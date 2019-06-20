Дисквалифицированная кенийская бегунья оказалась мужчиной (фото) Она была арестована за то, что выдавала себя за медсестру в клинике.

Кенийская бегунья Шиейс Чепкосгей, дисквалифицированная в 2016 году за употребление допинга, оказалась мужчиной, сообщает Nairobi News.

Kenyan athlete Hillary Kiprotich aka Shieys Chepkosgei has participated in marathons in Malaysia, Morocco, Tanzania & Zambia as a woman and won three medals so far. She also impersonated a female nurse at Moi Teaching and Referral Hospital pic.twitter.com/jopkfV32zC — The African Voice (@teddyeugene) June 19, 2019

14 июня 26-летняя Чепкосгей была арестована полицией за то, что выдавала себя за медсестру в клинике. Ее поместили в камеру предварительного заключения, где выяснилось, что она мужчина: в результате осмотра у нее был обнаружен мужской орган.

Отметим, что в 2016 году Чепкосгей была отстранена от соревнований, а в следующем голу дисквалифицирована на четыре года за употребление запрещенных препаратов. В ее допинг-пробах были обнаружены следы тестостерона, андростерона и этиохоланона.

Добавим, что в ближайшее время Чепкосгей пройдет обследования для установления пола.