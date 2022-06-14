МОК не планирует отвечать Ласицкене на открытое письмо Баху

Международный олимпийский комитет обозначил свою позицию относительно письма чемпионки ОИ-2020 Марии Ласицкене в адрес Томаса Баха.

Напомним, что победительница соревнований по прыжкам в высоту в Токио осудила главу организации за отсутствие смелости и достоинства, чтобы снять ограничения с атлетов из России.

«Позиция МОК и наша дилемма были разъяснены президентом в его речи на сессии МОК, а также на многих встречах с заинтересованными сторонами олимпийского движения, и в первую очередь — со спортсменами», — приводит «Матч ТВ» текст заявления пресс-службы МОК.

Добавим, что в конце февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях.