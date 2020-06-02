Клишина – о допинге: Мне повезло, в России ни разу его не предлагали

«Проблема допинга акутальна для всех стран, - заявила легкоатлетка в прямом эфире инстаграма журналистки Марии Командной. - В США, считаю, все гораздо строже. Но, с другой стороны, здесь большая юридическая защищеность. В России же, к сожалению, до сих пор есть тренеры, которые считают, что без запрещенных препаратов невозможно достигать высоких результатов. Мне повезло. Никому из нашей группы, когда я еще тренировлась на родине, никто ни разу допинг не предлагал».
Напомним, что 29-летняя Клишина давно тренируется в США. Именно поэтому ее посчитали непричастной к допипговым махинациям, повлекшим за собой отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики. Клишину единственной среди наших спортсменок допустили к участию в легкоатлетическом турнире Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Дарья должна была принять участие в Играх-2020, но не расстраивается из-за их переноса на 2021 год.
Также россиянка поделилась впечатлениями от уличных беспорядков, которые наблюдала в последние дни в Атланте и Нью-Йорке. В частности, в столице штата Джорджия был разрушен ее любимый итальянский ресторан. А в одну из ночей, по ее словам, грабители вынесли из магазинов ценностей на 65 миллионов долларов.
До этого легкоатлетка внимательно следила за запуском первого в истории частного космического корабля Crew Dragon.
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