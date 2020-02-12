World Athletics: Находимся в контакте с министром спорта России и Олимпийским комитетом России Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) находится в контакте с министром спорта РФ Олегом Матыциным и Олимпийском комитетом России.

- Мы находимся в контакте с министром спорта России и Олимпийским комитетом России. Что касается того, как идет процесс (расследование дела Лысенко - прим. ТАСС), то будем информировать СМИ, когда у нас появятся какие-либо новости, - цитирует пресс-службу организации ТАСС.

Напомним, в ноябре прошлого года Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) отстранил теперь уже бывшего президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за подделку документов, которые российский прыгун в высоту Данил Лысенко предоставил для объяснения пропусков допинг-тестов. На время разбирательства по делу Лысенко World Athletics приостановил выдачу разрешения российским легкоатлетам выступать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.