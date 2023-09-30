Трансферная бомба взорвалась не там, где ждали. Лиллард уходит, но не в «Майами»

Обмен Дэмиана Лилларда из «Портленд Трэйл Блэйзерс» ожидался уже не один месяц, так как баскетболист затребовал его вскоре после открытия рынка свободных агентов порядка трёх месяцев назад. Всё это время большинство болельщиков и экспертов считали, что новым местом обитания звезды станет «Майами Хит». Команда просто искала третью команду, которая была бы готова принять Тайлера Хирро за пики, так как сам атакующий защитник не был интересен «Портленду», а более серьёзных игроков флоридцы не были намерены отдавать.

Видимо, в «Майами» считали, что время играет им на руку, но в реальности всё оказалось иначе. Самое интересное, что в наше время, когда инсайдеры порой объявляют о переходах раньше самих команд, о серьёзных переговорах «Милуоки Бакс» и «Портленда» вообще ничего не было слышно. Были слухи, как в Лилларде заинтересованы «Чикаго Буллс» и «Торонто Рэпторс», но команда из Висконсина оставалась в тени, а в итоге сумела забрать главный лот.

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>>«Портленд» обменял Дэмиана Лилларда в «Милуоки»

Понять «оленей», забирающих не только звезду, но и его громадный контракт (152,8 миллиона долларов на три года плюс опция игрока на 63,2 млн), можно: ранее Яннис Адетокумбо в контексте продления действующего соглашения уже заявлял, что его цель – играть в команде, претендующей на чемпионство. Кажется, «Милуоки» выбрал самый очевидный способ показать греку, что готов делать всё, чтобы он и дальше добивался этой цели вместе с ними.

В принципе, за игрока такого калибра «Бакс» отдали не так и много. Вот только проблема возраста никак не решилась – всем лидерам команды, помимо Янниса, 32 года и больше. С другой стороны, это как раз причина говорить о том, что «Милуоки» настроены в ближайшие пару-тройку лет зацепить ещё как минимум один титул, в чём Дэмиан может очень сильно помочь. Розыгрыш пик-н-роллов с Яннисом – это должно быть что-то. Да и в целом в атаке это просто сумасшедшая опция, которая должна освобождать больше пространства под кольцом греку. Хотя в обороне, конечно, «олени» становятся куда более уязвимыми, так как на дуге сильных персональщиков не осталось. И теперь эффективность защиты «оленей» будет почти целиком зависеть от качества подстраховки в исполнении Брука Лопеса и Адетокумбо.

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Если вспоминать предыдущие обмены таких игроков, как Руди Гобер и Кевин Дюрант, то многие справедливо ожидали, что «Портленд» запросит минимум три-четыре драфт-пика. В итоге он получил только один и ещё дважды может ими обменяться с «Милуоки». Кажется, это мало, но выхлоп может быть очень хорошим, так как никто понятия не имеет, что из себя будут представлять «Бакс» через пять-семь лет. К тому же Джру Холидэя планируют обменять дальше, а за него смело можно рассчитывать ещё на один-два пика.

К тому же уже перестройка «Портленда» может оказаться куда менее безболезненной, чем ожидалось. Клубу сперва повезло подняться на драфте в топ-3 и выбрать Скута Хендерсона, а теперь в результате обмена состав пополнил ещё и Деандре Эйтон. Он, кстати, один из десяти игроков в прошлом сезоне с дабл-даблом в среднем. И такой год у него уже пятый подряд. Помимо этого в ростере уже есть очень полезный Джерами Грант, интересный Аферни Саймонс и молодой Шэйдон Шарп. Короче, банда у Чонси Биллапса подбирается симпатичная.

«Финикс Санс», оказавшийся третьей стороной в обмене, расстался с полу-звёздным багамским центровым, но зато улучшил глубину состава, с которой у него были серьёзные проблемы. Сделало ли это команду лучше или просто ближе к чемпионскому титулу? Сомнительно, но недовольный своей роль Эйтон тоже вряд ли был бы полезен клубу.

БК «Милуоки Бакс»

Получается, что прямо сейчас все участники обмена получили то, на что рассчитывали. Оказались ли они правы, покажет игра. Но кто точно проиграл – «Майами». «Хит», видимо, оказались слишком уверены в том, что Лиллард от них никуда не денется, поэтому затянули с обменом и остались с пустыми руками. Нынешнего состава, кажется, недостаточно для борьбы за победу, а срочно найти усиление сейчас уже особо и негде.