Клишина снялась с чемпионата мира по легкой атлетике из-за травмы Российская прыгунья в длину Дарья Клишина не выступит на чемпионате мира по легкой атлетике, который в эти дни проходит в Дохе (Катар).

«К сожалению, мы с моей командой приняли решение не выступать на чемпионате Мира в Дохе и были вынуждены сняться. Причиной стала травма передней поверхности бедра, которая не позволит показать мне здесь высокий уровень прыжков», - написала Клишина в своем в Instagram.

Добавим, что квалификация в прыжках в длину среди женщин пройдет 5 октября, финал - 6 октября.