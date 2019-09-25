Коу переизбран президентом ИААФ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 сентября 2019 12:59Легкая атлетикаЛипкин Антон

Коу переизбран президентом ИААФ

За него проголосовали 203 делегата конгресса.

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьян Коу переизбран на второй срок, сообщает официальный аккаунт организации в твиттере.

Такое решение было принято на заседании конгресса ИААФ, которое прошло в Дохе, где в пятницу стартует чемпионат мира. 62-летний британец был единственным кандидатом на выборах президента, за него проголосовали 203 делегата.

Напомним, Коу возглавил федерацию четыре года назад. На предыдущих выборах его единственным соперником был президент Национального олимпийского комитета Украины олимпийский чемпион Сергей Бубка.

Добавим, что во время спортивной карьеры Коу выступал в беге на средние дистанции и стал двукратным олимпийским чемпионом.

Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-Петербурге Даниил Медведев не только приехал в Санкт-Петербург, но и одержал победу в своем первом матче. В четверг финалист US Open и четвертая ракетка планеты обыграл в Северной столице Евгения Донского. 19.09.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Плишкова переиграла Анисимову и вышла в третий круг турнира в Ухане Кузнецова победила Су-Вэй Се и вышла в третий круг в Ухане Павлюченко уступила Кенин на турнире в Китае
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Принцесса стала королевой. Трусова отобрала мировые рекорды у Загитовой 15-летняя россиянка Александра Трусова выиграла свой первый же «взрослый» турнир с двумя рекордами мира. 21.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей
Еще по теме:
Хачанов покинул топ-20 чемпионской гонки, Рублев вошел в топ-30 Медведев остался на четвертом месте в рейтинге ATP, Рублев поднялся на 36-е Даниил Медведев: Живу в Монако, и только с женой удается разговаривать на русском
Какие решения примет Федун? На кону судьба Кононова и перспективы клуба Какие решения в ближайшее время примет владелец «Спартака» Леонид Федун? Вопрос не праздный, ведь на кону – судьба Олега Кононова и долгосрочные перспективы клуба. 24.09.2019 10:00 Футбол Мощенко Захар
Чемпионы справились с Ткачевым и судьями. ЦСКА одержал вторую победу над СКА Самое культовое дерби в КХЛ, 73-е и второе в нынешнем сезоне принесло победу по буллитам ЦСКА – 3:2. 23.09.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
Алиев в Братиславе пробил сотню. Самойлов в Сызрани набрал почти две На турнире в Словакии россиянин Дмитрий Алиев в блестящем стиле выиграл короткую программу, установив новый рекорд страны – 101,49 балла. 21.09.2019 00:00 Фигурное катание Тигай Лев
Нурмагомедов проведет следующий бой с Фергюсоном… и победит Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сегодня ночью вернулся в Махачкалу после победы над Дастином Порье, но в столице Дагестана уже знают, с кем их любимец встретится в следующий раз. 12.09.2019 17:30 ММА Волохов Юрий
Александр Шлеменко: Порье допустил ошибку – много сил потратил на удушение Хабиба Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 00:45 ММА Волохов Юрий
Владикавказ готовится к аншлагу: «Алания» примет ЦСКА в Кубке России Во Владикавказе спустя несколько лет снова очереди у касс стадиона. Соперников уровня ЦСКА в столице Северной Осетии не принимали с 2013 года. 24.09.2019 11:00 Футбол Тигиев Батраз
Новости Все новости: Хоккей
12:59 Легкая атлетика Коу переизбран президентом ИААФ
12:59 Футбол Такума Нисимура – о матче с «Аланией»: Помню прошлую игру в Тюмени, мы настроены серьезно
12:49 Футбол Зинедин Зидан: Бэйл – важный игрок «Реала», он помогает нам не только в атаке
12:49 Футбол Конгресс ИААФ подтвердил продление отстранения ИААФ
12:31 Футбол Маурисио Почеттино – о поражении от «Колчестера»: В этом прелесть Кубка лиги
12:12 Теннис Калинская обыграла Марию и вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте
11:51 Хоккей Михаил Кравец: Игра «Витязя» зависит от Семина
11:46 Футбол Тренер сборной Македонии пополнил состав «Урала» (фото)
11:44 Футбол Антуан Гризманн: Я не так и плох в «Барселоне»
11:26 Футбол Адвокат: Кокорину и Мамаеву запрещено посещать увеселительные заведения
11:21 Футбол Бывшая жена Кержакова: Надеюсь, что вскоре Кокорин и Мамаев адаптируются к реальной жизни
11:19 Футбол Месси может пропустить матч с «Хетафе» из-за травмы
11:15 Хоккей Андрей Мартемьянов: Пользы от Дацюка будет очень много
11:03 Футбол Лунин, Де Лигт и Санчо претендуют на приз Golden Boy-2019
10:56 Футбол В среду пройдут матчи 1/16 финала Кубка России
10:41 Хоккей Артем Федоров – после поражения от «Салавата»: Уж слишком много очков мы уже растеряли
10:26 ММА Bellator хочет организовать последний бой Федора Емельяненко в России
10:12 Футбол Футболистам «Мордовии» больше пяти месяцев не платят зарплату
09:47 ММА Друг Сен-Пьера: Хочу, чтобы Жорж остался на пенсии. Он единственный, кто не запятнал свое наследие
09:39 Футбол Маурицио Сарри: «Ювентусу» нужно поработать над игрой в обороне
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика