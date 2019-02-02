Ухватить «Реал» – и перевернуть лигу. События недели в европейском баскетболе

Баскетбол 02 февраля 2019 15:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

Последнюю треть регулярного первенства Евролиги ЦСКА и «Химки» начали с побед. А в ближайшую пятницу армейцам предстоит игра с действующим чемпионом турнира.

ЕВРОЛИГА

ЧЕРНОГОРСКАЯ РАЗМИНКА ЦСКА ПОТЯНУЛА НА «+30»

Пусть ЦСКА и проиграл черногорской «Будучности» в первом круге, разговоры о реванше перед их повторной встречей в Москве были вряд ли уместны. Слишком уж велика разница в классе двух команд. Скорее хотелось убедиться, что положительные сдвиги в игре армейцев, наметившиеся в предыдущем матче в Барселоне, не были одноразовыми, что это – тенденция.

И похоже, так оно и есть. Мы вновь увидели сверхметкого Нандо Де Коло и сверхнадежного Кайла Хайнса. Правда, из красивой картины разгрома напрочь выпал Серхио Родригес, но к непредсказуемым перепадам в настроениях бородатого испанца все уже тоже, в общем, привыкли. После очевидного январского спада ЦСКА опять стал самим собой.

Очень вовремя. Потому что 8 февраля в «Мегаспорт» пожалует не какая-то будучность-шмудучность, а «Реал» собственной персоной. Причем в Мадриде важность предстоящего сражения тоже осознают прекрасно: в пятницу они играли в Стамбуле без Руди Фернандеса и Фелипе Рейеса – ветераны должны набраться сил перед визитом в Москву. Плюс всего три минуты провел вчера на паркете плеймейкер Серхио Юль. В итоге «Реалу» все-таки удалось пройти по грани и победить «Дарушафаку», хотя на последней минуте от прежнего 15-очкового перевеса испанцев ничего не осталось. Гостей спасли подбор в атаке Вальтера Тавареса и перехват Энтони Рэндольфа.

А вот «Фенербахче» не сумел унести ноги от «Баварии». Хотя турки сопротивлялись отчаянно: на последних секундах четвертого и пятого периодов они дважды откладывали свою капитуляцию на пять минут, а во втором случае запросто могли и выиграть, если бы Жоффре Ловернь не смазал штрафной. И все же во втором овертайме запас упрямства у команды Желько Обрадовича иссяк. Что неудивительно, ведь в Мюнхене у «Фенера» не было Яна Веселы. Чешский суперцентровой перенес операцию на колене и выбыл из строя на 5-6 недель.

К плей-офф Веселы вернется, однако сейчас, когда финиш «регулярки» уже довольно близок, борьба внутри «Большой тройки» вполне может обостриться всерьез. И обострить ее должен прежде всего ЦСКА, впереди у которого есть домашняя встреча еще и с «Фенером». Если нынешнее третье место сулит армейцам «Олимпиакос» в 1/4 (да-да, Дэвид Блатт буксует и уже сполз на шестую строчку, но кто знает, как команда этого хитреца будет выглядеть в апреле?) и «Реал» в 1/2 (причем в Испании), то место первое обещает куда более заманчивую кубковую сетку. Вплоть до полуфинала с «Эфесом», который, при всем к нему уважении, далеко не «Реал» и не «Фенербахче». В декабре армейцы ему 102 очка нашвыряли. Так что матч с «Реалом» в предстоящую пятницу может основательно перекроить весь турнирный расклад. Достаточно нашим выиграть больше «+5», и они уже вторые, а там…

«Химкам» до заветной зоны плей-офф вроде бы тоже недалеко. Однако эта разница в две победы никак не желает сокращаться: уж больно много конкурентов в нее понапихано. Проиграл, скажем, в прошедшем туре «Маккаби» – вроде бы хорошо. Только проиграл-то он кому? Еще одному соседу по таблице, «Басконии». В общем, куда ни кинь – всюду клин.

Что же до победы самих химчан над «Жальгирисом», то она, конечно, приятна, но проблемы подмосковной команды в атаке не делись никуда. Опять 70 очков, все на одной защите. И в любом случае Римасу Куртинайтису скоро придется перестраивать игру «Химок» вновь, когда Алексей Швед в строй вернется. Кстати, Энтони Гилл, вроде бы сыгравший несколько матчей в январе, опять занемог. Новый медосмотр в США принес неутешительный вердикт: американцу нужна операция на тазобедренном суставе. Сроки возвращения пока неясны, но это явно надолго. Увы.

Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур

ЦСКА (Россия) – Будучность (Черногория) – 99:69 (28:20, 24:27, 20:14, 27:8)

ЦСКА: Де Коло (26+7 передач+7 подборов, трехочковые 4/8), Хэкетт (17), Родригес (14), Хайнс (11+7 передач)

Будучность: Коул (11), Белл (10)

Химки (Россия) – Жальгирис (Литва) – 74:64 (19:17, 17:20, 11:19, 27:8)

Химки: Мики (20), М. Томас (16+3 блок-шота), Крокер (14, трехочковые 4/5)

Жальгирис: Григонис (15), Уолтерс (10)

Другие матчи: Бавария (Германия) – Фенербахче (Турция) – 90:86 (2 ОТ), Олимпиакос (Греция) – Барселона (Испания) – 55:76, Дарушафака (Турция) – Реал (Испания) – 82:86, Панатинаикос (Греция) – Эфес (Турция) – 88:75, Баскония (Испания) – Маккаби Т-А (Израиль) – 97:73, Гран Канария (Испания) – Милан (Италия) – 104:106 (ОТ)

Положение: Фенербахче – 18-3, Реал – 17-4, ЦСКА – 16-5, Эфес – 13-8, Барселона, Олимпиакос – 12-9, Бавария – 11-10, Милан, Баскония – 10-11, Маккаби Т-А, Панатинаикос – 9-12, Химки, Жальгирис, – 8-13, Гран Канария, Будучность – 6-15, Дарушафака – 3-18

КУБОК ЕВРОПЫ

«ЛОКО» ПРОВАЛИЛСЯ ВО ФРАНЦИИ.

НАДО ЛИ УНИКСу ТЕПЕРЬ ПОБЕЖДАТЬ В АНДОРРЕ?

Перед последним туром Топ-16, который пройдет 5-6 февраля, известны семь из восьми участников плей-офф второго по значимости еврокубка. Россия в четвертьфинале будет представлена двумя клубами: «Зенит», без вопросов проигравший в Санкт-Петербурге УНИКСу, потерял последние шансы на выход из группы. Казанцы же, наоборот, гарантировали себе место в 1/4. Им в среду еще предстоит домашняя схватка за первое место – и, соответственно, более высокий «посев» в плей-офф – с «Андоррой». Чтобы обойти испанский клуб УНИКСу хватит победы с разницей «+6». Проблема в другом: теперь не очень понятно, стоит ли за эти «+6» бороться.

Виной тому – «Локомотив», проигравший аналогичную битву за лидерство во Франции. Краснодарцам не удалось взять реванш у «Виллербанна» за домашнее поражение 2 января. Причем если тогда «Локо», считайте, сам отдал победу сопернику, то теперь его не очень-то спросили: в составе «Виллербанна» появился здоровенный (215 см) Алексис Ажинса, отыгравший под 300 матчей в НБА, а железнодорожники вышли на ответную игру без обоих темнокожих центровых – и Джамел Маклин, и Мустафа Фалль травмированы. В результате наши с треском (32:46) проиграли подбор, да и организация нападения оставляла желать много лучшего. «Виллербанн» не показал ничего особенного, сделав ставку на предельно жесткую и часто грубую защиту. Однако с таким «Локомотивом» и этого хватило за глаза.

Теперь клуб из Краснодара точно финиширует в группе вторым и в четвертьфинале встретится либо с УНИКСом, либо с «Андоррой». Учитывая нынешнее состояние «Локо», такой вариант с казанской точки зрения вроде бы неплох. Однако затем победителя российской дуэли ждет в 1/2 грозная «Валенсия», которая не знает поражений в Топ-16 и должна быть «посеяна» в плей-офф выше обеих наших команд. Что означает серию до двух побед при двух матчах на выезде.

Если же УНИКС останется вторым в группе, он уйдет в другую половину кубковой «сетки» и попадет на все тот же «Виллербанн» – но уже без своего поля, прямо с 1/4. Вот и выбирайте из этих двух зол то, которое кажется вам меньшим. Там хрен, а тут – редька. В общем, сладко в плей-офф КЕ-2018/19 России не будет в любом случае.

Для пущей наглядности - состав четвертьфинальных пар: «Альба» (Е1, то есть, первое место в группе Е) – «Уникаха» (G2), «Виллербанн» (F1) – Н2 (УНИКС или «Андорра»), Н1 («Андорра» или УНИКС) – «Локомотив» (F2), «Валенсия» (G1) — Е2 («Партизан», «Монако» или «Летувос Ритас»).

