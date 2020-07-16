Родион Гатауллин: Если у Волкова получится, из России начнут уезжать и другие

«В БЕЛОРУССИИ ВОЛКОВ СТАНЕТ ЛИДЕРОМ СБОРНОЙ»

У Волкова великолепные гены: он сын серебряного призера Олимпиады-1980 в прыжках с шестом Константина Волкова. Сам Матвей – один из самых перспективных шестовиков мира, обладатель юношеского мирового рекорда. Что касается смены спортивного гражданства, то многие наши атлеты в последнее время поговаривали об этом. Российская легкая атлетика – в глухом тупике уже четыре с половиной года: в международных соревнованиях под нейтральным флагом выступает лишь горстка звезд, остальные – в вынужденной изоляции. А в перспективе всем нашим спортсменам вообще грозит тотальный бан от международной федерации. Волков-младший стал первой ласточкой, не ставшей ждать у моря погоды: спортивная жизнь коротка…

- Что вы обо всем этом думаете? – первый вопрос Гатауллину.

- Тут много вопросов, и что из этого получится, пока совершенно не ясно. Например, возникает вопрос трудоустройства - папе ведь тоже нужна работа. В Иркутске наверняка они получали зарплату – и Матвей, его папа Константин. Сейчас после такого заявления их что, нужно снимать с зарплаты?



- Константин Волков сказал, что они всей семьей подают документы на получение вида на жительство и планируют переселиться в Белоруссию. Поэтому зарплату они будут получать там.

- Волковы идут на определенный риск, но перспектива понятна: под белорусским флагом можно будет выступать на международных соревнованиях. Посмотрим, как у них все пройдет. Сейчас все с интересом будут следить за этой эпопеей. Если у них получится, то вполне вероятно и другие захотят пойти по такому же пути.

- Матвей заявил, что им не дают в Иркутске тренироваться. Что он имел в виду?

- Не знаю, кто им мог не давать тренироваться. Видимо, Матвей имел в виду карантин, который объявили из-за пандемии. В Белоруссии в этом плане никаких ограничений нет. А что касается условий в Иркутске, там есть хороший манеж. Есть стадион, не самый современный, но тренироваться там можно.

- Президент федерации легкой атлетики Белоруссии Вадим Девятовский сказал, что такого талантливого юниора у них нет, поэтому они с удовольствием рассмотрят заявление Волкова.

- Матвей там станет не только лидером среди юношей, но и лидером взрослой сборной. В Белоруссии сейчас нет спортсменов, которые могут взять высоту 5,50.

«ОТНОШЕНИЕ К ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ, КАК К ЧЕМОДАНУ БЕЗ РУЧКИ»

- К тому же Волкову, видимо, не придется проходить 3-летний карантин, прежде чем ему разрешат выступать за Белоруссию, потому что за сборную России он не выступал. Тот же Девятовский сказал, что пока они не обсуждали с World Athletics этот вопрос.

- Он даже не выступал в роли нейтрального атлета от России. Мне кажется, World Athletics без проблем даст добро на переход Волкова в спортивное гражданство Белоруссии. Чтобы показать, что это не она, международная федерация, плохая, а это Россия плохая. Захотел взять спортсмен другое спортивное гражданство – пожалуйста, никаких проблем.