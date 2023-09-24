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Звёздный баскетболист из Латвии ввязался в драку с русскими. И получил стулом по голове

Игрок НБА угрожал отправить обидчиков «обратно в Россию».
Звёздный баскетболист из Латвии ввязался в драку с русскими. И получил стулом по голове
24 сентября 2023 00:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: Getty Images

На родине Кристапс Порзингис по праву считается одним из главных талантов поколения. Латвийский баскетболист ещё в 15 лет подписал контракт с «Севильей», а уже в 20 переехал за океан, получив приглашение от «Нью-Йорк Никс». В НБА спортсмен адаптировался мгновенно и заслужил повышение в звёздный «Даллас».

Трансфер игрока в 2019 году совпал с чередой скандалов, неожиданно окруживших его персону. В начале весны прославившегося спортсмена обвинили в изнасиловании, а ещё через пару месяцев он оказался… участником уличной стычки у себя на родине.

Знаменитый латыш ввязался в драку с русскими.

Getty Images

«ВЫРВАЛСЯ И ДАЛ СДАЧУ»

Инцидент произошёл в латвийском городе Лиепая ранним утром 12 мая - вернее, поздней ночью, так как для посетителей местного клуба Cukurfabrik новые сутки начаться ещё не успели. Одним из гостей заведения был известный латвийский баскетболист Порзингис, решивший навестить малую родину после нескольких месяцев выступления за «Даллас».

С чего именно начался конфликт, в который ввязался известный спортсмен, неизвестно. В западных СМИ впоследствии писали, что на латыша напали российские фанаты, разочарованные его переходом в состав «Маверикс», однако эту абсурдную версию вскоре отвергли. По другим сведениям, стычка началась то ли из-за того, что Кристапса ударили пивной кружкой, то ли из-за девушки.

Так или иначе, произошло всё стремительно. Потасовка началась ещё внутри клуба, где на латыша напали двое мужчин, один из которых бросился на него со спины.

- Он ударил и зажал меня, но я вырвался и дал сдачу. Начался кавардак, один из мужчин бросил в меня стул и попал мне по голове, - рассказывал Порзингис.

Getty Images

«ОТПРАВЛЮ ОБРАТНО В РОССИЮ»

Вскоре охранники вывели буйных посетителей на улицу. Развязка конфликта попала на видео, которое мгновенно разлетелось по интернету. В начале ролика баскетболист грубо отталкивает девушку, стоявшую перед ним, а затем с рассечённым лицом и порванной футболкой отправляется выяснять отношения со своим обидчиком.

Приблизиться к оппоненту вплотную Кристапсу не дала охрана, так что спортсмену пришлось ограничиться лишь словесными мерами. Порзингис кричал на мужчину матом, дополнив свой выпад угрозой: «Я отправлю тебя обратно в Россию!».

Спустя некоторое время для того, чтобы разобраться в ситуации, на место прибыла полиция. Страсти к тому моменту уже улеглись, так что сотрудникам правопорядка оставалось лишь зафиксировать полученные драчунами повреждения. Ни русские гости клуба, ни сам баскетболист подавать заявление в органы не стали.

Позже Порзингис с небольшими повреждениями вернулся в расположение «Далласа», где начали собственное расследование инцидента. Американцы выяснили, что ничего криминального в Латвии не произошло, а игрок просто «оказался в неудачное время в неудачном месте». На сегодняшний день Кристапс продолжает выступления в НБА: в 2023 году он пополнил состав «Бостона».

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