«Зенит» дебютирует в Евролиге? В главном турнире Европы может появиться третий российский клуб Официальное решение озвучат 27 июня.

По сообщению портала Sportando, последним участником Евролиги станет петербургский «Зенит». Согласно инсайдерской информации, именно этот клуб получит wild card от организаторов и дебютирует в турнире в сезоне-2019/20.

РАСШИРЕНИЕ ЕВРОЛИГИ

О том, что Евролига расширяется, стало известно давно. С нового сезона количество участников главного клубного турнира континента будет увеличено с 16 до 18 клубов. Более того, заранее было понятно, кого прежде всего позовут – французский «Виллербан» и немецкую «Альбу». Организаторам важны немецкий и французский рынки. Причем если Германия была представлена хотя бы «Баварией» (плюс ранее выступал «Бамберг»), то Франция – одна из ведущих баскетбольных держав! – своих команд в Евролиге с 2016 года (то есть с момента смены формата, перехода на регулярный чемпионат и снижения числа участников с 24 до 16) не имела совсем! «Виллербан» же принадлежит экс-звезде «Сан-Антонио», четырехкратному чемпиону НБА Тони Паркеру, который эти летом официально закончил игровую карьеру. Грандом этот клуб не назовешь, серьезных титулов он раньше не выигрывал (все достижения связаны лишь с внутренней ареной), но внимание к нему из-за персоны Паркера – огромно. И это внимание серьезно пригодится Евролиге, руководство которой давно мечтает повысить и популярность, и посещаемость, и, разумеется, доходность турнира.

Что касается «Альбы», то она добавляет на карту Евролиги Берлин – столицу главной европейской экономической державы. Где в 2016 году с успехом прошел «Финал четырех». То, что «Альбе» достанется wild card, анонсировали еще в мае. Но внезапно wild card не потребовался! Берлинцы дошли до финала чемпионата Германии, где уступили «Баварии», но получили прямую путевку в главный европейский турнир (как, например, наши «Химки», взявшие серебро Единой лиги ВТБ). В итоге одно специальное приглашение оказалось вакантным. И именно его, если верить авторитетным источникам, планируют теперь отдать «Зениту».

ПОЧЕМУ «ЗЕНИТ»?

С одной стороны – «Зенит» входит в пятерку российских топ-клубов. С другой – особых достижений не имеет и раньше в Евролиге никогда не выступал – в отличие от казанского УНИКСа, краснодарского «Локомотива-Кубани» и «Нижнего Новгорода». То есть, даже среди российских команд по спортивному принципу выбор казался не совсем очевидным. Суть в том, что руководство Евролиги спортивный принцип волнует постольку-поскольку. Куда важнее для него маркетинг, посещаемость, география и, конечно же, деньги.

У «Зенита» все есть. Санкт-Петербург – второй крупнейший город России и четвертый в Европе (после Москвы, Стамбула и Лондона). Здесь любят баскетбол, здесь есть отличная арена («Сибур»), вместимостью 7120 человек (что соответствует нормам Евролиги), и здесь частенько собираются аншлаги. Если даже на игры Кубка Европы стабильно приходило по 4-5 тысяч человек, на Евролигу наверняка будет ходить еще больше! Кроме того, у «Зенита» – солидный бюджет, поддержка «Газпрома», известный тренер (Жоан Пласа успел поработать в «Реале», «Уникахе» и «Жальгирисе», дважды выигрывал Кубок Европы) и узнаваемый бренд (тут, правда, надо сказать «Спасибо» его старшему, футбольному брату). Ни УНИКС, ни «Локо-Кубань» подобным похвастать не могут. Краснодар и Казань для европейских болельщиков не так привлекательны, с заполняемостью местных «Баскет-Холлов» сейчас есть проблемы, а это – главное, что волнует руководство турнира. Плюс, не исключено, что офисы клубов не нашли достаточно денег, чтобы «купить» wild card, если такая возможность имелась. То, что УНИКС когда-то играл в плей-офф, а «Локо-Кубань» и вовсе брал бронзу в Берлине (2016), особого значения не имеет. Мало ли, кто как когда выступал…

Жить надо будущим, а не прошлым!

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Так что, по факту, в России конкурентов за wild card у «Зенита» попросту не было. Правда, они были в Европе – в первую очередь, «Летувос Ритас» и белградский «Партизан». Что у одной, что у другой команды – огромная история, преданная армия болельщиков и никаких проблем с популярностью и посещаемостью. Но, видимо, Евролига считает, что рынки Сербии и Литвы менее привлекательны, а по одной команде из этих стран в турнире и так выступает («Црвена Звезда» и «Жальгирис»).

Кстати, о представительстве стран – если слухи не врут, и в четверг «Зениту» действительно дадут wild card, в Евролиге будет три наших клуба! То есть – ровно 1/6 от всех участников (символично для России, не правда?). Больше только у Испании – четыре. У остальных стран – по два или меньше.

Сам же «Зенит» пока активно работает над новым составом. В Питере уже подписали трех очень сильных новичков – американского защитника Алекса Ренфро, плеймейкера Эндрю Альбиси (на минуточку – игрок сборной Франции!) и российского форварда Андрея Зубкова, решившего покинуть «Химки». Не исключено, что до осени в Санкт-Петербурге появится еще несколько звезд. Так что если все окажется правдой, и «Зенит» дебютирует в Евролиге, то конкуренцию другим клубам составит достойную. Уж точно выше, чем «Будучность» или «Дарушафака» в прошедшем году.

А удастся ли ему задержаться – покажет история. Скорее всего, wild card дадут лишь на год.

КТО СЫГРАЕТ В ЕВРОЛИГЕ?

Клуб Город Страна Как отобрался ЦСКА Москва Россия лицензия А Баскония Виктория Испания лицензия А Реал Мадрид Испания лицензия А Барселона Барселона Испания лицензия А Олимпиакос Пирей Греция лицензия А Панатинаикос Афины Греция лицензия А Маккаби Тель-Авив Израиль лицензия А Анадолу Эфес Стамбул Турция лицензия А Фенербахче Стамбул Турция лицензия А Милан Милан Италия лицензия А Жальгирис Каунас Литва лицензия А Химки Химки Россия 2-е место в Лиге ВТБ Альба Берлин Германия 2-е место в Бундеслиге Бавария Мюнхен Германия wild card* Валенсия Валенсия Испания победа в Кубке Европы Црвена Звезда Белград Сербия победа в Адриатической лиге Виллербан Лион Франция wild card Зенит Санкт-Петербург Россия wild card**

* «Бавария» получила третью wild card вместо испанской «Сарагосы», поскольку из-за победы «Валенсии» в Кубке Европы Испания выбрала лимит на количество своих команд в Евролиге (их должно быть максимум четыре от страны).

** Участие «Зенита» не подтверждено официально.