«Зенит» дебютирует в Евролиге? В главном турнире Европы может появиться третий российский клуб - Советский спорт
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24 июня 2019 17:30БаскетболМысин Николай

«Зенит» дебютирует в Евролиге? В главном турнире Европы может появиться третий российский клуб

Официальное решение озвучат 27 июня.

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По сообщению портала Sportando, последним участником Евролиги станет петербургский «Зенит». Согласно инсайдерской информации, именно этот клуб получит wild card от организаторов и дебютирует в турнире в сезоне-2019/20.

РАСШИРЕНИЕ ЕВРОЛИГИ

О том, что Евролига расширяется, стало известно давно. С нового сезона количество участников главного клубного турнира континента будет увеличено с 16 до 18 клубов. Более того, заранее было понятно, кого прежде всего позовут – французский «Виллербан» и немецкую «Альбу». Организаторам важны немецкий и французский рынки. Причем если Германия была представлена хотя бы «Баварией» (плюс ранее выступал «Бамберг»), то Франция – одна из ведущих баскетбольных держав! – своих команд в Евролиге с 2016 года (то есть с момента смены формата, перехода на регулярный чемпионат и снижения числа участников с 24 до 16) не имела совсем! «Виллербан» же принадлежит экс-звезде «Сан-Антонио», четырехкратному чемпиону НБА Тони Паркеру, который эти летом официально закончил игровую карьеру. Грандом этот клуб не назовешь, серьезных титулов он раньше не выигрывал (все достижения связаны лишь с внутренней ареной), но внимание к нему из-за персоны Паркера – огромно. И это внимание серьезно пригодится Евролиге, руководство которой давно мечтает повысить и популярность, и посещаемость, и, разумеется, доходность турнира.

Что касается «Альбы», то она добавляет на карту Евролиги Берлин – столицу главной европейской экономической державы. Где в 2016 году с успехом прошел «Финал четырех». То, что «Альбе» достанется wild card, анонсировали еще в мае. Но внезапно wild card не потребовался! Берлинцы дошли до финала чемпионата Германии, где уступили «Баварии», но получили прямую путевку в главный европейский турнир (как, например, наши «Химки», взявшие серебро Единой лиги ВТБ). В итоге одно специальное приглашение оказалось вакантным. И именно его, если верить авторитетным источникам, планируют теперь отдать «Зениту».

ПОЧЕМУ «ЗЕНИТ»?

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С одной стороны – «Зенит» входит в пятерку российских топ-клубов. С другой – особых достижений не имеет и раньше в Евролиге никогда не выступал – в отличие от казанского УНИКСа, краснодарского «Локомотива-Кубани» и «Нижнего Новгорода». То есть, даже среди российских команд по спортивному принципу выбор казался не совсем очевидным. Суть в том, что руководство Евролиги спортивный принцип волнует постольку-поскольку. Куда важнее для него маркетинг, посещаемость, география и, конечно же, деньги.

У «Зенита» все есть. Санкт-Петербург – второй крупнейший город России и четвертый в Европе (после Москвы, Стамбула и Лондона). Здесь любят баскетбол, здесь есть отличная арена («Сибур»), вместимостью 7120 человек (что соответствует нормам Евролиги), и здесь частенько собираются аншлаги. Если даже на игры Кубка Европы стабильно приходило по 4-5 тысяч человек, на Евролигу наверняка будет ходить еще больше! Кроме того, у «Зенита» – солидный бюджет, поддержка «Газпрома», известный тренер (Жоан Пласа успел поработать в «Реале», «Уникахе» и «Жальгирисе», дважды выигрывал Кубок Европы) и узнаваемый бренд (тут, правда, надо сказать «Спасибо» его старшему, футбольному брату). Ни УНИКС, ни «Локо-Кубань» подобным похвастать не могут. Краснодар и Казань для европейских болельщиков не так привлекательны, с заполняемостью местных «Баскет-Холлов» сейчас есть проблемы, а это – главное, что волнует руководство турнира. Плюс, не исключено, что офисы клубов не нашли достаточно денег, чтобы «купить» wild card, если такая возможность имелась. То, что УНИКС когда-то играл в плей-офф, а «Локо-Кубань» и вовсе брал бронзу в Берлине (2016), особого значения не имеет. Мало ли, кто как когда выступал…

Жить надо будущим, а не прошлым!

ЧТО ДАЛЬШЕ?

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Так что, по факту, в России конкурентов за wild card у «Зенита» попросту не было. Правда, они были в Европе – в первую очередь, «Летувос Ритас» и белградский «Партизан». Что у одной, что у другой команды – огромная история, преданная армия болельщиков и никаких проблем с популярностью и посещаемостью. Но, видимо, Евролига считает, что рынки Сербии и Литвы менее привлекательны, а по одной команде из этих стран в турнире и так выступает («Црвена Звезда» и «Жальгирис»).

Кстати, о представительстве стран – если слухи не врут, и в четверг «Зениту» действительно дадут wild card, в Евролиге будет три наших клуба! То есть – ровно 1/6 от всех участников (символично для России, не правда?). Больше только у Испании – четыре. У остальных стран – по два или меньше.

Сам же «Зенит» пока активно работает над новым составом. В Питере уже подписали трех очень сильных новичков – американского защитника Алекса Ренфро, плеймейкера Эндрю Альбиси (на минуточку – игрок сборной Франции!) и российского форварда Андрея Зубкова, решившего покинуть «Химки». Не исключено, что до осени в Санкт-Петербурге появится еще несколько звезд. Так что если все окажется правдой, и «Зенит» дебютирует в Евролиге, то конкуренцию другим клубам составит достойную. Уж точно выше, чем «Будучность» или «Дарушафака» в прошедшем году.

А удастся ли ему задержаться – покажет история. Скорее всего, wild card дадут лишь на год.

КТО СЫГРАЕТ В ЕВРОЛИГЕ?

Клуб

Город

Страна

Как отобрался

ЦСКА

Москва

Россия

лицензия А

Баскония

Виктория

Испания

лицензия А

Реал

Мадрид

Испания

лицензия А

Барселона

Барселона

Испания

лицензия А

Олимпиакос

Пирей

Греция

лицензия А

Панатинаикос

Афины

Греция

лицензия А

Маккаби

Тель-Авив

Израиль

лицензия А

Анадолу Эфес

Стамбул

Турция

лицензия А

Фенербахче

Стамбул

Турция

лицензия А

Милан

Милан

Италия

лицензия А

Жальгирис

Каунас

Литва

лицензия А

Химки

Химки

Россия

2-е место в Лиге ВТБ

Альба

Берлин

Германия

2-е место в Бундеслиге

Бавария

Мюнхен

Германия

wild card*

Валенсия

Валенсия

Испания

победа в Кубке Европы

Црвена Звезда

Белград

Сербия

победа в Адриатической лиге

Виллербан

Лион

Франция

wild card

Зенит

Санкт-Петербург

Россия

wild card**

* «Бавария» получила третью wild card вместо испанской «Сарагосы», поскольку из-за победы «Валенсии» в Кубке Европы Испания выбрала лимит на количество своих команд в Евролиге (их должно быть максимум четыре от страны).

** Участие «Зенита» не подтверждено официально.

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