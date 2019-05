Бегун в США одержал победу на финише, прыгнув, как супермен (видео)

В беге на 400 метров с барьерами американский легкоатлет Инфинит Таккер вырвал победу благодаря «прыжку супермена».

Таккер лидировал по ходу всей дистанции, но на последних метрах его стал догонять Роберт Грант. На финишной прямой Таккер исполнил нырок, который уже успели окрестить «прыжок супермена».

Dawg said he was not losing 💀💀 pic.twitter.com/UUbWWXHPGT