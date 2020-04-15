Губернатор Калифорнии: Спортивные мероприятия не входят в наши текущие рекомендации Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пессимистичен по поводу в возможности возобновления спортивных мероприятий в ближайшее время.

- Масштабные мероприятия, привлекающие сотни, тысячи, десятки тысяч разных людей, не входят в наши текущие рекомендации и ожидания, - цитирует Ньюсома AP. Добавим, что согласно данным, полученным в Университете Джона Хопкинса, в Калифорнии зарегистрировано более 25 500 подтвержденных случаев заражения и свыше 780 случаев смерти. Ранее мэр округа Ориндж (штат Флорида) Джерри Демингс заявил, что позволит World Wrestling Entertainment (WWE) возобновить прямые телевизионные шоу из Орландо.