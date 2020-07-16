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Родион Гатауллин: Если у Волкова получится, из России начнут уезжать и другие
16 июля 20:32
автор: Юрий Волохов

Родион Гатауллин: Если у Волкова получится, из России начнут уезжать и другие

Серебряный призер Олимпиады-1988 в прыжках с шестом – о переходе 16-летнего прыгуна Матвея Волкова в спортивную юрисдикцию Белоруссии.

«В БЕЛОРУССИИ ВОЛКОВ СТАНЕТ ЛИДЕРОМ СБОРНОЙ»

У Волкова великолепные гены: он сын серебряного призера Олимпиады-1980 в прыжках с шестом Константина Волкова. Сам Матвей – один из самых перспективных шестовиков мира, обладатель юношеского мирового рекорда. Что касается смены спортивного гражданства, то многие наши атлеты в последнее время поговаривали об этом. Российская легкая атлетика – в глухом тупике уже четыре с половиной года: в международных соревнованиях под нейтральным флагом выступает лишь горстка звезд, остальные – в вынужденной изоляции. А в перспективе всем нашим спортсменам вообще грозит тотальный бан от международной федерации. Волков-младший стал первой ласточкой, не ставшей ждать у моря погоды: спортивная жизнь коротка…

- Что вы обо всем этом думаете? – первый вопрос Гатауллину.
- Тут много вопросов, и что из этого получится, пока совершенно не ясно. Например, возникает вопрос трудоустройства - папе ведь тоже нужна работа. В Иркутске наверняка они получали зарплату – и Матвей, его папа Константин. Сейчас после такого заявления их что, нужно снимать с зарплаты?

- Константин Волков сказал, что они всей семьей подают документы на получение вида на жительство и планируют переселиться в Белоруссию. Поэтому зарплату они будут получать там.
- Волковы идут на определенный риск, но перспектива понятна: под белорусским флагом можно будет выступать на международных соревнованиях. Посмотрим, как у них все пройдет. Сейчас все с интересом будут следить за этой эпопеей. Если у них получится, то вполне вероятно и другие захотят пойти по такому же пути.

- Матвей заявил, что им не дают в Иркутске тренироваться. Что он имел в виду?
- Не знаю, кто им мог не давать тренироваться. Видимо, Матвей имел в виду карантин, который объявили из-за пандемии. В Белоруссии в этом плане никаких ограничений нет. А что касается условий в Иркутске, там есть хороший манеж. Есть стадион, не самый современный, но тренироваться там можно.

- Президент федерации легкой атлетики Белоруссии Вадим Девятовский сказал, что такого талантливого юниора у них нет, поэтому они с удовольствием рассмотрят заявление Волкова.
- Матвей там станет не только лидером среди юношей, но и лидером взрослой сборной. В Белоруссии сейчас нет спортсменов, которые могут взять высоту 5,50.

«ОТНОШЕНИЕ К ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ, КАК К ЧЕМОДАНУ БЕЗ РУЧКИ»

- К тому же Волкову, видимо, не придется проходить 3-летний карантин, прежде чем ему разрешат выступать за Белоруссию, потому что за сборную России он не выступал. Тот же Девятовский сказал, что пока они не обсуждали с World Athletics этот вопрос.
- Он даже не выступал в роли нейтрального атлета от России. Мне кажется, World Athletics без проблем даст добро на переход Волкова в спортивное гражданство Белоруссии. Чтобы показать, что это не она, международная федерация, плохая, а это Россия плохая. Захотел взять спортсмен другое спортивное гражданство – пожалуйста, никаких проблем.

- Понять Волкова можно: хочется выступать, а на Олимпиаду в Токио, похоже, нас не пустят.
- Похоже на то. Но если РУСАДА лишат аккредитации, не пустят вообще никого. Просто сейчас легкая атлетика даже в нашей стране стоит последняя в очереди. К ней отношение со стороны наших спортивных властей, как к чемодану без ручки.

- Но разве это не справедливое отношение? Пришел в ВФЛА новый президент, поработал пять месяцев и сбежал.
- А кто ему оказывал поддержку при назначении? Министерство спорта и Олимпийский комитет России. А теперь они отнекиваются, мол, пусть спортсмены сами выбирают.

- В течение 60 дней должны пройти внеочередные выборы президента ВФЛА. Вы не собираетесь выдвигаться?
- Выдвигаться можно, только кто меня поддержит? У меня нет команды, нет рычагов влияния.

- В конце июля пройдет Совет World Athletics. Какое решение может быть принято в отношении России?
- Совет может порекомендовать конгрессу исключить ВФЛА из членов World Athletics. Но конгресс пройдет только в следующем году, поэтому будут оговорки: если мы до конгресса исправимся, то исключать нас не нужно.

Надеюсь, что у нас все наладится. Суммы за эти штрафы в районе 10 млн. долларов не такие большие для России. Не знаю, почему ситуация не меняется.

«ВОЛКОВ-СТАРШИЙ МОГ ВЫИГРАТЬ ЗОЛОТО ИГР-84»

- Решение Волковых можно понять: отца Матвея фактически лишили золотой олимпийской медали из-за бойкота Игр-1984 в Лос-Анджелесе.
- Константин победил на «Дружбе-84» с результатом 5,80. Победитель Игр в Лос-Анджелесе показал результат хуже. И еще нужно учитывать, с каким настроем выступал Волков на «Дружбе». Когда тебя лишают Олимпиады, никакая «Дружба» ее не заменит. По своему потенциалу Константин мог выиграть в Лос-Анджелесе. Поэтому у него сердце болит за сына.

- Ваша дочь Аксана – тоже перспективная прыгунья с шестом. Не думали о смене спортивного гражданства?
- Не знаю, как на это посмотрит World Athletics. Аксана за сборную России не выступала, но выступала в качестве нейтрального атлета из России. И потом, сменить спортивное гражданство можно только один раз, назад уже не вернешься. Да и нет у меня, если честно, никакого желания его менять. В нашем с супругой возрасте такие перемены, переезды ни к чему. Я же общаюсь с белорусскими тренерами, не так там все радужно. Например, зарплаты тренеров там ниже, чем в России. Я туда могу переехать только в качестве тренера своей дочери. Потому что в Белоруссии хватает своих специалистов в прыжках с шестом. Зачем им лишний конкурент?

источник: «Советский спорт»
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