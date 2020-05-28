Из-за пандемии впервые за 124 года отменили Бостонский марафон - Советский спорт
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28 мая 2020 23:06Легкая атлетикаШарафудинов Виктор

Из-за пандемии впервые за 124 года отменили Бостонский марафон

Престижное соревнование проводят с 1897 года.

Мэр Бостона Мартин Уолш отменил проведение 124-го Бостонского марафона из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает официальный твиттер соревнования.

Традиционно Бостонский марафон на улицах столицы штата Массачусетс проводят в День Патриота в третий понедельник апреля. В нынешнем году забег на 42 километров 195 метров должен был состояться 20 апреля, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса. В итоге власти города постановили, что в нынешнем году провести знаменитое соревнование не представляется возможным.

Бостонский марафон впервые организовали в 1897 году и с тех пор ни разу не отменяли.

15 апреля 2013 года во время забега были организованы теракты. От двух взрывов погибли трое человек и были ранены 282. Тем не менее, спустя 40 дней 25 мая более двух тысяч человек пробежали последнюю милю марафон, завершив его таким образом.

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