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Русского чемпиона нашли под окнами гостиницы. Баскетболист не выдержал измены подруги

Смерть спортсмена до сих пор окутана загадками.
Русского чемпиона нашли под окнами гостиницы. Баскетболист не выдержал измены подруги
05 октября 2023 00:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: МБУ ДО СШОР №2

За сборной СССР по баскетболу в 70-х годах тянулся шлейф неприятных историй. Спортсмены, часто выезжавшие за рубеж, в ту пору нередко занимались перепродажей заграничных вещей - проще говоря, зарабатывали на контрабанде. Советские власти неоднократно пытались пресечь эту тенденцию. После Олимпиады-1972 за решётку попал Иван Дворный, после Игр-1976 был пожизненно дисквалифицирован знаменитый Александр Белов, чья жизнь вскоре неожиданно прервалась.

С делом последнего, среди прочих, был связан другой член сборной - Владимир Арзамасков, о котором сегодня вспоминают куда реже. Именно он, будучи опытным фарцовщиком, предложил коллеге вывезти из Союза дорогостоящие иконы, но сам избежал травли и преследования.

Впрочем, судьбе спортсмена в итоге тоже сложилась трагически. Обстоятельства его ранней кончины до сих остаются загадкой.

Источник фото: Книга «Петрович Первый и его гренадеры»

Звёздный снайпер «Спартака»

Профессиональную карьеру Арзамасков начал в 1969 году, дебютировав на высшем уровне в составе ленинградского «Спартака». В то время за команду уже выступал Белов - спортсмены-одногодки вскоре стали приятелями. Парни вели яркую и разгульную жизнь, не отказывая себе в мирских удовольствиях и пышно отмечая победы.

Именно Владимир и Александр впоследствии оказались главными героями знакового для клуба сезона-1975, в котором красно-белые завоевали свой и, как выяснится позже, последний титул чемпионата СССР. В решающем матче спартаковцы одержали тяжелейшую победу над ЦСКА, опередив армейцев всего на очко: 78:77. Арзамасков в этой кампании проводил на паркете минут больше, чем любой другой игрок, а по очкам за матч уступал только Белову: 12 против 17,7.

Источник фото: РИА Новости

После яркого года Владимир наконец получил приглашение в сборную. Спустя год Арзамасков вместе с Беловым отправился уже покорять Олимпиаду-1976: советская сборная должна была защитить титул, со скандалом завоёванный на прошлом турнире. Повторить исторический успех команде не удалось: в полуфинале СССР уступил Югославии. Без медалей, однако, баскетболисты всё же не уехали: в матче за бронзу они разгромили Канаду со счётом 100:72.

В следующем году Арзамасков стал фигурантом громкого скандала. Зимой игрок нечаянно подставил Белова, передав ему иконы для перепродажи в Италии, где проходил очередной международный турнир с участием советской сборной. Александра взяли на таможне, после чего наказали полным отстранением от баскетбола. Арзамасков же вскоре тоже покинул «Спартак», а уже в 1981 году завершил карьеру.

Горечь измены

Уже в годы выступлений за «Спартак» Арзамасков был тесно связан с криминальным миром - речь, разумеется, не об убийцах, а о мелких мошенниках и фарцовщиках. В сборной Владимир, как считается, был главным экспертом по контрабанде: он и его тогдашняя жена Жанна знали, что и где покупать и продавать. Одевался спортсмен соответствующе: в команде он был самым модным.

С Жанной баскетболист впоследствии развёлся, а вот связи с криминалом не порвал. Более того, в 1981, после ухода из спорта, Арзамасков начал работать уже с настоящими бандитами. Знакомство с ними произошло после того, как спортсмена кинули во время перепродажи «олимпийской» «Волги»: вместо запрашиваемых 25 тысяч он в итоге получил только официальные 9. Тогда же на фалангах его пальцев появилась колоритная, модная по тем временам татуировка с его прозвищем: Зяма.

Источник фото: Книга «Петрович Первый и его гренадеры»

Со временем Владимир и сам начал заниматься мошенничеством. Спортсмен оказался настоящим мастером обмана: ему помогали яркая харизма и подвешенный язык. В криминальном кругу баскетболист познакомился со своей новой возлюбленной - Валентиной, известной по прозвищу Валька Косая.

Эффектная девушка заворожила бывшего спортсмена. Владимир отбил её у другого молодого человека, но надолго удержать не смог. В 1985 году Арзамасков уехал из Ленинграда в Москву, и за время его отсутствия Валентина быстро нашла себе нового мужчину. Смириться с изменой девушки баскетболисту оказалось тяжело: он начал горько пить.

Конец этой трагической истории окутан тайной. 30 ноября того же года тело 34-летнего спортсмена неожиданно обнаружили под окнами то ли гостиницы, то ли многоэтажки, где жил Владимир - источники в этом моменте расходятся. Слухи связывали гибель Арзамаскова с разными обстоятельствами: одни подозревали в этом бандитов, другие - КГБ, однако самой распространённой версией осталось самоубийство на фоне затяжного запоя и личных проблем. Как всё было на самом деле - выяснить, похоже, не удастся уже никогда.

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