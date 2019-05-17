Уилл Клайберн: Есть предчувствие, что сумеем победить «Реал» - Советский спорт
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17 мая 2019 10:00БаскетболМысин Николай

Уилл Клайберн: Есть предчувствие, что сумеем победить «Реал»

Один из лидеров ЦСКА рассказал «Советскому спорту» о предстоящем «Финале четырех», возможном титуле MVP Евролиги, лучшем сезоне в карьере и жизни в Москве.

«ПОБЕДЫ НАД «РЕАЛОМ» В РЕГУЛЯРКЕ НАДО ЗАБЫТЬ»

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– Второй «Финал четырех» с ЦСКА. Полуфинал. Опять – как и в Белграде год назад – встреча с «Реалом». Чего ждете? – начинаем беседу.
– Жду упорной борьбы на каждом метре площадки, сложных бросков, плотной игры под щитами, давления в атаке и в защите на протяжении всей встречи… В общем, все как обычно. Тут по-другому не бывает. Есть и другое ожидание. Что мы сумеем победить.

– Прошлогодний матч с мадридцами помните?
– Нет.

– Почему?
– Он не важен. Честно – не важен. Прошло 12 месяцев. Команды изменились. Ситуации изменились. Сейчас все будет по-другому. Конечно, мы учтем полученный опыт, но, по большому счету, все начинается с чистого листа. Нет смысла пачкать свои мысли воспоминаниями о том поражении.

– «Реал» вы дважды побеждали в этом сезоне в регулярке.
– И это сделает их только злее. Так что об этих победах тоже стоит забыть.

– Второй матч четвертьфинала против «Басконии» в Москве ЦСКА проиграл. В двух следующих встречах на выезде уверенно добился победы. В чем разница между этими играми?
– В результате.

– А если чуть-чуть поподробнее?
– После поражения на домашней площадке, мы перевернули страницу. Собрались. Старались доминировать на паркете. Не давали соперникам спуска. Боролись за каждый мяч, учли все прежние ошибки… Вы не услышите чего-то особенного. В спорте всегда происходит именно так – ты просто стараешься действовать лучше, чем прежде. Только это дает результат.

«НЕ ДУМАЮ О ПРИЗЕ MVP»

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– Вы – лидер ЦСКА по коэффициенту полезности и по подборам. Третий в команде по набранным очкам. Лучший сезон в карьере?
– Определенно. Это видно по цифрам. Но все, конечно, сложнее. В личной статистике нет смысла без побед. И для меня важнее, что мы вышли в «Финал четырех» и будем бороться за титул, а не количество подборов и очков, которое я сделал в предыдущих матчах. Тем более, без помощи партнеров я бы их столько не сделал. Играя в ЦСКА, можно не опасаться, что останешься один на один с сильным соперником. В любой сложнейшей ситуации тебя сумеют выручить партнеры. Я помню об этом. И я благодарен всем им за это.

– Вас уже включили в первую пятерку Евролиги. Есть шанс получить приз MVP.
– Он не меня не волнует. Мне гораздо важнее победа команды. Дадут – будет приятно. Нет – ну и ладно. Без главного титула это не имеет значения.

– Костюм или смокинг у вас уже есть?
– Ни костюма, ни смокинга. Мне хватает спортивной одежды. Толстовки с капюшонами, широкие штаны – в них удобно! – смеется Клайберн. – А пиджак и брюки мне зачем?

– Для гала-вечера в Витории. Где будут вручать MVP.
– Он мне нужен? Костюм? Нет, я правда не знаю! – серьезно переспрашивает Уилл. – Если узнаю, что нужен, конечно, куплю. В любом другом случае даже думать об этом не буду…

«В МЕТРО ПОКА НЕ СПУСКАЛСЯ»

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– Вы два года живете в Москве. Вам здесь нравится?
– Очень! Я вообще везучий человек. Играл в Германии, в Израиле, в Турции – и мне везде было комфортно! Теперь играю в России. Здесь тоже все классно! Я чувствую себя уютно. Моя семья довольна. Дети – просто в восторге! В Москве столько мест, где можно классно провести время..

– И какое же место любимое?
– Торговый центр, – смеется Клайберн. – Нет, серьезно – мне нравится шопинг. Нравится покупать новую одежду. Особенно зимой, когда в Москве холодно.

– Машину здесь водите?
– Нет, езжу с водителем. А сам за руль садиться боюсь. Я ведь правил не знаю…

– В США и в России похожие правила.
– Если и так, то не похожа обстановка на дорогах. Мне реально здесь страшно! Ваши водители – сумасшедшие. Нет, мне спокойнее, когда за рулем кто-то другой.

– Может, лучше метро? Там точно безопаснее!
– В метро ни разу не спускался, если честно. Хотя и слышал, что оно здесь красивое. Может, однажды…

– Про День Победы тоже слышали?
– Какой день?

– Победы СССР над нацисткой Германией во Второй мировой.
– Это по этому случаю сегодня над Москвой летали истребители? – уточняет Уилл. Мы пообщались 7 мая – в день генеральной репетиции Парада.

– Именно так.
– Нет, если честно, я мало что знаю об этом.

Год назад ЦСКА и «Реал» тоже играли в полуфинале. Что изменилось с тех пор?

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