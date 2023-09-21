ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Локо» дожал в овертайме. ЦСКА впервые мимо финала Суперкубка

«Локомотив-Кубань» вышел в полуфинал, но для этого ему пришлось попотеть в дополнительной 5-минутке.
«Локо» дожал в овертайме. ЦСКА впервые мимо финала Суперкубка
21 сентября 2023 22:28
автор: Юрий Усынин
автор фото: ПБК ЦСКА

«Фенербахче» стал первым полуфиналистом Суперкубка Единой лиги ВТБ, а вечером этого же дня к нему должен был присоединиться ещё один клуб – ЦСКА или «Локомотив-Кубань». Несмотря на разный формат проведения предыдущий розыгрышей турнира, «армейцы» каждый раз оказывались как минимум в финале, а два года назад даже выиграли это мини-соревнование.

«Локомотив-Кубань», кстати, тоже принимал участие в обоих розыгрышах, но в первом уступил в полуфинале как раз ЦСКА, а во втором занял только пятое место, хотя там был такой странный формат розыгрыша, что в группе южане набрали такое же количество очков, как и будущий триумфатор «Зенит».

Занятно, что в предыдущем розыгрыше Единой лиги ВТБ ЦСКА идеально прошёл регулярный сезон, 22 победы и ни одного поражения, но в итоге занял только третье место, будучи в полуфинале выбитым… «Локомотивом-Кубань». Правда, «железнодорожники» в решающей серии не смогли составить конкуренцию УНИКСу.

Межсезонье команды провели по-разному. ЦСКА потерял массу важных игроков, но особенно выделяются Алексей Швед и Никола Милутинов. Смогут ли их всех более-менее адекватно заменить Тони Джекири, Амат М’Байе, Мело Тримбл и Никита Михайловский? Очень сложно сказать, тут, возможно, и скажется мастерство (или его отсутствие) у тренера москвичей Эмила Райковича. Возможно, с падением уровня мастерства лидеров, наставник будет больше внимания уделять защите?

ПБК ЦСКА

А вот «Локомотив-Кубань» оказался образцом стабильности, сохранив всех лидеров. Этого хватило для выхода в финале Единой лиги ВТБ, поэтому задачи сейчас у клуба будут максимально высокие. Особенно с учётом того, что «железнодорожники» стали сильнее: пришёл лидер «Минска» Владислав Близнюк, а также центровой Джордан Морган, который хорошо знаком главному тренеру АлександеруСекуличу по работе в сборной Словении.

Интересно, что уже в первой четверти на трибунах можно было заметить ДимитрисаИтудиса, который только чуть больше часа назад выиграл вместе с «Фенербахче», а сейчас наблюдал за будущими соперниками. ЦСКА сходу взялся за дело и даже в какой-то момент первой четверти вёл в счёте с разницей в 13 очков, но краснодарцы сумели довольно оперативно сделать разницу в счёте более приличной для начала встречи. Во втором игровом отрезке им даже удалось в какой-то момент сравнять счёт, но на большой перерыв команды ушли с разницей в четыре очка в пользу «армейцев». На площадке явно выделялся Уэйн Каспер, забросивший аж 22 очка, все остальные баскетболисты команды забросили суммарно только на один балл больше.

Вторая половина игры запомнилась тем, что ни одной из команд так и не удалось создать отрыв, который позволил бы чувствовать себя относительно спокойно. В итоге в последнюю минуту основного времени клубы подошли с равным счётом, вот только точности в самый ответственный момент не хватило: три промаха подряд на двоих привели к овертайму.

В дополнительной 5-минутке «Локомотив-Кубань» заработал первые же восемь очков, после чего могло показаться, что всё закончилось. Так оно и было, хотя ЦСКА пытался держаться на такой дистанции, когда шансы ещё вроде как оставались, но крайне маленькие. В итоге даже 44 очка Уэйра не помогло москвичам.

ПБК ЦСКА

«Армейцы» боролись до конца, но слишком уж сильно зависели от одного человек, набравшего невероятные для европейского баскетбола цифры. А южане более грамотно «размазали» очки по всем игрокам, что также помогло сломить сопротивление соперника. У победителей 10+ очков на счету пяти игроков.

Владимир Гомельский: если ротация в ЦСКА действительно качественная, то жду побед от клуба

«ЦСКА слабеет? Плевать на тех, кто так думает». Гомельский - о кризисе армейцев, фаворитах и Шведе

источник: «Советский спорт»
«Фенербахче» идёт завоёвывать Москву. МБА боролся как мог, но оказался повержен
«Фенербахче» идёт завоёвывать Москву. МБА боролся как мог, но оказался повержен
В первой половине матча МБА – «Фенербахче» турецкий гранд занимался непонятно чем, но после перерыва заиграл уже по-настоящему.
21.09.2023 19:15
Баскетбол
автор: Юрий Усынин
«ЦСКА слабеет? Плевать на тех, кто так думает». Гомельский - о кризисе армейцев, фаворитах и Шведе
«ЦСКА слабеет? Плевать на тех, кто так думает». Гомельский - о кризисе армейцев, фаворитах и Шведе
Четырёхкратный чемпион СССР также оценил состояние УНИКСа и «Локомотива» перед стартом сезона Единой лиги ВТБ.
20.09.2023 11:00
Баскетбол
автор: Элина Бурина
Юного таланта НБА арестовали за избиение девушки. Он превзошёл вечный рекорд Леброна
Юного таланта НБА арестовали за избиение девушки. Он превзошёл вечный рекорд Леброна
Бывший клуб Алексея Шведа может лишиться одного из лидеров.
12.09.2023 18:30
Баскетбол
автор: Сергей Чиков
Благородный поступок сборной России на мировом турнире. Зрители аплодировали стоя
Благородный поступок сборной России на мировом турнире. Зрители аплодировали стоя
Спортсменов даже представили к премии.
11.09.2023 00:00
Баскетбол
автор: Дмитрий Пожидаев
Сборная Германии — чемпион мира. Ни слова о футболе
Сборная Германии — чемпион мира. Ни слова о футболе
Команда Гордона Герберта в финале чемпионата мира по баскетболу сенсационно обыграла сербов.
10.09.2023 19:43
Баскетбол
автор: Владимир Лазарев
«Бойкотировать Россию — идиотское решение». Гомельский — о причинах провала фаворита ЧМ
«Бойкотировать Россию — идиотское решение». Гомельский — о причинах провала фаворита ЧМ
Многократный чемпион СССР остался просто в шоке от вылета французов.
28.08.2023 17:35
Баскетбол
автор: Элина Бурина
Русский баскетболист спас сборную на последней секунде. Американцы уже праздновали золото!
Русский баскетболист спас сборную на последней секунде. Американцы уже праздновали золото!
Сборная США не признала сенсационное поражение до сих пор.
27.08.2023 00:00
Баскетбол
автор: Сергей Колесников
«Все оказались под металлом». Баскетболисты из России погибли в жуткой аварии с грузовиком
«Все оказались под металлом». Баскетболисты из России погибли в жуткой аварии с грузовиком
Огромная фура буквально раздавила автобус команды.
13.08.2023 08:00
Баскетбол
автор: Сергей Колесников
«Меня били втроём». На чемпиона Европы по баскетболу совершено нападение
«Меня били втроём». На чемпиона Европы по баскетболу совершено нападение
Никита Шабалкин доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой.
01.08.2023 18:19
Баскетбол
автор: Владимир Лазарев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.