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15 октября 15:36

Тимановская - о сдаче теста на коронавирус в Белоруссии: Никакой дистанции и масок. Полный ужас!

Спортсменка после скандала на Олимпиаде-2020 находится в Польше.

Легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, как сдавала тест на коронавирус в Белоруссии.

«Я проснулась в свой день рождения и поняла, что не чувствую ни вкусов, ни запахов. Но все же еще хотела сдать тест, чтобы удостовериться. Оказалось, что это задача почти нереальная, ведь ковида не существовало. Совершенно случайно удалось записаться в одно место. Приехала. Это был полный ужас. В коридоре была огромная очередь из больных людей, которые хотели сдать тест. Никакой дистанции, ни масок на некоторых. В итоге простояла в очереди три часа. Сдала. По поводу результата никто не позвонил. Слышала, что звонят только положительным», - написала Кристина в своем инстаграме.

Напомним, что во время Олимпиады в Токио спортсменка в соцсетях выразила недовольство, что тренерский штаб сборной Белоруссии включил ее в состав эстафеты 4x400 метров, хотя она специализируется на коротких дистанциях. После этого НОК решил отправить Тимановскую домой. В аэропорту спортсменка попросила помощи у полицейских и обратилась в МОК за защитой. Сейчас легкоатлетка находится в Польше.

источник: Instagram
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