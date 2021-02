Американец Холлоуэй в беге на 60 метров с барьерами побил мировой рекорд, который продержался 27 лет

Американский легкоатлет Грант Холлоуэй установил новый мировой рекорд в беге на 60 метров с барьерами.

На соревнованиях в Мадриде в рамках World Indoor Tour 23-летний спринтер преодолел дистанцию за 7,29 секунды.

Холлоуэй на одну сотую секунду превзошел достижение, установленное британцем Колином Джексоном в марте 1994 года.

Американец – чемпион мира 2019 года в беге на 110 м с барьерами.

World record! 🔥



Last one, best one for @Flaamingoo_ in this #WorldIndoorTour as he storms to an incredible 7.29.



He betters @ColinJackson's record by 0.01. pic.twitter.com/DQZBOIXYXX