Ласицкене номинирована на звание спортсменки года по версии IAAF - Советский спорт
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15 октября 2019 13:54Легкая атлетика

Ласицкене номинирована на звание спортсменки года по версии IAAF

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене номинирована на звание спортсменки года по версии IAAF.

Напомним, что Ласицкене одержала победу на минувшем мировом первенстве по легкой атлетике в Дохе и впервые в истории стала трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.

Кроме этого 26-летняя россиянка в 2019 году выиграла Бриллиантовую лигу.

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