Гэтлин выиграл стометровку на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако

Американец Джастин Гэтлин стал лучшим в забеге на 100 метров на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако.
Он преодолел дистанцию за 9,91 секунды, опередив на одну сотую своего соотечественника Ноа Лайлса. Третьим стал еще один американец – Майкл Роджерс (10,01).
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