеть – сбавлять темп было нельзя. Если бы сбавил, потом надо бы было ускориться, а это гораздо сложнее. В какой-то момент, когда я начал догонять Персеуса, мне стали кричать: «Его ставит! Ставит!». Мол, становится плохо, и он снижает скорость. А я кричал в ответ: «А меня не ставит, да? Я тут отдыхаю?!».

- Был шанс догнать японца?

- Если бы я ускорился, мог бы не стать даже вторым. Либо меня сняли бы с дистанции за проблемы с техникой. Я видел, что он близко. Но ни сил, ни времени на борьбу не осталось.

Последней медальной надеждой России могла стать Дарья Клишина – финал женских прыжков в длину прошел в воскресенье. Но вице-чемпионка предыдущего ЧМ снялась накануне. Причина – травма, из-за которой она пропустила почти весь сезон. Конкретно – проблемы с бедром. Мучить свой организм и издеваться над собой Дарья не стала. Как ни обидно это признавать, но лучше поберечь себя сейчас, чтобы достойно подготовиться к олимпийскому году.

Тут главное, чтобы не вышло как в Рио. Когда именно Клишина единственной из всех россиян сумела выступить на Олимпийских играх в соревнованиях по легкой атлетике…

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