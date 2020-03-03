Девушка дня. Участница «Дома-2», вышедшая замуж за автогонщика

Бывшая ведущая программы «Дом-2» Екатерина Жукова 25 февраля вышла замуж за российского автогонщика Артема Маркелова, который известен по выступлениям за команду Russian Time в «Формуле-2».

За это «конюшню» Маркелов выступал с 2014 года. В 2017 году Russian Time выиграла командный зачет «Формулы-2». Однако в 2018 году команда прекратила свое существование. В этом сезоне Маркелов занял пятое место в личном зачете.

В 2019 он эпизодически появляется в «Формуле-2», а основное время провел в японской Super Formula. Но с нового сезона 25-летний Маркелов возвращается в «Формулу-2» и будет выступать за HWA Racelab.

Екатерина старше спортсмена на шесть лет. У нее есть 11-летняя дочь Николь. В качестве ведущий «Дома-2» она провела семь лет. В Instagram на нее подписаны более 1,3 млн человек, которых приходится развлекать горячими фотографиями.

Отметим, что отца ребенка Екатерины точных данных лет. По слухам, им является бизнесмен Николай Насонов. Добавим что отец Артема Маркелова тоже является бизнесменом и сейчас проходит по уголовному делу о взятке в 2 миллиарда рублей.



