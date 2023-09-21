«Фенербахче» идёт завоёвывать Москву. МБА боролся как мог, но оказался повержен

В Москве на «ВТБ Арене» Суперкубок Единой лиги ВТБ стартовал матчем между МБА и турецким «Фенербахче». Интересно, что этот турнир проводится в третий раз, но в каждом случае у него был новый формат. В первом розыгрыше всё было относительно просто и понятно: началось всё с полуфиналов, победители этих матчей разыграли трофей, а проигравшие – третье место. В прошлом сезоне всё вышло веселее: две группы по три клуба, а потом игры между командами с одинаковыми местами по итогам групповой стадии за первое, третье и пятое места.

Московский клуб МБА в прошлом сезоне впервые принял участие в Единой лиге ВТБ. Дошёл он в итоге до стадии четвертьфинала, уступив в четырёх матчах «Зениту», у которого удалось «зацепить» первый же матч. Интересно, что в Кубке России команда добралась до третьего места. Выше не пустил, кстати, всё тот же питерский клуб.

«Фенербахче» был создан на сто лет раньше – в 1913 году. Разумеется, он впервые принимает участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Это первая турецкая команда, дошедшая до финала Евролиги (в 2016 году), а через год стал первым же коллективом своей страны, который выиграл главный европейский клубный трофей. В предыдущем розыгрыше чемпионата страны «Фенер» остановился на стадии полуфинала, проиграв в трёх матчах «Анадолу Эфес». Возглавляет турецкий клуб хорошо знакомый российским болельщикам Димитрис Итудис, а самый звёздный игрок – ветеран Ник Калатес.

Источник фото: БК МБА

Стамбульская команда откровенно долго входила в игру. Первые семь очков достались МБА, а максимальное преимущество российской команды в первой четверти составляло 11 очков. Перед окончанием первого игрового отрезка преимущество скукожилось до пяти очков, но игровое преимущество москвичей всё-таки ощущалось. Во второй четверти «Фенербахче» уже более-менее взял себя в руки и больше не позволял сопернику отрываться на десять и более очков. А на перерыв команды вообще ушли при равном счёте – 43:43.

А вот после отдыха турецкая команда, кажется, включилась уже по-настоящему. Третья 10-минутка ознаменовалась тем, что команда стала уходить в отрыв. «Фенербахче» настолько полетел, что преимущество доходило аж до 17 очков. В оставшееся время МБА сумел разве что-то уменьшить отрыв до 11 очков, да и то лишь на время. Российский клуб очевидного не выдержал напора соперника, стоило тому только начать играть в свою силу.

Источник фото: БК МБА

Жаль, что из-за травмы до нас не доехал Рауль Нето, но зато зрители увидели старого знакомого – Джонатана Мотли. Колоритный баскетболист шикарно играл в Краснодаре и сейчас имеет возможность встретиться с бывшей командой. Правда, с учётом того, что зрителей на трибунах было не сильно много, кажется, от отсутствия звёздного испанца мало кто расстроился. Сергей Кущенко о чём-то весело общался с Илоной Корстин, так что большинство рассматривало эту игру, видимо, как эдакую закуску перед главным блюдом – вторым матчем дня.

А в этой игре, кажется, каждый получил, что хотел – МБА сумел проявить себя на фоне европейского топ-клуба, причём сделал это очень недурно, пусть и преимущественно только в первой половине матча. Ну а «Фенербахче» относительно малой кровью справился с оппонентом, включившись в игре, по большому счёту, только во второй половине.