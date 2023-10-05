Русского чемпиона нашли под окнами гостиницы. Баскетболист не выдержал измены подруги

За сборной СССР по баскетболу в 70-х годах тянулся шлейф неприятных историй. Спортсмены, часто выезжавшие за рубеж, в ту пору нередко занимались перепродажей заграничных вещей - проще говоря, зарабатывали на контрабанде. Советские власти неоднократно пытались пресечь эту тенденцию. После Олимпиады-1972 за решётку попал Иван Дворный, после Игр-1976 был пожизненно дисквалифицирован знаменитый Александр Белов, чья жизнь вскоре неожиданно прервалась.

С делом последнего, среди прочих, был связан другой член сборной - Владимир Арзамасков, о котором сегодня вспоминают куда реже. Именно он, будучи опытным фарцовщиком, предложил коллеге вывезти из Союза дорогостоящие иконы, но сам избежал травли и преследования.

Впрочем, судьбе спортсмена в итоге тоже сложилась трагически. Обстоятельства его ранней кончины до сих остаются загадкой.

Источник фото: Книга «Петрович Первый и его гренадеры»

Звёздный снайпер «Спартака»

Профессиональную карьеру Арзамасков начал в 1969 году, дебютировав на высшем уровне в составе ленинградского «Спартака». В то время за команду уже выступал Белов - спортсмены-одногодки вскоре стали приятелями. Парни вели яркую и разгульную жизнь, не отказывая себе в мирских удовольствиях и пышно отмечая победы.

Именно Владимир и Александр впоследствии оказались главными героями знакового для клуба сезона-1975, в котором красно-белые завоевали свой и, как выяснится позже, последний титул чемпионата СССР. В решающем матче спартаковцы одержали тяжелейшую победу над ЦСКА, опередив армейцев всего на очко: 78:77. Арзамасков в этой кампании проводил на паркете минут больше, чем любой другой игрок, а по очкам за матч уступал только Белову: 12 против 17,7.

Источник фото: РИА Новости

После яркого года Владимир наконец получил приглашение в сборную. Спустя год Арзамасков вместе с Беловым отправился уже покорять Олимпиаду-1976: советская сборная должна была защитить титул, со скандалом завоёванный на прошлом турнире. Повторить исторический успех команде не удалось: в полуфинале СССР уступил Югославии. Без медалей, однако, баскетболисты всё же не уехали: в матче за бронзу они разгромили Канаду со счётом 100:72.

В следующем году Арзамасков стал фигурантом громкого скандала. Зимой игрок нечаянно подставил Белова, передав ему иконы для перепродажи в Италии, где проходил очередной международный турнир с участием советской сборной. Александра взяли на таможне, после чего наказали полным отстранением от баскетбола. Арзамасков же вскоре тоже покинул «Спартак», а уже в 1981 году завершил карьеру.

Горечь измены

Уже в годы выступлений за «Спартак» Арзамасков был тесно связан с криминальным миром - речь, разумеется, не об убийцах, а о мелких мошенниках и фарцовщиках. В сборной Владимир, как считается, был главным экспертом по контрабанде: он и его тогдашняя жена Жанна знали, что и где покупать и продавать. Одевался спортсмен соответствующе: в команде он был самым модным.

С Жанной баскетболист впоследствии развёлся, а вот связи с криминалом не порвал. Более того, в 1981, после ухода из спорта, Арзамасков начал работать уже с настоящими бандитами. Знакомство с ними произошло после того, как спортсмена кинули во время перепродажи «олимпийской» «Волги»: вместо запрашиваемых 25 тысяч он в итоге получил только официальные 9. Тогда же на фалангах его пальцев появилась колоритная, модная по тем временам татуировка с его прозвищем: Зяма.

Источник фото: Книга «Петрович Первый и его гренадеры»

Со временем Владимир и сам начал заниматься мошенничеством. Спортсмен оказался настоящим мастером обмана: ему помогали яркая харизма и подвешенный язык. В криминальном кругу баскетболист познакомился со своей новой возлюбленной - Валентиной, известной по прозвищу Валька Косая.

Эффектная девушка заворожила бывшего спортсмена. Владимир отбил её у другого молодого человека, но надолго удержать не смог. В 1985 году Арзамасков уехал из Ленинграда в Москву, и за время его отсутствия Валентина быстро нашла себе нового мужчину. Смириться с изменой девушки баскетболисту оказалось тяжело: он начал горько пить.

Конец этой трагической истории окутан тайной. 30 ноября того же года тело 34-летнего спортсмена неожиданно обнаружили под окнами то ли гостиницы, то ли многоэтажки, где жил Владимир - источники в этом моменте расходятся. Слухи связывали гибель Арзамаскова с разными обстоятельствами: одни подозревали в этом бандитов, другие - КГБ, однако самой распространённой версией осталось самоубийство на фоне затяжного запоя и личных проблем. Как всё было на самом деле - выяснить, похоже, не удастся уже никогда.

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