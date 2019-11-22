Светлана Журова: Удивилась, что ВФЛА полностью не исключили раньше

- Я удивилась, что ВФЛА полностью не исключили раньше. Думаю, цель изначально была такой. Без легкой атлетики у нас нет никаких шансов быть среди трех лучших команд в общем зачете. Отстрелив легкую атлетику, можно остальных уже не трогать. Россия в призерах без легкой атлетики не будет, да и в пятерке, наверное, тоже. Может быть, такие задачи и ставили. По крайней мере, такое было ощущение, - приводит слова Журовой «РИА Новости».
Напомним, что в пятницу, 22 ноября, глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен заявил, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) может полностью быть полностью исключена из организации.
Ранее Андерсен заявил, что совет World Athletics приостановил процесс восстановления членства ВФЛА, также организация приостановила выдачу статуса нейтральных атлетов, позволяющего выступать на международных соревнованиях.
Напомним, что 13 ноября 2015 года ВФЛА была временно лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций на фоне допинговых скандалов в российской легкой атлетике. Российские спортсмены могут выступать в соревнованиях под эгидой ИААФ в нейтральном статусе.
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