Замминистра спорта РФ: Россия пропустит Летние Олимпийские игры в Париже в большинстве видов спорта

Заместитель министра спорта Алексей Морозов сообщил, что российские спортсмены пропустят Олимпийские игры в Париже в 2024 году в большинстве видов спорта.

«Россия пропустит Летние Олимпийские игры в Париже в большинстве видов спорта», - заявил Морозов, слова которого приводит Telegram-канал «Мутко против».

Ранее президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что его спортсмены не смогут отобраться на Олимпийские игры в Париже.

Напомним, российских и белорусских спортсменов допустят на Олимпиаду только при выполнении ряда жёстких условий и только в нейтральном статусе. При этом в некоторых видах спорта россияне не смогут выступить в связи с тем, что их не допустят к командным соревнованиям.