Ирина Привалова: Не вижу злого умысла в непопадание Моргунова на Олимпиаду в Токио

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова прокомментировала задержку World Athletics с выдачей нейтрального статуса россиянину Тимуру Моргунову.

«Думаю, это связано с ситуацией, вызванной пандемией, она мешала им собраться раньше для принятия решения. Подозревать в умысле нехорошо. Обстоятельства сложились нехорошо не только для Тимура, но и для российской легкой атлетики в целом», - цитирует ТАСС главу ВФЛА.

Напомним, что Моргунова не было в списке, который был опубликован 26 июня. Тогда антидопинговая панель World Athletics отклонила заявку спортсмена.

Таким образом, серебряный призер чемпионата Европы не попал в число десяти российских легкоатлетов, которые попали на предстоящую Олимпиаду в Токио.