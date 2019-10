Ласицкене номинирована на звание спортсменки года по версии IAAF

Напомним, что Ласицкене одержала победу на минувшем мировом первенстве по легкой атлетике в Дохе и впервые в истории стала трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.

Кроме этого 26-летняя россиянка в 2019 году выиграла Бриллиантовую лигу.

🚨 Nominees for Female World Athlete of the Year 🚨



The nominations of 11 athletes reflects the remarkable range of exceptional performances the sport has witnessed this year.