Кубок Европы. Топ-16. 5-й тур

Группа F

Виллербанн (Франция) – Локомотив-Кубань (Россия) – 72:61 (22:16, 15:24, 21:10, 14:11)

Виллербанн: Каюди (13+10 подборов), Нельсон (12), Нуа (11), Ажинса (10), Билан (10)

Локомотив-Кубань: Д. Райт (15), Д. Джонсон (11), Д. Кулагин (10)

Другие матчи: Скайлайнерс (Германия) – Ульм (Германия) – 68:83

Положение: Виллербанн – 5-0, Локомотив-Кубань – 3-2, Ульм – 2-3, Скайлайнерс – 0-5

Группа Н

Зенит (Россия) – УНИКС (Россия) –67:82 (15:24, 14:16, 21:22, 17:20)

Зенит: Ютофф (13), Рэйнольдс (10), Скрабб (10)

УНИКС: Макколлум (19), Дж. Смит (15), Морган (12)

Другие матчи: Андорра (Испания) – Цедевита (Хорватия) – 87:81

Положение: Андорра – 5-0, УНИКС – 4-1, Зенит – 1-4, Цедевита – 0-5

Группа G. Уникаха (Испания) – Валенсия (Испания) - 69:72, Лимож (Франция) – Црвена Звезда (Сербия) – 72:71

Положение: Валенсия – 5-0, Уникаха – 3-2, Црвена Звезда, Лимож – 1-4

Группа Е. Монако (Франция) – Альба (Германия) – 61:75, Партизан (Сербия) – Летувос Ритас (Литва) – 77:78

Положение: Альба – 4-1, Монако, Партизан, Летувос Ритас – 2-3

КОРОТКО

ПАШУТИН ВЕРНУЛСЯ В «АВТОДОР»

Евгений Пашутин, которому 6 января исполнится 50, вернулся в «Автодор», где он отыграл шесть лет в 90-е годы и стал одним из лучших плеймейкеров страны. Пашутин уже тренировал саратовский клуб в прошлом сезоне, до этого возглавлял ЦСКА, УНИКС, «Локомотив», питерский «Спартак» и сборную России, а перед нынешним сезоном принял итальянский «Канту». Руководство последнего объявило, что россиянин покинул клуб без разрешения, но Пашутин, так или иначе, уже провел первый матч на тренерском мостике «Автодора», где он сменил серба Душана Алимпиевича: в среду саратовцы разгромили на своей площадке голландский «Лейден» со счетом 105:81 и обеспечили себе путевку в плей-офф Кубка ФИБА.

***

Защитник ЦСКА Михаил Кулагин выбыл из строя примерно на три месяца из-за травмы стопы, полученной на прошлой неделе в выездном матче Евролиги с «Барселоной». Эта потеря особенно неприятна не для армейского клуба, а для сборной России, которой 21 и 24 февраля предстоят заключительные матчи отборочного турнира ЧМ-2019 против болгар и финнов.

***

Определились полные составы сборных россиян и легионеров, которые 17 февраля в Москве встретятся в Матче звезд Единой лиги ВТБ. Травмированных Энтони Гилла («Химки») и Сергея Карасева («Зенит») заменили Дорелл Райт и Сергей Моня соответственно, а четыре wild card от лиги получили Никита Курбанов, Дмитрий Хвостов, Диэнджело Харрисон и Рашард Келли.

Итоговые составы звездных команд: «Звезды России» – Алексей Швед, Сергей Моня (оба – «Химки»), Джоэль Боломбой, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все – ЦСКА), Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов (все – «Локомотив-Кубань»), Евгений Воронов («Зенит»), Артем Клименко (УНИКС), Артем Забелин («Автодор»), Иван Стребков (Нижний Новгород»), «Звезды мира» – Нандо Де Коло, Серхио Родригес (оба – ЦСКА), Джамар Смит, Морис Ндур (оба – УНИКС), Джордан Мики («Химки»), Джален Рэйнольдс («Зенит»), Дорелл Райт («Локомотив-Кубань»), Кендрик Пэрри («Нижний Новгород»), Перрин Бьюфорд («Автодор»), Энтони Клеммонс («Астана»), Рашард Келли («Парма»), Диэнджело Харрисон («Енисей»).

Тренерами сборных назначены Олег Окулов («Енисей») и Димитрис Прифтис (УНИКС).