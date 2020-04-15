Дональд Трамп: Я устал смотреть бейсбольные матчи, которым 14 лет - Советский спорт
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15 апреля 2020 09:02Бейсбол

Дональд Трамп: Я устал смотреть бейсбольные матчи, которым 14 лет

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что необходимо возобновить в стране спортивные соревнования.

- Мы должны вернуть наш спорт. Я устал смотреть бейсбольные матчи, которым 14 лет, - приводит слова Трампа The Hill.

Ранее губернатор Калифорнии заявил, что в планы штата не входит возобновления спортивных мероприятий в ближайшее время.

Накануне мэр округа Ориндж (штат Флорида) Джерри Демингс заявил, что позволит World Wrestling Entertainment (WWE) возобновить прямые телевизионные шоу из Орландо.

Добавим, что согласно данным, полученным в Университете Джона Хопкинса, в США подтверждено более 601 тысячя случаев заражения коронавирусом.

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