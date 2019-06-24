«Зенит» дебютирует в Евролиге? В главном турнире Европы может появиться третий российский клуб

По сообщению портала Sportando, последним участником Евролиги станет петербургский «Зенит». Согласно инсайдерской информации, именно этот клуб получит wild card от организаторов и дебютирует в турнире в сезоне-2019/20.
О том, что Евролига расширяется, стало известно давно. С нового сезона количество участников главного клубного турнира континента будет увеличено с 16 до 18 клубов. Более того, заранее было понятно, кого прежде всего позовут – французский «Виллербан» и немецкую «Альбу». Организаторам важны немецкий и французский рынки. Причем если Германия была представлена хотя бы «Баварией» (плюс ранее выступал «Бамберг»), то Франция – одна из ведущих баскетбольных держав! – своих команд в Евролиге с 2016 года (то есть с момента смены формата, перехода на регулярный чемпионат и снижения числа участников с 24 до 16) не имела совсем! «Виллербан» же принадлежит экс-звезде «Сан-Антонио», четырехкратному чемпиону НБА Тони Паркеру, который эти летом официально закончил игровую карьеру. Грандом этот клуб не назовешь, серьезных титулов он раньше не выигрывал (все достижения связаны лишь с внутренней ареной), но внимание к нему из-за персоны Паркера – огромно. И это внимание серьезно пригодится Евролиге, руководство которой давно мечтает повысить и популярность, и посещаемость, и, разумеется, доходность турнира.
Что касается «Альбы», то она добавляет на карту Евролиги Берлин – столицу главной европейской экономической державы. Где в 2016 году с успехом прошел «Финал четырех». То, что «Альбе» достанется wild card, анонсировали еще в мае. Но внезапно wild card не потребовался! Берлинцы дошли до финала чемпионата Германии, где уступили «Баварии», но получили прямую путевку в главный европейский турнир (как, например, наши «Химки», взявшие серебро Единой лиги ВТБ). В итоге одно специальное приглашение оказалось вакантным. И именно его, если верить авторитетным источникам, планируют теперь отдать «Зениту».
С одной стороны – «Зенит» входит в пятерку российских топ-клубов. С другой – особых достижений не имеет и раньше в Евролиге никогда не выступал – в отличие от казанского УНИКСа, краснодарского «Локомотива-Кубани» и «Нижнего Новгорода». То есть, даже среди российских команд по спортивному принципу выбор казался не совсем очевидным. Суть в том, что руководство Евролиги спортивный принцип волнует постольку-поскольку. Куда важнее для него маркетинг, посещаемость, география и, конечно же, деньги.
У «Зенита» все есть. Санкт-Петербург – второй крупнейший город России и четвертый в Европе (после Москвы, Стамбула и Лондона). Здесь любят баскетбол, здесь есть отличная арена («Сибур»), вместимостью 7120 человек (что соответствует нормам Евролиги), и здесь частенько собираются аншлаги. Если даже на игры Кубка Европы стабильно приходило по 4-5 тысяч человек, на Евролигу наверняка будет ходить еще больше! Кроме того, у «Зенита» – солидный бюджет, поддержка «Газпрома», известный тренер (Жоан Пласа успел поработать в «Реале», «Уникахе» и «Жальгирисе», дважды выигрывал Кубок Европы) и узнаваемый бренд (тут, правда, надо сказать «Спасибо» его старшему, футбольному брату). Ни УНИКС, ни «Локо-Кубань» подобным похвастать не могут. Краснодар и Казань для европейских болельщиков не так привлекательны, с заполняемостью местных «Баскет-Холлов» сейчас есть проблемы, а это – главное, что волнует руководство турнира. Плюс, не исключено, что офисы клубов не нашли достаточно денег, чтобы «купить» wild card, если такая возможность имелась. То, что УНИКС когда-то играл в плей-офф, а «Локо-Кубань» и вовсе брал бронзу в Берлине (2016), особого значения не имеет. Мало ли, кто как когда выступал…
Жить надо будущим, а не прошлым!
Так что, по факту, в России конкурентов за wild card у «Зенита» попросту не было. Правда, они были в Европе – в первую очередь, «Летувос Ритас» и белградский «Партизан». Что у одной, что у другой команды – огромная история, преданная армия болельщиков и никаких проблем с популярностью и посещаемостью. Но, видимо, Евролига считает, что рынки Сербии и Литвы менее привлекательны, а по одной команде из этих стран в турнире и так выступает («Црвена Звезда» и «Жальгирис»).
Кстати, о представительстве стран – если слухи не врут, и в четверг «Зениту» действительно дадут wild card, в Евролиге будет три наших клуба! То есть – ровно 1/6 от всех участников (символично для России, не правда?). Больше только у Испании – четыре. У остальных стран – по два или меньше.
Сам же «Зенит» пока активно работает над новым составом. В Питере уже подписали трех очень сильных новичков – американского защитника Алекса Ренфро, плеймейкера Эндрю Альбиси (на минуточку – игрок сборной Франции!) и российского форварда Андрея Зубкова, решившего покинуть «Химки». Не исключено, что до осени в Санкт-Петербурге появится еще несколько звезд. Так что если все окажется правдой, и «Зенит» дебютирует в Евролиге, то конкуренцию другим клубам составит достойную. Уж точно выше, чем «Будучность» или «Дарушафака» в прошедшем году.
А удастся ли ему задержаться – покажет история. Скорее всего, wild card дадут лишь на год.
КТО СЫГРАЕТ В ЕВРОЛИГЕ?
Клуб
Город
Страна
Как отобрался
ЦСКА
Москва
Россия
лицензия А
Баскония
Виктория
Испания
лицензия А
Реал
Мадрид
Испания
лицензия А
Барселона
Барселона
Испания
лицензия А
Олимпиакос
Пирей
Греция
лицензия А
Панатинаикос
Афины
Греция
лицензия А
Маккаби
Тель-Авив
Израиль
лицензия А
Анадолу Эфес
Стамбул
Турция
лицензия А
Фенербахче
Стамбул
Турция
лицензия А
Милан
Милан
Италия
лицензия А
Жальгирис
Каунас
Литва
лицензия А
Химки
Химки
Россия
2-е место в Лиге ВТБ
Альба
Берлин
Германия
2-е место в Бундеслиге
Бавария
Мюнхен
Германия
wild card*
Валенсия
Валенсия
Испания
победа в Кубке Европы
Црвена Звезда
Белград
Сербия
победа в Адриатической лиге
Виллербан
Лион
Франция
wild card
Зенит
Санкт-Петербург
Россия
wild card**
* «Бавария» получила третью wild card вместо испанской «Сарагосы», поскольку из-за победы «Валенсии» в Кубке Европы Испания выбрала лимит на количество своих команд в Евролиге (их должно быть максимум четыре от страны).
** Участие «Зенита» не подтверждено официально.