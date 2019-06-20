Дисквалифицированная кенийская бегунья оказалась мужчиной (фото) - Советский спорт
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20 июня 2019 11:14Легкая атлетикаЛипкин Антон

Дисквалифицированная кенийская бегунья оказалась мужчиной (фото)

Она была арестована за то, что выдавала себя за медсестру в клинике.

Кенийская бегунья Шиейс Чепкосгей, дисквалифицированная в 2016 году за употребление допинга, оказалась мужчиной, сообщает Nairobi News.

14 июня 26-летняя Чепкосгей была арестована полицией за то, что выдавала себя за медсестру в клинике. Ее поместили в камеру предварительного заключения, где выяснилось, что она мужчина: в результате осмотра у нее был обнаружен мужской орган.

Отметим, что в 2016 году Чепкосгей была отстранена от соревнований, а в следующем голу дисквалифицирована на четыре года за употребление запрещенных препаратов. В ее допинг-пробах были обнаружены следы тестостерона, андростерона и этиохоланона.

Добавим, что в ближайшее время Чепкосгей пройдет обследования для установления пола.

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