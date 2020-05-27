Российский бизнесмен может купить «Рено». У нас опять появится своя «конюшня»? - Советский спорт
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27 мая 2020 14:37Авто/МотоМысин Николай

Российский бизнесмен может купить «Рено». У нас опять появится своя «конюшня»?

Итальянская La Gazetta dello Sport сообщила, что Дмитрий Мазепин претендует на покупку французской команды. «Советский спорт» изучил ситуацию.

КТО ТАКОЙ МАЗЕПИН?

Имя Дмитрия Мазепина неплохо знакомо болельщикам автоспорта. Один из самых богатых людей России, основной владелец «Уралхима» и многих других крупных предприятий, с личным состоянием свыше 1,3 миллиарда долларов, уже не первый раз пытается купить команду «Формулы-1». Первая попытка была в 2018 году, когда банкротилась «Форс Индия». При этом именно в «Форс Индии» в статусе пилота по развитию значился сын бизнесмена – Никита Мазепин, на тот момент – гонщик GP3. Однако в борьбе за право завладеть терпящей бедствие «конюшней» российский миллиардер проиграл канадскому – Лоуренсу Строллу. Который, собственно, преследовал те же цели – приобрести команду под собственного сына, Лэнса. Представители Мазепина утверждали, что сделка была оформлена не совсем честно, что их предложение по покупке и погашению долгов «Форс Индии» не было рассмотрено должным образом, и даже обращались по этому поводу в Высокий суд Лондона. Но в итоге все остались при своих.

В 2019-м пошли слухи, что россиянин может купить «Уильямс», так же терпящий бедствие – и в спортивном плане, и в финансовом. Однако в легендарной «конюшне» похоже решили пока справляться собственными силами – история «заглохла». Свою команду Мазепин все же получил, но в «Формуле-2» - стал фактическим владельцем Hitech. За которую в этом сезоне и будет выступать его сын Никита. Но очевидно, что амбиции и гонщика, и его отца простираются куда дальше – им нужно место в королевских гонках. Так что если появится шанс в конце концов приобрести свою команду, можно не сомневаться – миллиардер им воспользуется.

НИКИТА ВООБЩЕ ПРЕСПЕКТИВНЫЙ?

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Лэнс Стролл, что бы ни говорили о способностях парня, отнюдь не самый плохой гонщик. Даже по меркам «Формулы-1» - есть пилоты, которые ему уступают. При том, что парень дебютировал всего-то в 18 лет, в своей первый сезон за «Уильямс» он не сильно проигрывал Фелипе Массе (набрал 40 очков против 43 у бразильца). Плюс в активе канадца – подиум на «Гран-при Азербайджана»-2017 и второе место на старте «Гран-при Италии» в том же году. В общем, Лоуренс Стролл не так уж и зря вкладывает в карьеру сына миллионы долларов. Но что мы можем сказать о Никите Мазепине?

Пилотом по развитию «Форс Индии» он стал еще в 2016 году – когда ему было 17 лет. В том же году Мазепин впервые участвовал в тестах. Предполагалось, что в перспективе россиянин получит возможность попасть в чемпионат. Но помимо места в команде, пусть и обеспеченного деньгами спонсоров (читай – отца), для участия в «Гран-при» необходима еще суперлицензия. А она получается при накоплении баллов за достижения в молодежных сериях. И с ними у Никиты, скажем прямо, пока выходит не очень.

В том же 2016-м он провел 30 гонок в европейской «Формуле-3» и запомнился разве что тем, что набросился с кулаками на Каллума Айллота после того, как последний испортил ему быстрый круг… Внимание – не в гонке и не в квалификации, а на простой тренировке! Эта излишняя горячность и тогда, и впоследствии не раз выходила парню боком – в том числе, и на трассе. За сезон-2016 он набрал всего 10 очков в 30 гонках, став 20-м в общем зачете. В 2017-м там же, в европейской «Формуле-3», уже наметился прогресс – 3 подиума, 108 баллов и 10-я позиция в чемпионате. А вот 2018-й стал почти что прорывом – в сильном чемпионате GP3, проводившем свой последний сезон, Мазепин стал вторым в общем зачете, с запасом опередив Айллота, и уступив лишь Антуану Юберу (трагически погибшему в гонке «Формулы-2» в Спа в прошлом году).

После этого Никита получил место в «Формуле-2», причем – в составе сильной ART, до этого приведшей к титулу Джорджа Рассела – нынешнего гонщика «Уильямса». Но дебют вышел скомканным – слишком много ошибок, слишком много аварий, всего 11 очков и 18-е место по итогам.

Мазепина нельзя назвать бесталанным – парень весьма амбициозен, может быть действительно быстр, и он все равно прогрессирует. Может, не так быстро, как хотелось бы, но все же. Определяющим станет этот сезон в составе Hitech – если Никита сможет бороться за подиумы и победы, то у него появится шанс на суперлицензию. А если Мазепин-старший к этому времени обзаведется и командой в высшей лиге, то в 2021-м у нас точно появится четвертый в истории российский гонщик «Формулы-1».

А ЧТО С «РЕНО»?

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Слухи о возможной продаже «Рено» появились не на пустом месте. Дело не только в том, что ожидаемый (и громко обещанный) ощутимый прогресс пока никак не виден – сезон-2019 команда провела даже хуже, чем 2018-й. И не в том, что моторы «Рено» больше не покупает ни одна другая команда – «Макларен» вскоре перейдет на «Мерседес». Это все тоже имеет значение, но главная причина в другом – в глубокий кризис угодила вся компания, а не только ее «формульный» проект.

«Рено» - один из гигантов мировой автоиндустрии – терпит колоссальные убытки из-за падения продаж, вызванного эпидемией коронавируса. С ними столкнулись все, просто справляются по-разному, и у «Рено» выходит плохо. Даже министр финансов Франции Брюно Ле Мэр не исключил возможности банкротства производителя, основанного аж в 1898 году. Очевидно, что в такой ситуации приходится серьезно сокращать расходы. А содержание команды «Формулы-1» обходится в десятки, даже сотни миллионов долларов (весь бюджет «конюшни» – 200 миллионов евро в год, и далеко не все из них покрываются спонсорами и призовыми). При отсутствии должной отдачи в виде побед или хотя бы подиумов, это нецелесообразное вливание средств. И как бы ни уверял шеф «конюшни» Сирил Абитебул, что о возможной продаже речь не идет в принципе, очевидно, что это не так. Будет хорошее предложение, и боссы «Рено» на него согласятся. В конце концов, автогигант планирует урезать расходы на сумму в 2 миллиарда евро! Понятно, что за команду «Формулы-1» тут будут цепляться в последнюю очередь. Что бы ни говорил Абитебул.

Так что вариант с покупкой команды Мазепиным и правда возможен. Все упирается в цену. Ну и частично – в результаты Никиты в текущем году. Ведь тратить солидные деньги на игрушку для сына, если он не сможет в нее поиграть, неразумно. А неразумные люди миллиардерами не становятся.

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