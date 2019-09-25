Коу переизбран президентом ИААФ За него проголосовали 203 делегата конгресса.

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьян Коу переизбран на второй срок, сообщает официальный аккаунт организации в твиттере.

Sebastian Coe has been re-elected to his second term as president of the IAAF. pic.twitter.com/FvRVCXFpdN — IAAF (@iaaforg) September 25, 2019

Такое решение было принято на заседании конгресса ИААФ, которое прошло в Дохе, где в пятницу стартует чемпионат мира. 62-летний британец был единственным кандидатом на выборах президента, за него проголосовали 203 делегата.

Напомним, Коу возглавил федерацию четыре года назад. На предыдущих выборах его единственным соперником был президент Национального олимпийского комитета Украины олимпийский чемпион Сергей Бубка.

Добавим, что во время спортивной карьеры Коу выступал в беге на средние дистанции и стал двукратным олимпийским чемпионом.