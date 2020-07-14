ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Михаил Бутов: Доверия к нам нет, но исключить ВФЛА не так просто
14 июля 18:00
автор: Юрий Волохов

Михаил Бутов: Доверия к нам нет, но исключить ВФЛА не так просто

Бывший генеральный секретарь ВФЛА – о неожиданной отставке президента федерации Евгения Юрченко и ее возможных последствиях для российской легкой атлетики.

Евгений Юрченко проработал всего пять месяцев на посту президента ВФЛА и ушел по собственному желанию. Взялся за гуж, а гуж оказался неподъемным?
Мы можем только гадать о причинах отставки. Но, видимо, человек не предполагал, что все так непросто в нашей легкой атлетике, недооценил ситуацию, либо переоценил собственные силы и ресурсы.

Считается, что спортсмены не оказали должной поддержки новому президенту. Согласны?
Все-таки, думаю, что не спортсмены не оказали должной поддержки президенту, а, скорее, он не нашел необходимого взаимодействия со спортсменами.

Как я понимаю, главная задача ВФЛА – это решение вопроса по выступлению наших легкоатлетов на Олимпиаде в Токио, которая пройдет в следующем году. А таковых у нас совсем немного. Поэтому необходимо было с ними общаться каждый день и не по одному разу. Чтобы найти поддержку с их стороны, сформулировать взаимные интересы.

Вторая задача – это заниматься развитием легкой атлетики, нашим будущим, ближайшими резервами. Как я понимаю, ни того, ни другого не было сделано.

В конце июля пройдет Совет Международной федерации легкой атлетики. Чем нам аукнется внезапный уход Юрченко?
Ничем. Его уход никакого влияния ни на что и ни на кого не окажет.

Что нам грозит за то, что мы не выплатили до дэдлайна, 1 июля, пять миллионов долларов штрафа за «дело Лысенко»?
Не знаю, что грозит, но платить все равно придется. Понятно, что хочется увидеть горизонт всего этого дела, но для этого нам нужно общаться с чиновниками World Athletics, искать какие-то контакты. Потому что никакого доверия сейчас к нам ждать не приходится. А налаживание контактов – это долгая, тяжелая работа.

Но долг как-то можно реструктурировать?
Мне трудно сказать, для этого нужно знать ситуацию изнутри. Варианты могут быть разные, но важно сформулировать свою позицию, доказать, что она вполне резонная. Но для этого нужно постоянно разговаривать. Иначе ничего не будет.

Наши представители смогут сформулировать свою конструктивную позицию на предстоящем Совете World Athletics?
Нас туда никто не звал. Это рабочее заседание высшего органа, а представителя России сейчас в Совете нет по всем известным причинам (представителем от России в Совете был Михаил Бутов, однако после дисквалификации ВФЛА членство России в Совете было приостановлено. - прим. ред.).

Какие настроения в отношении России сейчас могут преобладать в Совете World Athletics?
Как я уже говорил, доверия к нам сейчас мало. Это самое главное. Но с другой стороны, всем надоела эта ситуация и все хотят ее разрешения. Но, к сожалению, мы каждый раз даем какой-то повод, чтобы ее не разрешить. Например, «дело Лысенко» самый вопиющий повод.

Велика вероятность, что ВФЛА вообще исключат из членов World Athletics…
Не все так просто. В России есть сильные спортсмены, никто не хочет терять их для мировой легкой атлетики. И не стоит забывать, что Россия была одним из учредителей ИААФ. Есть и еще причины, может, не такие веские, но они есть.

