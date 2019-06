Дисквалифицированная кенийская бегунья оказалась мужчиной (фото)

Кенийская бегунья Шиейс Чепкосгей, дисквалифицированная в 2016 году за употребление допинга, оказалась мужчиной, сообщает Nairobi News.

Kenyan athlete Hillary Kiprotich aka Shieys Chepkosgei has participated in marathons in Malaysia, Morocco, Tanzania & Zambia as a woman and won three medals so far. She also impersonated a female nurse at Moi Teaching and Referral Hospital pic.twitter.com/jopkfV32zC