Гэтлин выиграл стометровку на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако

Американец Джастин Гэтлин стал лучшим в забеге на 100 метров на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако.

Он преодолел дистанцию за 9,91 секунды, опередив на одну сотую своего соотечественника Ноа Лайлса. Третьим стал еще один американец – Майкл Роджерс (10,01).

9.91 and despite being closed with every step, @justingatlin takes the win!#MonacoDL 🇲🇨 #DiamondLeague pic.twitter.com/xfx7reywHX