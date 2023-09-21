ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Фенербахче» идёт завоёвывать Москву. МБА боролся как мог, но оказался повержен

В первой половине матча МБА – «Фенербахче» турецкий гранд занимался непонятно чем, но после перерыва заиграл уже по-настоящему.
«Фенербахче» идёт завоёвывать Москву. МБА боролся как мог, но оказался повержен
21 сентября 2023 19:15
автор: Юрий Усынин
автор фото: БК МБА

В Москве на «ВТБ Арене» Суперкубок Единой лиги ВТБ стартовал матчем между МБА и турецким «Фенербахче». Интересно, что этот турнир проводится в третий раз, но в каждом случае у него был новый формат. В первом розыгрыше всё было относительно просто и понятно: началось всё с полуфиналов, победители этих матчей разыграли трофей, а проигравшие – третье место. В прошлом сезоне всё вышло веселее: две группы по три клуба, а потом игры между командами с одинаковыми местами по итогам групповой стадии за первое, третье и пятое места.

Московский клуб МБА в прошлом сезоне впервые принял участие в Единой лиге ВТБ. Дошёл он в итоге до стадии четвертьфинала, уступив в четырёх матчах «Зениту», у которого удалось «зацепить» первый же матч. Интересно, что в Кубке России команда добралась до третьего места. Выше не пустил, кстати, всё тот же питерский клуб.

В МБА рассказали о целях на сезон Единой лиги ВТБ

«Фенербахче» был создан на сто лет раньше – в 1913 году. Разумеется, он впервые принимает участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Это первая турецкая команда, дошедшая до финала Евролиги (в 2016 году), а через год стал первым же коллективом своей страны, который выиграл главный европейский клубный трофей. В предыдущем розыгрыше чемпионата страны «Фенер» остановился на стадии полуфинала, проиграв в трёх матчах «Анадолу Эфес». Возглавляет турецкий клуб хорошо знакомый российским болельщикам Димитрис Итудис, а самый звёздный игрок – ветеран Ник Калатес.

Источник фото: БК МБА

Стамбульская команда откровенно долго входила в игру. Первые семь очков достались МБА, а максимальное преимущество российской команды в первой четверти составляло 11 очков. Перед окончанием первого игрового отрезка преимущество скукожилось до пяти очков, но игровое преимущество москвичей всё-таки ощущалось. Во второй четверти «Фенербахче» уже более-менее взял себя в руки и больше не позволял сопернику отрываться на десять и более очков. А на перерыв команды вообще ушли при равном счёте – 43:43.

А вот после отдыха турецкая команда, кажется, включилась уже по-настоящему. Третья 10-минутка ознаменовалась тем, что команда стала уходить в отрыв. «Фенербахче» настолько полетел, что преимущество доходило аж до 17 очков. В оставшееся время МБА сумел разве что-то уменьшить отрыв до 11 очков, да и то лишь на время. Российский клуб очевидного не выдержал напора соперника, стоило тому только начать играть в свою силу.

Источник фото: БК МБА

Жаль, что из-за травмы до нас не доехал Рауль Нето, но зато зрители увидели старого знакомого – Джонатана Мотли. Колоритный баскетболист шикарно играл в Краснодаре и сейчас имеет возможность встретиться с бывшей командой. Правда, с учётом того, что зрителей на трибунах было не сильно много, кажется, от отсутствия звёздного испанца мало кто расстроился. Сергей Кущенко о чём-то весело общался с Илоной Корстин, так что большинство рассматривало эту игру, видимо, как эдакую закуску перед главным блюдом – вторым матчем дня.

А в этой игре, кажется, каждый получил, что хотел – МБА сумел проявить себя на фоне европейского топ-клуба, причём сделал это очень недурно, пусть и преимущественно только в первой половине матча. Ну а «Фенербахче» относительно малой кровью справился с оппонентом, включившись в игре, по большому счёту, только во второй половине.

В МБА прокомментировали переход форварда сборной России в «Самару»

источник: «Советский спорт»
«ЦСКА слабеет? Плевать на тех, кто так думает». Гомельский - о кризисе армейцев, фаворитах и Шведе
«ЦСКА слабеет? Плевать на тех, кто так думает». Гомельский - о кризисе армейцев, фаворитах и Шведе
Четырёхкратный чемпион СССР также оценил состояние УНИКСа и «Локомотива» перед стартом сезона Единой лиги ВТБ.
20.09.2023 11:00
Баскетбол
автор: Элина Бурина
Юного таланта НБА арестовали за избиение девушки. Он превзошёл вечный рекорд Леброна
Юного таланта НБА арестовали за избиение девушки. Он превзошёл вечный рекорд Леброна
Бывший клуб Алексея Шведа может лишиться одного из лидеров.
12.09.2023 18:30
Баскетбол
автор: Сергей Чиков
Благородный поступок сборной России на мировом турнире. Зрители аплодировали стоя
Благородный поступок сборной России на мировом турнире. Зрители аплодировали стоя
Спортсменов даже представили к премии.
11.09.2023 00:00
Баскетбол
автор: Дмитрий Пожидаев
Сборная Германии — чемпион мира. Ни слова о футболе
Сборная Германии — чемпион мира. Ни слова о футболе
Команда Гордона Герберта в финале чемпионата мира по баскетболу сенсационно обыграла сербов.
10.09.2023 19:43
Баскетбол
автор: Владимир Лазарев
«Бойкотировать Россию — идиотское решение». Гомельский — о причинах провала фаворита ЧМ
«Бойкотировать Россию — идиотское решение». Гомельский — о причинах провала фаворита ЧМ
Многократный чемпион СССР остался просто в шоке от вылета французов.
28.08.2023 17:35
Баскетбол
автор: Элина Бурина
Русский баскетболист спас сборную на последней секунде. Американцы уже праздновали золото!
Русский баскетболист спас сборную на последней секунде. Американцы уже праздновали золото!
Сборная США не признала сенсационное поражение до сих пор.
27.08.2023 00:00
Баскетбол
автор: Сергей Колесников
«Все оказались под металлом». Баскетболисты из России погибли в жуткой аварии с грузовиком
«Все оказались под металлом». Баскетболисты из России погибли в жуткой аварии с грузовиком
Огромная фура буквально раздавила автобус команды.
13.08.2023 08:00
Баскетбол
автор: Сергей Колесников
«Меня били втроём». На чемпиона Европы по баскетболу совершено нападение
«Меня били втроём». На чемпиона Европы по баскетболу совершено нападение
Никита Шабалкин доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой.
01.08.2023 18:19
Баскетбол
автор: Владимир Лазарев
Охранник игрока НБА ударил фанатку. Всё могло обойтись, но ей оказалась мировая звезда
Охранник игрока НБА ударил фанатку. Всё могло обойтись, но ей оказалась мировая звезда
Теперь главе службы безопасности «Сан-Антонио» грозят проблемы с законом.
07.07.2023 16:30
Баскетбол
автор: Никита Плохих
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.