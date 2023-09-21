«Локо» дожал в овертайме. ЦСКА впервые мимо финала Суперкубка

«Фенербахче» стал первым полуфиналистом Суперкубка Единой лиги ВТБ, а вечером этого же дня к нему должен был присоединиться ещё один клуб – ЦСКА или «Локомотив-Кубань». Несмотря на разный формат проведения предыдущий розыгрышей турнира, «армейцы» каждый раз оказывались как минимум в финале, а два года назад даже выиграли это мини-соревнование.

«Локомотив-Кубань», кстати, тоже принимал участие в обоих розыгрышах, но в первом уступил в полуфинале как раз ЦСКА, а во втором занял только пятое место, хотя там был такой странный формат розыгрыша, что в группе южане набрали такое же количество очков, как и будущий триумфатор «Зенит».

Занятно, что в предыдущем розыгрыше Единой лиги ВТБ ЦСКА идеально прошёл регулярный сезон, 22 победы и ни одного поражения, но в итоге занял только третье место, будучи в полуфинале выбитым… «Локомотивом-Кубань». Правда, «железнодорожники» в решающей серии не смогли составить конкуренцию УНИКСу.

Межсезонье команды провели по-разному. ЦСКА потерял массу важных игроков, но особенно выделяются Алексей Швед и Никола Милутинов. Смогут ли их всех более-менее адекватно заменить Тони Джекири, Амат М’Байе, Мело Тримбл и Никита Михайловский? Очень сложно сказать, тут, возможно, и скажется мастерство (или его отсутствие) у тренера москвичей Эмила Райковича. Возможно, с падением уровня мастерства лидеров, наставник будет больше внимания уделять защите?

ПБК ЦСКА

А вот «Локомотив-Кубань» оказался образцом стабильности, сохранив всех лидеров. Этого хватило для выхода в финале Единой лиги ВТБ, поэтому задачи сейчас у клуба будут максимально высокие. Особенно с учётом того, что «железнодорожники» стали сильнее: пришёл лидер «Минска» Владислав Близнюк, а также центровой Джордан Морган, который хорошо знаком главному тренеру АлександеруСекуличу по работе в сборной Словении.

Интересно, что уже в первой четверти на трибунах можно было заметить ДимитрисаИтудиса, который только чуть больше часа назад выиграл вместе с «Фенербахче», а сейчас наблюдал за будущими соперниками. ЦСКА сходу взялся за дело и даже в какой-то момент первой четверти вёл в счёте с разницей в 13 очков, но краснодарцы сумели довольно оперативно сделать разницу в счёте более приличной для начала встречи. Во втором игровом отрезке им даже удалось в какой-то момент сравнять счёт, но на большой перерыв команды ушли с разницей в четыре очка в пользу «армейцев». На площадке явно выделялся Уэйн Каспер, забросивший аж 22 очка, все остальные баскетболисты команды забросили суммарно только на один балл больше.

Вторая половина игры запомнилась тем, что ни одной из команд так и не удалось создать отрыв, который позволил бы чувствовать себя относительно спокойно. В итоге в последнюю минуту основного времени клубы подошли с равным счётом, вот только точности в самый ответственный момент не хватило: три промаха подряд на двоих привели к овертайму.

В дополнительной 5-минутке «Локомотив-Кубань» заработал первые же восемь очков, после чего могло показаться, что всё закончилось. Так оно и было, хотя ЦСКА пытался держаться на такой дистанции, когда шансы ещё вроде как оставались, но крайне маленькие. В итоге даже 44 очка Уэйра не помогло москвичам.

ПБК ЦСКА

«Армейцы» боролись до конца, но слишком уж сильно зависели от одного человек, набравшего невероятные для европейского баскетбола цифры. А южане более грамотно «размазали» очки по всем игрокам, что также помогло сломить сопротивление соперника. У победителей 10+ очков на счету пяти игроков.

Владимир Гомельский: если ротация в ЦСКА действительно качественная, то жду побед от клуба

«ЦСКА слабеет? Плевать на тех, кто так думает». Гомельский - о кризисе армейцев, фаворитах и Шведе