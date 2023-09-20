«ЦСКА слабеет? Плевать на тех, кто так думает». Гомельский - о кризисе армейцев, фаворитах и Шведе

Совсем скоро начнётся новый сезон Единой Лиги ВТБ. Перед стартом основного чемпионата болельщики лидеры нашего баскетбола сразятся за Суперкубок имени А.Я. Гомельского, после чего настанет время официальных противостояний. В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» четырёхкратный чемпион СССР и по совместительству сын великого тренера, Владимир Гомельский, рассказал, чего стоит ждать в новом сезоне, а также прикинул расстановку сил в верхней части таблицы ВТБ.

— Уже на пороге новый сезон, начнётся он с Суперкубка, который будет проходить в довольно необычном формате. Вместе с нашими клубами будут играть лидеры чемпионата Турции. Какие у вас ожидания от этого турнира?

— Мне очень лестно и приятно, что этот Кубок носит имя моего отца. Спасибо за это Единой Лиге ВТБ. Это самый важный и сильный предсезонный турнир в отечественном баскетболе. Мне любопытно посмотреть на шесть российских и две турецких команд. Это будет интересно, потому что два года назад ЦСКА был вторым, в прошлом сезоне третьим, а для этого клуба главная цель на протяжении долгих лет - выигрывать все соревнования, в которых команда принимает участие. Способен ли состав армейцев этого сезона выиграть Единую Лигу ВТБ? Очень интересно. Смотреть будут все, включая меня, и кандидатов в сборную России. В межсезонье команда сыграла всего лишь два матча, очень интересно посмотреть на этих ребят.

ВТБ Арена

— А если говорить о фаворитах?

— Результат этого Кубка зависит от того, в каком составе приедет «Фенербахче», если они будут участвовать в сильнейшем составе, то это команда - определённый фаворит этого турнира.

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— Давайте передём от Суперкубка непосредственно к регулярному сезону…

— Я с интересом жду начала нового игрового сезона. Мне интересно, как изменилась и изменилась ли вообще расстановка сил в лиге. Я понимаю, что те команды, которые финишировали в том году с 1 по 4 места, так и остались лидерами, но что происходит между ними? Также меня интересует, усилились ли середняки и аутсайдеры, а также что они сделали для того, чтобы уйти со своих последних мест. Это будет интересный сезон, я в этом уверен.

— Появились новые команды - «Уралмаш» и «Руна». Будут ли они в состоянии навязать борьбу топ-клубам?

— Ответ неопределённый. Очень хотелось бы верить, что они смогут оказать достойное сопротивление, но для этого их нужно увидеть вживую. Понятно, что есть определённая разница в составах, но было уже не раз, что новички преподносили сюрпризы. Давайте дождёмся регулярного сезона, там и будем смотреть.

БК "Руна"

— Из УНИКСа ушло сразу 10 игроков, команда значительно пересобралась. С чем может быть связана такая трансферная кампания? Удастся ли клубу с таким составом удержать лидерство и в новом сезоне?

— Я не аудитор, но могу сказать, что нынешний бюджет УНИКСа меньше, чем прошлогодний. Обычно, такие вещи происходят, когда бюджет клуба уменьшается. Я на УНИКС уже посмотрел в матче с «Зенитом», честно говоря, понятно, что у УНИКСа передняя линия хуже не стала, а вот задняя качество потеряла. Сумеет ли такой опытный тренер как Перасович подтянуть по ходу сезона игроков задней линии? Надеюсь, сумеет. Но весьма вероятно, что УНИКС не сможет повторить свой прошлогодний успех.

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— «Локомотив» не только не потерял ни одного игрока, но и приобрел Близнюка и Джордана Моргана. Зарождается главный фаворит сезона?

— Это не арифметика, это баскетбол. Дело в том, что баскетбол - командный вид спорта, играют пять на пять. Можно вписать игрока, если тренер достаточно квалифицирован, в пятёрку, и он будет выполнять свои тактические задачи. А можно и не вписать.

— ЦСКА потеряли основных игроков - Николу Милутинова, а также Шведа и Давидоваца. На смену им пришли более молодые игроки, а также Амат Мбайе, Тони Джекери и Мело Тримбл. Как оцените текущий состав команды? Удалось ли качественно заменить ушедших?

— Надо посмотреть, да покинули сильные ребята, тот же Швед. Но ЦСКА укомплектован, на каждую позицию есть два игрока, однако какого уровня и класса эти игроки? На этот вопрос можно ответить только про тех, кто играл в прошлом сезоне. А вот что из себя представляют Мбайе, Джекери и другие - предстоит увидеть. Если в ЦСКА будет не доставать глубины скамейки, как в прошлом году, то будет трудно рассчитывать на победы. Если ротация действительно качественная, тогда я жду побед от своего любимого клуба.

РИА Новости

— Также армейцы сыграли большое количество предсезонных матчей, в одном из который уступили Уралмашу, пропустив 100 очков. Многие отмечают, что армейцы с каждым годом становятся слабее? Что с этим можно сделать?

— Не надо повторять глупости. Кто эти люди? Я плевать хотел на такое мнение. Я так не считаю.

— Есть ли сейчас определённые трудности с покупкой иностранных игроков? Можно ли сказать, что уровень приезжих падает с каждым годом?

— Несомненно, сейчас есть трудности с покупкой иностранных игроков. Ну а где их сейчас нет, мы в таких условиях. Нужно отталкиваться от того, что есть и ехать дальше. Всё равно чемпионат у нас интересный, за ним можно с удовольствием наблюдать.

— Каким командам отдадите предпочтение в новом сезоне?

— Я буду болеть за ЦСКА. У меня есть свой клуб, в котором я вырос, за который я болел всю жизнь. А насчёт соотношений сил в четвёрке - позвольте посмотреть Суперкубок имени Гомельского, как они выглядят сейчас до начала сезона.