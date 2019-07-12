Гэтлин выиграл стометровку на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако - Советский спорт
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12 июля 2019 23:00Легкая атлетикаКоноплев Александр

Гэтлин выиграл стометровку на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако

Американцы заняли весь пьедестал почета.

Американец Джастин Гэтлин стал лучшим в забеге на 100 метров на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако.

Он преодолел дистанцию за 9,91 секунды, опередив на одну сотую своего соотечественника Ноа Лайлса. Третьим стал еще один американец – Майкл Роджерс (10,01).

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