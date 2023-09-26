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«Попался с двумя иконами». Русского баскетболиста выгнали из сборной за глупое преступление

Судьбу олимпийского чемпиона решила роковая случайность.
«Попался с двумя иконами». Русского баскетболиста выгнали из сборной за глупое преступление
26 сентября 2023 00:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: РИА Новости

Александр Белов получил мировую известность после Мюнхена-1972. На тех Играх баскетбольная сборная СССР завоевала первое олимпийское золото, сенсационно прервав многолетнюю гегемонию США. Решающий бросок на последней секунде финала совершил как раз 20-летний форвард, тем самым навсегда вписав своё имя в историю.

Перед молодым баскетболистом на тот момент открывались, казалось бы, фантастические перспективы, однако полностью реализовать свой потенциал ему оказалось не суждено. Спустя всего пять лет после Олимпиады карьера Белова неожиданно прервалась из-за нелепого преступления.

Александра отстранили от сборной пожизненно.

Первый звоночек

На старте своей карьеры Белов показывал невероятные результаты и считался едва ли не главной баскетбольной надеждой страны. «Просто образец христианских ценностей: невероятная доброта, открытость, искренность, сумасшедшее трудолюбие», - так о молодом спортсмене позже отзывался его коллега Андрей Макеев. Упорство и талант быстро начали окупаться: уже в 17 лет он стал чемпионом Европы, ещё через год выиграл Универсиаду, а затем завоевал и историческое золото Олимпиады.

Мюнхен-1972, однако, изменил Белова навсегда. Слава, как свидетельствовали потом другие игроки сборной, развращала Александра, а его фотографии были в ту пору развешаны по всему Ленинграду - игрок выступал за местный «Спартак». Из трудяги спортсмен быстро превратился в гуляку. Он жил на широкую ногу, закатывая с друзьями вечеринки, алкоголь на которых лился рекой, и не брезговал продажной любовью. Баскетболист по-прежнему слыл добрым и отзывчивым парнем, но всё чаще попадал в сомнительные истории, лишь чудом отделываясь от проблем.

РИА Новости

Первый по-настоящему тревожный звоночек прозвучал для Белова в 1973 году. Весной советская команда возвращалась из турне по Америке, откуда спортсмены нередко привозили «запрещёнку». Будучи одними из немногих граждан СССР, имевших право на регулярные путешествия за границу, члены сборной впоследствии продавали привезённые товары на родине. Власть обычно смотрела на эту мелкую контрабанду сквозь пальцы, однако иногда фарцовщиков показательно «прижимали» - чтоб другим было неповадно.

По прилёте в Шереметьево таможня остановила сразу нескольких баскетболистов, в числе которых оказался и Белов. У игрока обнаружили иностранные товары, за что Александра тут же наказали пожизненной дисквалификацией - а ведь грозил ещё и суд… Крайним, однако, в итоге сделали другого чемпиона Ивана Дворного, который привёз из-за границы пару американских джинс. Его затравили в прессе, а затем отправили в тюрьму. С Александра же все обвинения были сняты, но перед глазами его отныне стоял назидательный пример сокомандника.

Роковой жребий

В течение следующих лет Белов продолжал успешно выступать за сборную, но образа жизни особенно не менял. В 1974 году он выиграл свой первый чемпионат мира, а на Олимпиаде-1976 в Монреале помог команде завоевать бронзовые медали, однако трофеи состоявшегося баскетболиста уже практически не интересовали.

- Помню, я спросил его: «Саш, как ты хочешь закончить карьеру?» А он отвечает: «Я хочу «Волгу», хорошую квартиру, хорошую дачу и деньги — 20 тысяч». Почему именно 20 тысяч — я так и не понял, и не узнал. А про выигрыш второй Олимпиады и вообще про баскетбол — ни слова, - рассказывал потом Макеев.

К тому моменту Александр сблизился с одноклубником Владимиром Арзамасковым, жена которого занималась контрабандой. Именно он в 1977 году предложил баскетболисту перевезти из СССР в Италию, где должны были проходить международные соревнования, ценные иконы для перепродажи. Владимир, Александр и ещё один игрок бросили жребий: проходить таможню с нелегальным грузом досталось Белову.

РИА Новости

Это предприятие не казалось спортсменам опасным, несмотря на случай Дворного: в то время такие «зайцы» выбирались в каждой делегации. Однако таможня в тот день работала на редкость бдительно.

- Может, откуда-то сверху поступила команда проучить известных всей стране спортсменов? Перетряхивание багажа началось не сразу после Олимпиады, а год спустя. Белов попался с двумя иконами, вынужден был пропустить чемпионат Европы из-за дисквалификации, с него и Алжана Жармухамедова сняли звания заслуженных мастеров спорта. Потом, правда, вернули, - вспоминал капитан сборной СССР Модестас Паулаускас.

Глупая случайность в итоге сломала карьеру Белова. На этот раз спортсмену не простили проступок, окончательно выгнав из сборной и «Спартака». Отлучение от баскетбола сильно ударило по здоровью Александра, которого и до этого периодически мучали боли в сердце. Спустя чуть более полутора лет игрок, которого недавно вновь пригласили на сборы национальной команды, неожиданно скончался в возрасте всего лишь 26 лет.

Русский баскетболист спас сборную на последней секунде. Американцы уже праздновали золото!

источник: «Советский спорт»
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