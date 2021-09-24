Ласицкене - о шлеме Мазепина: Красивый жест Никиты Мазепина и «Хааса»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене встретилась с гонщиком команды «Хаас» Никитой Мазепиным перед гонкой Гран-при в Сочи.

Как сообщает «МК-Спорт», победительница соревнований в Токио-2020 оценила специальный шлем соотечественника. На нем нанесены имена всех российскийх призеров Олимпиады и Паралимпиады в Японии.

«Лишний раз убедилась, что все российские спортсмены - одна команда. Красивый жест Никиты и «Хааса», – написала легкоатлетка на своей странице в инстаграме.

Добавим, что Мазепин в обеих практиках на автодроме в Сочи показал 19-й результат.