Станислав Поздняков призвал всех к консолидации, чтобы, наконец, всем вместе выбрать на должность президента ВФЛА достойного человека. Вы такого человека видите?
Это и есть самый трудный вопрос. Пока только понятно, что согласно Уставу ВФЛА, внеочередные выборы президента должны пройти в течение 60 дней.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Объявлены цены на обновленый Ford Bronco 2021Oppo анаонсировал появление собственной 125-ваттной зарядки для смартфонов«Крылья Советов» готовятся к игре с «Динамо»Липницкая призналась, от кого ждет ребенкаФедун о возможном назначении Евсеева на пост тренера "Спартака"Бышовец о Сёмине: для меня не существует этого человека и тренера
Михаил Бутов: Доверия к нам нет, но исключить ВФЛА не так просто
Михаил Бутов: Доверия к нам нет, но исключить ВФЛА не так просто
Бывший генеральный секретарь ВФЛА – о неожиданной отставке президента федерации Евгения Юрченко и ее возможных последствиях для российской легкой атлетики.
14.07.2020 18:00
Легкая атлетика
автор: Юрий Волохов
Сергей Шубенков: Не думайте, что американцы просыпаются с мыслью «как бы нагадить России»
Сергей Шубенков: Не думайте, что американцы просыпаются с мыслью «как бы нагадить России»
Чемпион мира-2015, одна из главных звезд российского спорта рассказал о планах на будущее, статусе нейтральных атлетов и непростых отношениях с ВФЛА.
03.07.2020 14:00
Легкая атлетика
автор: Юлия Григорьевская
Сергей Шубенков: Молодым спортсменам можно уезжать из России
Сергей Шубенков: Молодым спортсменам можно уезжать из России
Чемпион мира-2015, одна из главных звезд российской легкой атлетики Сергей Шубенков пообщался с главным редактором «Советского спорта».
01.07.2020 20:00
Легкая атлетика
Легкоатлеты, зачем писать письмо Путину? Попросите 800 миллионов у Мутко
Легкоатлеты, зачем писать письмо Путину? Попросите 800 миллионов у Мутко
Российская легкая атлетика все ближе к краю пропасти: с 1 июля нашим спортсменам могут закрыть доступ на все старты.
23.06.2020 18:32
Легкая атлетика
автор: Олег Чикирис
Обогнавший американцев. 60 лет назад немец Хари первым пробежал 100 метров за 10 секунд
Обогнавший американцев. 60 лет назад немец Хари первым пробежал 100 метров за 10 секунд
Ровно 60 лет назад 23-летний спринтер Армин Хари установил фантастический мировой рекорд.
21.06.2020 09:00
Легкая атлетика
автор: Владимир Спичков
«В палате было восемь человек, двое умерли». Как экс-глава ВФЛА пережил тяжелый период
«В палате было восемь человек, двое умерли». Как экс-глава ВФЛА пережил тяжелый период
Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев провел 27 дней в районной больнице Ногинска. «Советский спорт» узнал подробности.
19.06.2020 16:00
Легкая атлетика
автор: Юрий Волохов
Валентин Балахничев: Французские прокуроры допрашивали 9 часов. Я ответил на все вопросы
Валентин Балахничев: Французские прокуроры допрашивали 9 часов. Я ответил на все вопросы
Прокуратура Франции запросила для экс-главы ВФЛА четыре года заключения и 1,8 миллиона долларов штрафа.
18.06.2020 15:00
Легкая атлетика
автор: Юрий Волохов
«В Украине кто как может, так и выживает». Рудольф Поварницын – о пандемии и киевском «Динамо»
«В Украине кто как может, так и выживает». Рудольф Поварницын – о пандемии и киевском «Динамо»
Экс-рекордсмен мира в прыжках в высоту, первым в мире преодолевший 2 м 40 см, бронзовый призер ОИ-1988 в выходные отметил в Киеве день рождения.
15.06.2020 10:00
Легкая атлетика
автор: Юрий Волохов
Олимпийкая чемпионка Кастер Семеня стала... отцом. Пора возвращать России золото Лондона-2012
Олимпийкая чемпионка Кастер Семеня стала... отцом. Пора возвращать России золото Лондона-2012
В однополой семье южноафриканской бегуньи родилась девочка. Если после этого у спортсменки не отберут все завоеванные медали, то легкую атлетику надо закрывать.
07.06.2020 17:00
Легкая атлетика
автор: Иван Сергеев
Дарья Клишина: Мой тренер говорит, что уже боится случайно коснуться девушки плечом
Дарья Клишина: Мой тренер говорит, что уже боится случайно коснуться девушки плечом
Российская прыгунья в длину рассказала об уличных протестах в США, проблеме харассмента и многом другом в прямом эфире инстаграма журналистки Марии Командной.
02.06.2020 22:30
Легкая атлетика
автор: Юлия Григорьевская
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика