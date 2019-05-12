Бегун в США одержал победу на финише, прыгнув, как супермен (видео) - Советский спорт
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12 мая 2019 10:41Легкая атлетикаСметанникова Дарья

Бегун в США одержал победу на финише, прыгнув, как супермен (видео)

В городе Фейетвилл (США) состоялся турнир «SEC Outdoor Track & Field Championships».

В беге на 400 метров с барьерами американский легкоатлет Инфинит Таккер вырвал победу благодаря «прыжку супермена».

Таккер лидировал по ходу всей дистанции, но на последних метрах его стал догонять Роберт Грант. На финишной прямой Таккер исполнил нырок, который уже успели окрестить «прыжок супермена».

Результат Таккера на финише составил 49,38 секунды.

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