Дисквалифицированная кенийская бегунья оказалась мужчиной (фото)

Кенийская бегунья Шиейс Чепкосгей, дисквалифицированная в 2016 году за употребление допинга, оказалась мужчиной, сообщает Nairobi News.
14 июня 26-летняя Чепкосгей была арестована полицией за то, что выдавала себя за медсестру в клинике. Ее поместили в камеру предварительного заключения, где выяснилось, что она мужчина: в результате осмотра у нее был обнаружен мужской орган.
Отметим, что в 2016 году Чепкосгей была отстранена от соревнований, а в следующем голу дисквалифицирована на четыре года за употребление запрещенных препаратов. В ее допинг-пробах были обнаружены следы тестостерона, андростерона и этиохоланона.
Добавим, что в ближайшее время Чепкосгей пройдет обследования для установления пола.
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