Бывший легкоатлет Борзаковский рассказал, как выиграл забег на 200 метров у футболиста Ломовицкого

Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) и олимпийский чемпион 2004 года по легкой атлетике Юрий Борзаковский поделился воспоминаниями по поводу того, как превзошёл 25-летнего полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого на дистанции в 200 метров.

«У нас была как‑то встреча с Денисом Глушаковым, я приехал поиграть с ним в футбол. Там было много футболистов. Ну и зашел спор, кто самый быстрый футболист в стране. Там был Саша Ломовицкий, который вызвал меня на дуэль. Мы пробежали с ним 200 метров, я выиграл. Было очень приятно выиграть у одного из самых быстрых футболистов в стране, хотя я уже давно как профессионал не тренировался, занимаюсь чисто для себя», – приводит слова Борзаковского «Матч ТВ».

Ломовицкий играет в составе «Рубина» с прошлого года. Ранее он выступал за «Спартак», тульский «Арсенал» и «Химки».

Борзаковский завершил профессиональную карьеру в легкой атлетике в 2015 году. На Олимпийских играх 2004 года он завоевал золотую медаль.