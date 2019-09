Коу переизбран президентом ИААФ

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьян Коу переизбран на второй срок, сообщает официальный аккаунт организации в твиттере.

Sebastian Coe has been re-elected to his second term as president of the IAAF. pic.twitter.com/FvRVCXFpdN