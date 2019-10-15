Ласицкене номинирована на звание спортсменки года по версии IAAF Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене номинирована на звание спортсменки года по версии IAAF.

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Напомним, что Ласицкене одержала победу на минувшем мировом первенстве по легкой атлетике в Дохе и впервые в истории стала трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.

Кроме этого 26-летняя россиянка в 2019 году выиграла Бриллиантовую лигу.