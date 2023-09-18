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Экс-игрок ЦСКА — о Суперкубке Единой Лиги ВТБ: такая европейская практика дорогого стоит

Сергей Быков также назвал четвёрку лучших российских команд турнира.
18 сентября 2023 13:26
автор: Никита Плохих

Бывший игрок ЦСКА Сергей Быков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» рассказал о своих ожиданиях от предстоящего Суперкубка Единой Лиги ВТБ на Кубок им. А.Я.Гомельского.

«Факт, что в данной ситуация практика с сильными европейскими клубами пойдёт нам на пользу, она дорогого стоит. Хорошо, что турки поддержали эту инициативу. С нашей стороны, понятное дело, первая четвёрка будет состоять из команд — «Зенит», УНИКС, ЦСКА и «Локомотив-Кубань». У всех клубов разные стили и подходы к сезону: кто-то хочет в первом же турнире одержать верх для того, чтобы у команды появилась дальнейшая уверенность, кто-то не обращает на это внимание и закладывает принципы, которые помогут в конце чемпионата. Очень круто, что в турнире примут участие топовые команды. Это важно как для Единой Лиги ВТБ, так и для зрителей. Сама идея создания такого Кубка была заведомо правильной», — сказал Быков.

Ранее по поводу Суперкубка Единой Лиги ВТБ высказался четырёхкратный чемпион СССР Владимир Гомельский. Также он назвал фаворита предсезонного турнира.

Гомельский назвал фаворита в Суперкубке Единой Лиги ВТБ

источник: «Советский спорт»
Гомельский назвал фаворита в Суперкубке Единой Лиги ВТБ
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