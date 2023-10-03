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Бывший легкоатлет Борзаковский рассказал, как выиграл забег на 200 метров у футболиста Ломовицкого

42-летний спортсмен завершил карьеру в 2015 году.
03 октября 2023 18:33
автор: Глеб Шевяков

Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) и олимпийский чемпион 2004 года по легкой атлетике Юрий Борзаковский поделился воспоминаниями по поводу того, как превзошёл 25-летнего полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого на дистанции в 200 метров.

«У нас была как‑то встреча с Денисом Глушаковым, я приехал поиграть с ним в футбол. Там было много футболистов. Ну и зашел спор, кто самый быстрый футболист в стране. Там был Саша Ломовицкий, который вызвал меня на дуэль. Мы пробежали с ним 200 метров, я выиграл. Было очень приятно выиграть у одного из самых быстрых футболистов в стране, хотя я уже давно как профессионал не тренировался, занимаюсь чисто для себя», – приводит слова Борзаковского «Матч ТВ».

Ломовицкий играет в составе «Рубина» с прошлого года. Ранее он выступал за «Спартак», тульский «Арсенал» и «Химки».

Борзаковский завершил профессиональную карьеру в легкой атлетике в 2015 году. На Олимпийских играх 2004 года он завоевал золотую медаль.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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