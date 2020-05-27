Российский бизнесмен может купить «Рено». У нас опять появится своя «конюшня»?

КТО ТАКОЙ МАЗЕПИН?

Имя Дмитрия Мазепина неплохо знакомо болельщикам автоспорта. Один из самых богатых людей России, основной владелец «Уралхима» и многих других крупных предприятий, с личным состоянием свыше 1,3 миллиарда долларов, уже не первый раз пытается купить команду «Формулы-1». Первая попытка была в 2018 году, когда банкротилась «Форс Индия». При этом именно в «Форс Индии» в статусе пилота по развитию значился сын бизнесмена – Никита Мазепин, на тот момент – гонщик GP3. Однако в борьбе за право завладеть терпящей бедствие «конюшней» российский миллиардер проиграл канадскому – Лоуренсу Строллу. Который, собственно, преследовал те же цели – приобрести команду под собственного сына, Лэнса. Представители Мазепина утверждали, что сделка была оформлена не совсем честно, что их предложение по покупке и погашению долгов «Форс Индии» не было рассмотрено должным образом, и даже обращались по этому поводу в Высокий суд Лондона. Но в итоге все остались при своих.

В 2019-м пошли слухи, что россиянин может купить «Уильямс», так же терпящий бедствие – и в спортивном плане, и в финансовом. Однако в легендарной «конюшне» похоже решили пока справляться собственными силами – история «заглохла». Свою команду Мазепин все же получил, но в «Формуле-2» - стал фактическим владельцем Hitech. За которую в этом сезоне и будет выступать его сын Никита. Но очевидно, что амбиции и гонщика, и его отца простираются куда дальше – им нужно место в королевских гонках. Так что если появится шанс в конце концов приобрести свою команду, можно не сомневаться – миллиардер им воспользуется.

НИКИТА ВООБЩЕ ПРЕСПЕКТИВНЫЙ?

Лэнс Стролл, что бы ни говорили о способностях парня, отнюдь не самый плохой гонщик. Даже по меркам «Формулы-1» - есть пилоты, которые ему уступают. При том, что парень дебютировал всего-то в 18 лет, в своей первый сезон за «Уильямс» он не сильно проигрывал Фелипе Массе (набрал 40 очков против 43 у бразильца). Плюс в активе канадца – подиум на «Гран-при Азербайджана»-2017 и второе место на старте «Гран-при Италии» в том же году. В общем, Лоуренс Стролл не так уж и зря вкладывает в карьеру сына миллионы долларов. Но что мы можем сказать о Никите Мазепине?

Пилотом по развитию «Форс Индии» он стал еще в 2016 году – когда ему было 17 лет. В том же году Мазепин впервые участвовал в тестах. Предполагалось, что в перспективе россиянин получит возможность попасть в чемпионат. Но помимо места в команде, пусть и обеспеченного деньгами спонсоров (читай – отца), для участия в «Гран-при» необходима еще суперлицензия. А она получается при накоплении баллов за достижения в молодежных сериях. И с ними у Никиты, скажем прямо, пока выходит не очень.

В том же 2016-м он провел 30 гонок в европейской «Формуле-3» и запомнился разве что тем, что набросился с кулаками на Каллума Айллота после того, как последний испортил ему быстрый круг… Внимание – не в гонке и не в квалификации, а на простой тренировке! Эта излишняя горячность и тогда, и впоследствии не раз выходила парню боком – в том числе, и на трассе. За сезон-2016 он набрал всего 10 очков в 30 гонках, став 20-м в общем зачете. В 2017-м там же, в европейской «Формуле-3», уже наметился прогресс – 3 подиума, 108 баллов и 10-я позиция в чемпионате. А вот 2018-й стал почти что прорывом – в сильном чемпионате GP3, проводившем свой последний сезон, Мазепин стал вторым в общем зачете, с запасом опередив Айллота, и уступив лишь Антуану Юберу (трагически погибшему в гонке «Формулы-2» в Спа в прошлом году).

После этого Никита получил место в «Формуле-2», причем – в составе сильной ART, до этого приведшей к титулу Джорджа Рассела – нынешнего гонщика «Уильямса». Но дебют вышел скомканным – слишком много ошибок, слишком много аварий, всего 11 очков и 18-е место по итогам.

Мазепина нельзя назвать бесталанным – парень весьма амбициозен, может быть действительно быстр, и он все равно прогрессирует. Может, не так быстро, как хотелось бы, но все же. Определяющим станет этот сезон в составе Hitech – если Никита сможет бороться за подиумы и победы, то у него появится шанс на суперлицензию. А если Мазепин-старший к этому времени обзаведется и командой в высшей лиге, то в 2021-м у нас точно появится четвертый в истории российский гонщик «Формулы-1».

А ЧТО С «РЕНО»?

Слухи о возможной продаже «Рено» появились не на пустом месте. Дело не только в том, что ожидаемый (и громко обещанный) ощутимый прогресс пока никак не виден – сезон-2019 команда провела даже хуже, чем 2018-й. И не в том, что моторы «Рено» больше не покупает ни одна другая команда – «Макларен» вскоре перейдет на «Мерседес». Это все тоже имеет значение, но главная причина в другом – в глубокий кризис угодила вся компания, а не только ее «формульный» проект.

«Рено» - один из гигантов мировой автоиндустрии – терпит колоссальные убытки из-за падения продаж, вызванного эпидемией коронавируса. С ними столкнулись все, просто справляются по-разному, и у «Рено» выходит плохо. Даже министр финансов Франции Брюно Ле Мэр не исключил возможности банкротства производителя, основанного аж в 1898 году. Очевидно, что в такой ситуации приходится серьезно сокращать расходы. А содержание команды «Формулы-1» обходится в десятки, даже сотни миллионов долларов (весь бюджет «конюшни» – 200 миллионов евро в год, и далеко не все из них покрываются спонсорами и призовыми). При отсутствии должной отдачи в виде побед или хотя бы подиумов, это нецелесообразное вливание средств. И как бы ни уверял шеф «конюшни» Сирил Абитебул, что о возможной продаже речь не идет в принципе, очевидно, что это не так. Будет хорошее предложение, и боссы «Рено» на него согласятся. В конце концов, автогигант планирует урезать расходы на сумму в 2 миллиарда евро! Понятно, что за команду «Формулы-1» тут будут цепляться в последнюю очередь. Что бы ни говорил Абитебул.

Так что вариант с покупкой команды Мазепиным и правда возможен. Все упирается в цену. Ну и частично – в результаты Никиты в текущем году. Ведь тратить солидные деньги на игрушку для сына, если он не сможет в нее поиграть, неразумно. А неразумные люди миллиардерами не становятся.