Ласицкене номинирована на звание спортсменки года по версии IAAF

Напомним, что Ласицкене одержала победу на минувшем мировом первенстве по легкой атлетике в Дохе и впервые в истории стала трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.
Кроме этого 26-летняя россиянка в 2019 году выиграла Бриллиантовую лигу.
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