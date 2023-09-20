Владимир Гомельский: если ротация в ЦСКА действительно качественная, то жду побед от клуба

Четырёхкратный чемпион СССР по баскетболу Владимир Гомельский в интервью «Советскому спорту» высказался об изменениях в составе ЦСКА на предстоящий сезон.

Напомним, что в последнем розыгрыше Единой лиги ВТБ армейцы стали бронзовыми призёрами.

«Надо посмотреть, да покинули сильные ребята, тот же Швед. Но ЦСКА укомплектован, на каждую позицию есть два игрока, однако какого уровня и класса эти игроки? На этот вопрос можно ответить только про тех, кто играл в прошлом сезоне. А вот что из себя представляют Мбайе, Джекери и другие - предстоит увидеть. Если в ЦСКА будет не доставать глубины скамейки, как в прошлом году, то будет трудно рассчитывать на победы. Если ротация действительно качественная, тогда я жду побед от своего любимого клуба», - заявил Гомельский.

«ЦСКА слабеет? Плевать на тех, кто так думает». Гомельский - о кризисе армейцев, фаворитах и Шведе

Отметим, что ЦСКА является 11-кратным победителем Единой лиги ВТБ.