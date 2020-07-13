Сергей Клевцов: Вообще не понимаю, зачем Юрченко приходил, что это такое было?

- Я вообще не понимаю, зачем Юрченко приходил, что это такое было?. Я реально пребываю в большом недоумении, абсолютно не понимаю. Совершенно очевидно сейчас, что время с марта по июль было утеряно безвозвратно. Пока идут новые перевыборы, пройдет еще несколько месяцев, поэтому об этом международном сезоне мы можем забыть, - передает слова Клевцова ТАСС.

Ранее Клевцов прокомментировал слова Шубенкова о возможной смене гражданства, отметив, что не стоит их расценивать всерьез.

Напомним, что в понедельник Юрченко объявил об уходе с поста президента ВФЛА, отметив, что тем самым запускает процесс перевыборов руководства федерации.

Ранее в понедельник бывший вице-президент ВФЛА Эдуард Безуглов заявил, что принял решение обратиться в суд с двумя исками к организации - о незаконном лишении должности и о защите чести и достоинства.